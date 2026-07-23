¿Quién es el dueño de La Casa de Toño y quién busca comprarla en 400 millones de dólares?

Casa de Toño Franquicia capitalina de comida que busca ser comprada Grupo Gigante. (lacasadetono.mx)

La Casa de Toño, emblemática franquicia de restaurantes mexicanos en la capital del país, podría estar en proceso de ser adquirida por 400 millones de dólares, según presentaciones para inversionistas que reportó Bloomberg.

¿Qué es La Casa de Toño y cómo empezó?

El restaurante, originalmente llamado Las Dos Poblanas, comenzó como un puesto callejero ubicado en la Alcaldía Azcapotzalco en 1978, operado por Antonio “Toño” Campos y su familia. La popularidad del puesto hizo que el negocio tuviera que mudarse a un pequeño patio de una casa. La presencia de Antonio entre los clientes hizo que el lugar se ganara el apodo “la casa de Toño”, el cual eventualmente terminó por conocerse en el nombre oficial que todos conocemos hoy en día. Cuando el local se expandió más allá del patio, se abrió la primera sucursal oficial en 1985, ubicada en la calle Floresta 77, la cual todavía puedes visitar. Campos ha sido reconocido por su trabajo como restaurantero y hasta la fecha es responsable de muchos aspectos de la franquicia.

La Casa de Toño es una de las opciones más populares de comida en la Ciudad de México. Para muchos extranjeros e incluso nacionales de otros estados de la República, el restaurante presenta una gran opción para probar auténticas quesadillas chilangas y otros platillos característicos de la capital. También se distingue por sus precios económicos y promociones tanto en tienda como en plataformas de pedidos, su servicio rápido, la consistencia de calidad entre sucursales y por contar con restaurantes que trabajan las veinticuatro horas.

Todo esto ha logrado que la empresa crezca y hoy en día cuenta con más de 60 sucursales en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Su rápida expansión y modelo de negocio ha atraído el interés por adquirir la franquicia, y señalan a Grupo Gigante, un consorcio que cuenta con distintos negocios en el país, como uno de los principales interesados.

¿Quiénes son Grupo Gigante, los interesados en adquirir La Casa de Toño?

Grupo Gigante es un consorcio que maneja negocios importantes de distintos giros como Office Depot y Petco en México. Entre las marcas de comida más distinguidas de las que se hace cargo en México, se encuentran Shake Shack, Panda Express y Toks.

Al absorber La Casa de Toño inmediatamente se convertiría en una de las franquicias más grandes en el catálogo de la empresa, tan sólo detrás de Toks. Según lo que reporta Bloomberg, de concretarse la venta el restaurante alcanzaría una valoración equivalente a más de ocho veces sus ganancias ajustadas. Lo más interesante de la posible adquisición, sería la expansión no sólo a otros estados de la República, sino también a otros países de América Latina y a Estados Unidos.

Parece BBVA México fungirá como asesor financiero durante las negociaciones. Las tres partes supuestamente involucradas en el trato no han comentado nada al respecto.