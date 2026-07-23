AT&T pierde clientes por el registro de líneas celular: ¿Cómo sigue afectando la vinculación de teléfonos en México?

AT&T Compañía telefónica pierde usuarios debido al registro de líneas. (Pexels)

La compañía telefónica AT&T ha perdido miles de líneas debido a nuevos requisitos de registro telefónico. El problema se presenta entre clientes con líneas de prepago.

¿Por qué AT&T está perdiendo miles de clientes?

Desde el 9 de junio, las líneas telefónicas deben ser registradas con el servidor que te corresponde de acuerdo a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). La fecha límite original para hacerlo era el 30 de junio, pero desde entonces han otorgado prórrogas para completar el registro.

El proceso de vinculación entre línea telefónica e identidad ha resultado disminución de usuarios para las compañías telefónicas. En el caso de AT&T, se perdieron perdió 668,000 usuarios de prepago durante el segundo trimestre de 2026, sumando un total de 1.2 millones de líneas perdidas en el año. Algo similar ha ocurrido con Telcel.

Los usuarios de prepago continúan representando la mayor base de clientes de la compañía, con tan sólo el 19.9% de los usuarios con los que cuenta la compañía han abandonado el sistema de recargas. Esto se puede deber a que los paquetes prepago ofrecen control de gastos y paquetes que se ajustan a las necesidades de la persona. Las compañías están apostando por que más personas se pasen a planes pospago ofreciendo más flexibilidad en estos. Esto ha sucedido con Telcel y lo mismo ocurre ya en AT&T, que ha sumado 369 mil clientes por contrato, un incremento de 20.7%.

La compañía telefónica logró registrar 9.03 millones de líneas registradas para el 13 de junio. Esto en parte se debe al incremento en líneas pospago, para las cuales debes proporcionar tus datos al adquirirlas. Sin embargo, esta cifra representa poco más del 30% de sus 24.1 millones de usuarios en el país.

¿Cómo no perder mi línea AT&T?

Si cuentas con una línea prepago, recuerda que las fechas para registrar tu línea y evitar quedarte sin servicio depende del último dígito de tu número. En base a este, las fechas son las siguientes: