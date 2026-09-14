SEED 2026: ¿qué es, cuándo es y dónde será el encuentro de arquitectura sostenible?

SEED 2026: el encuentro que reúne arquitectura, tierra y biomateriales en CDMX Foto: Cortesía

La manera de construir, habitar y relacionarse con el territorio atraviesa una etapa de transformación en la que la arquitectura comienza a mirar más allá de los materiales convencionales. En ese contexto, SEED 2026 reunirá en Ciudad de México a especialistas, arquitectos, investigadores, estudiantes y proyectos vinculados con los biomateriales, la agroecología, la construcción con materiales naturales y los sistemas regenerativos.

Organizado por SEED Collective (Soil, Earth Regenerative Design), el encuentro celebrará su segunda edición los próximos 17 y 18 de octubre en ZYANYA, un espacio cultural y comunitario ubicado en Azcapotzalco que anteriormente funcionó como una fábrica de hilos.

La propuesta busca convertirse en un punto de encuentro para compartir conocimientos y experiencias alrededor de nuevas formas de entender la construcción y su relación con el territorio. Para ello, el programa combina conferencias, mesas de discusión, talleres, networking y actividades prácticas.

SEED 2026: el encuentro que reúne arquitectura, tierra y biomateriales en CDMX Foto: Cortesía

¿Qué es SEED 2026 y cuál es su objetivo?

SEED 2026 se plantea como un encuentro internacional alrededor de la arquitectura, los biomateriales, la agroecología y los sistemas regenerativos.

La iniciativa parte de una pregunta cada vez más relevante para el sector de la construcción: cómo desarrollar espacios y sistemas que no solamente reduzcan impactos ambientales, sino que también puedan relacionarse de una manera distinta con los recursos, los territorios y las comunidades.

SEED 2026: el encuentro que reúne arquitectura, tierra y biomateriales en CDMX Foto: Cortesía

Por ello, el programa incorpora temas que van desde la construcción con tierra, bambú y otras fibras naturales hasta la impresión 3D estructural, los materiales biobasados, la agricultura regenerativa y proyectos de incidencia socioambiental desde el arte.

Más que concentrarse únicamente en la exposición de ideas, SEED busca que el conocimiento pueda trasladarse a la práctica. De ahí la importancia de los workshops y actividades que permitirán a los asistentes experimentar con distintas técnicas y materiales.

Arquitectura, tierra y biomateriales: los temas que estarán en el encuentro

Uno de los principales ejes de SEED 2026 será la exploración de materiales naturales y biomateriales aplicados a la arquitectura y la construcción.

La programación reunirá experiencias relacionadas con tierra, bambú, fibras naturales, materiales biobasados y sistemas constructivos tradicionales, además de propuestas que incorporan herramientas tecnológicas para llevar estas soluciones a una escala arquitectónica.

El encuentro también pretende generar un diálogo entre conocimientos tradicionales e innovación contemporánea. Esta combinación estará presente en las participaciones de especialistas que trabajan desde distintos campos y regiones.

Entre ellos se encuentra el arquitecto brasileño Marcelo Rosembaum, cuya práctica conecta saberes tradicionales con diseño contemporáneo, así como la arquitecta brasileña Gabriela de Matos, curadora e investigadora que desarrolla proyectos relacionados con arquitectura, raza, género y territorio.

También participará el educador canadiense Jean-Martin Fortier, reconocido por su trabajo en agricultura regenerativa y por su relación con el movimiento Market Gardening.

SEED 2026: el encuentro que reúne arquitectura, tierra y biomateriales en CDMX Foto: Cortesía

Especialistas internacionales llegan a Ciudad de México

El programa de SEED 2026 contempla la participación de especialistas de distintos países, con el propósito de ampliar la conversación sobre las posibilidades de la construcción natural y los sistemas regenerativos.

Entre los participantes también se encuentra Arnaud Evrard, ingeniero, profesor e investigador en ETH Zurich, cuyo trabajo está relacionado con materiales regenerativos y sistemas constructivos naturales.

Desde Columbia University participará Lola Ben Alon, diseñadora y académica enfocada en la innovación con materiales naturales y biobasados.

A ellos se suma Montse Ciges, investigadora y design innovator en Nike, como parte de un programa que busca cruzar distintas disciplinas alrededor de la innovación material y la regeneración.

La presencia de especialistas de diferentes ámbitos permite que el encuentro no se limite a una sola visión de la arquitectura, sino que incorpore perspectivas provenientes de la investigación, el diseño, la agricultura, la tecnología y la incidencia social.

