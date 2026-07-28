Últimos días de rebajas de verano 2026: descubre cuándo Zara, Bershka, H&M, Stradivarius y más darán fin a sus descuentos de temporada

Si estabas esperando el momento ideal para renovar tu clóset sin gastar de más, es momento de tomar tu cartera y salir de shopping ahoramismo. Las rebajas de verano 2026 ya entraron en su etapa final y varias de las cadenas de moda más populares ya comenzaron la cuenta regresiva.

Después de varias semanas con descuentos en ropa, calzado, accesorios y artículos para el hogar, distintas marcas que forman parte de la familia del grupo Inditex, se preparan para cerrar una de las temporadas comerciales más importantes del año con los precios más bajos de toda la temporada.

¿Cuándo terminan las rebajas en Zara, Bershka y Stradivarius?

Las fechas varían dependiendo de cada cadena, pero el siguiente calendario puede darte una idea de cuánto tiempo queda para aprovechar las promociones.

Entre las fechas más relevantes destacan:

Zara y El Corte Inglés

La marca mantiene descuentos durante julio y, de acuerdo con la información disponible, las promociones concluyen el 31 de julio de 2026.

Bershka y H&M

Las ofertas continúan durante agosto, aunque la disponibilidad de productos dependerá del inventario de cada tienda.

Stradivarius y Mango

Las promociones seguirán activas hasta finales de agosto o conforme los productos se agoten.

Otras tiendas con promociones

Además de estas marcas, todavía es posible encontrar descuentos en establecimientos como:

Pull&Bear

Lefties

Liverpool

Suburbia

C&A

El Palacio de Hierro

IKEA

En varios casos, las promociones permanecerán durante agosto, aunque cada empresa maneja su propio calendario comercial.

¿Por qué estas rebajas son tan esperadas?

Las rebajas de verano representan el cambio entre colecciones de temporada. Para muchos significa liberar inventario antes de la llegada de las nuevas líneas de otoño, mientras que para otros es una oportunidad para adquirir prendas con descuentos que, en algunos casos, aumentan conforme avanzan las semanas.

Sin embargo, esa estrategia también tiene un riesgo: mientras los precios bajan, la disponibilidad de tallas, colores y diseños suele acabarse más rápido de lo normal.

Tips para aprovechar las últimas ofertas

Si todavía planeas realizar compras durante esta temporada, conviene tener presentes algunas recomendaciones:

Prioriza las prendas básicas que puedas utilizar durante todo el año

Compara precios entre tiendas antes de comprar

Revisa tanto las sucursales físicas como las plataformas digitales, ya que el inventario puede variar

No esperes demasiado si encuentras una talla o un modelo difícil de conseguir

Las rebajas de verano 2026 ya entraron en su recta final y las próximas semanas marcarán el cierre de una de las temporadas más esperadas por quienes aman la moda pero buscan ahorrar en ella.

Si tienes pendiente comprar ropa, calzado o accesorios en Zara, Bershka, Stradivarius o alguna otra tienda con descuentos, este podría ser uno de los mejores momentos del año para hacerlo.