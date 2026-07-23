Si una persona no entiende exactamente cómo funciona una inversión, probablemente no debería entrar en ella. (Crisanta Espinosa Aguilar)

En México existe un fenómeno que se repite una y otra vez: personas inteligentes, trabajadoras y exitosas en sus profesiones toman decisiones financieras importantes basadas en recomendaciones informales, emociones o promesas de rentabilidad. Lo más preocupante es que, muchas veces, lo hacen sin una estrategia clara, sin asesoría y sin cuestionar suficientemente aquello en lo que están poniendo su patrimonio. Si tuviera que resumir el error más común del inversionista mexicano en una sola frase, sería esta: invertir primero y preguntar después.

Durante años se ha instalado una narrativa equivocada. Se cree que el principal problema es la falta de oportunidades de inversión. No lo es. Hoy existen más opciones que nunca: instrumentos tradicionales, fondos, activos internacionales, mercados digitales y nuevas tecnologías. El verdadero problema es otro: millones de personas toman decisiones patrimoniales sin información suficiente ni acompañamiento profesional.

La realidad confirma esta preocupación. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, apenas cuatro de cada diez adultos en México demuestran conocimientos financieros básicos, mientras que la OCDE ha señalado de manera constante que el nivel de alfabetización financiera del país se mantiene por debajo del promedio de las economías más desarrolladas. La consecuencia es evidente: millones de personas invierten sin comprender plenamente los riesgos que asumen.

He visto casos de personas que invierten en esquemas porque un amigo entró primero, porque un tema está de moda en redes sociales o porque alguien les prometió rendimientos extraordinarios. Cuando una decisión nace desde la emoción y no desde una metodología, el riesgo se multiplica. Existe una regla que debería ser universal: si una persona no entiende exactamente cómo funciona una inversión, probablemente no debería entrar en ella.

No es casualidad que las autoridades financieras mantengan una vigilancia permanente sobre falsas plataformas de inversión. Los reguladores han emitido múltiples alertas por empresas que ofrecen rendimientos poco realistas o que incluso operan sin autorización. En la mayoría de los casos existe un mismo patrón: las víctimas fueron convencidas por la confianza que les inspiró un conocido, por la presión de ‘no perder la oportunidad’ o por la promesa de obtener ganancias rápidas.

La historia reciente nos ha demostrado que muchas malas experiencias y pérdidas patrimoniales no nacen únicamente de la mala fe; también aparecen por la falta de educación financiera. Cuando una persona no conoce conceptos básicos como riesgo, diversificación, liquidez u horizonte de inversión, se vuelve mucho más vulnerable.

Como decía Warren Buffett: ‘El riesgo proviene de no saber lo que estás haciendo.’ Safe Otro error frecuente es confundir rendimiento con éxito. Muchos inversionistas preguntan primero cuánto pueden ganar, cuando quizá la pregunta correcta sería cuánto podrían perder, qué riesgos están asumiendo o si esa inversión realmente corresponde a su perfil patrimonial. Las grandes decisiones financieras no se construyen sobre promesas; se construyen sobre estrategia.

En los mercados financieros existe un principio ampliamente documentado por la economía conductual: las emociones suelen ser uno de los peores enemigos del inversionista. Diversos estudios internacionales muestran que quienes cuentan con una estrategia patrimonial clara y reciben asesoría profesional tienden a mantener sus inversiones por más tiempo, reaccionan menos ante la volatilidad de los mercados y obtienen mejores resultados que quienes toman decisiones impulsivas.

En países con sistemas financieros más maduros, la asesoría patrimonial forma parte natural de la vida cotidiana. Nadie cuestiona acudir a un médico para cuidar su salud o a un abogado para resolver un tema legal importante. Sin embargo, cuando hablamos del patrimonio, millones de personas siguen creyendo que pueden improvisar.

No se trata de depender de terceros; se trata de tomar mejores decisiones. La tecnología ha abierto oportunidades extraordinarias y hoy existen herramientas capaces de acercar información financiera a millones de personas. Pero incluso la tecnología más avanzada necesita criterio humano, experiencia y contexto. La información por sí sola nunca sustituirá el juicio profesional.

En SAFEBROK México han identificado algo muy claro: los inversionistas más exitosos no necesariamente son quienes tienen más dinero o quienes asumen mayores riesgos. Son quienes construyen hábitos, entienden sus objetivos y toman decisiones bajo una metodología clara.

Benjamin Graham escribió: ‘El mayor problema del inversionista, e incluso su peor enemigo, probablemente sea él mismo.’ La prevención financiera no comienza cuando aparece un problema; comienza antes de invertir el primer peso. Porque el patrimonio rara vez se pierde de un día para otro. Muchas veces se deteriora por decisiones apresuradas, exceso de confianza o por no hacer las preguntas correctas antes de actuar.

Antes de buscar una inversión extraordinaria, quizá vale la pena preguntarse algo más importante: ¿realmente estoy tomando una decisión extraordinariamente bien informada? Porque el patrimonio no se construye encontrando la oportunidad perfecta, sino evitando los errores que pudieron prevenirse desde el principio.