SEED 2026: el encuentro que reúne arquitectura, tierra y biomateriales en CDMX Foto: Cortesía

¿Qué arquitectos y especialistas mexicanos participarán?

El programa también contempla una importante participación nacional.

Entre los nombres anunciados se encuentra Javier Senosiain, reconocido por su trabajo en arquitectura orgánica en México.

También participará Andreea Dani, directora del área de Arquitectura Sostenible de la Universidad del Medio Ambiente, así como Ana Olivera, investigadora y docente en ITESO, responsable del laboratorio de construcción con tierra y del laboratorio de prácticas de la Cátedra UNESCO.

Otro de los participantes será Delfín Montañana, director de Educación Socioambiental en Isla Urbana.

La diversidad de perfiles busca ampliar la conversación sobre materiales como la tierra y el bambú, así como sobre las posibilidades de desarrollar proyectos regenerativos y soluciones con incidencia socioambiental.

SEED 2026: el encuentro que reúne arquitectura, tierra y biomateriales en CDMX Foto: Cortesía

SEED 2026 también llevará la arquitectura a la práctica

Uno de los elementos que diferencian la propuesta de SEED es la incorporación de talleres que permitirán llevar parte de las discusiones del encuentro a un terreno práctico.

Entre los workshops anunciados se encuentra un taller de impresión 3D impartido por Alexandre Dubor, arquitecto e investigador que lidera el Robotics Lab del IAAC en Barcelona.

También se contempla un taller de biodiseño y materiales biobasados con Giovanna Danies.

Por otra parte, Arnaud Evrard trabajará junto con Santiago Caridad y Eduardo Barba en un taller relacionado con prefabricados de tapial, una técnica de construcción con tierra que forma parte de la búsqueda de alternativas basadas en materiales naturales.

Una mesa sobre arte, territorio e incidencia socioambiental

El programa de SEED 2026 también contempla una mesa redonda dedicada a proyectos de incidencia socioambiental a través del arte.

La conversación será moderada por Marcella Arruda, curadora de la Bienal de Arquitectura de Brasil, y contará con la participación de Gab de Matos, Liliana Riva Palacios, de Concentrarte; Francisco Rocha, de LADLE; y Antonio Cervantes, de Somos Micelio.

El objetivo es ampliar la discusión sobre regeneración y territorio más allá de la arquitectura y explorar la manera en que el arte puede convertirse en una herramienta para generar incidencia y diálogo alrededor de problemáticas socioambientales.

En esta misma línea participará desde Tlaxcala el maestro alfombrista Alex Lira, integrante de la comunidad de artistas de Huamantla que mantiene una tradición de más de 140 años en la creación de alfombras y tapetes efímeros elaborados con aserrín, arena, flores y semillas.

SEED 2026: el encuentro que reúne arquitectura, tierra y biomateriales en CDMX Foto: Cortesía

Documentales sobre arquitectura y regeneración

Las actividades relacionadas con SEED comenzarán antes del encuentro principal.

El jueves 15 de octubre se tienen programadas dos proyecciones especiales. La primera será Xirangua, documental dirigido por Adrià Sánchez, quien explora la arquitectura vernácula de Michoacán.

Después de la proyección se realizará un panel con Finian Makepeace, reportero y cofundador del documental Groundswell (2026), última película de una trilogía que comenzó con Kiss the Grounds (2020) y continuó con Common Ground (2023).

Makepeace dialogará con Raúl Villafranca, Gerardo Montes de Oca, Gerardo Ruiz y Karina Schwartzman sobre distintos aspectos vinculados con la agricultura regenerativa.

Entre los temas estará el Compromiso One Billion Acres, una iniciativa orientada a impulsar prácticas de agricultura regenerativa en un millón de acres de tierras agrícolas para 2030, de acuerdo con la información proporcionada por SEED Collective.

¿Dónde será SEED 2026?

El segundo encuentro de SEED se realizará en ZYANYA, ubicado en Rey Maxtla 188, San Francisco, Azcapotzalco, Ciudad de México.

El espacio tiene una historia vinculada con la actividad industrial de la zona, ya que anteriormente funcionó como una fábrica de hilos. Para SEED Collective, convertir este sitio en escenario de un encuentro dedicado a la arquitectura, los materiales naturales y los sistemas regenerativos añade otra dimensión a la propuesta.

El encuentro está programado para el sábado 17 y domingo 18 de octubre de 2026.

Después de una primera edición que reunió a más de 200 asistentes y generó 15 proyectos, SEED 2026 apuesta nuevamente por convertir Ciudad de México en un punto de encuentro para quienes buscan nuevas formas de construir, diseñar y relacionarse con el territorio.