Banxico mantiene sin cambios la tasa de interés y la deja en 6.5%

El Banco de México mantiene sin cambios su tasa de interés (Moisés Pablo/Cuartoscuro)

Banco de México — La Juanta de Gobierno del Banco de México (Banxico) decidió este jueves dejar sin cambios la tasa de interés de referencia en 6.5 por ciento, al coincidir con un control de la inflación y con mejoras en el crecimiento de la economía Nacional .

El Banxico considera que será apropiado mantener la tasa de referencia en su nivel actual y juzga que la postura monetaria es adecuada para enfrentar los retos del entorno macroeconómico, incluidos los derivados del contexto internacional. El Banco Central reafirma su compromiso con su mandato prioritario y la necesidad de perseverar en sus esfuerzos por consolidar un entorno de inflación baja y estable.

La Junta de Gobierno evaluó el panorama inflacionario y valoró los niveles observados del tipo de cambio, la ausencia de presiones de demanda en la economía y el grado de restricción monetaria 1 implementado. Así, con la presencia de todos sus miembros, decidió por unanimidad mantener el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día en 6.5 por ciento.

Entre la primera quincena de junio y la primera de julio, la inflación general disminuyó de 3.55 a 3.10% como resultado de descensos tanto en la inflación subyacente como en la no subyacente. La subyacente pasó de 4.12 a 3.95% en ese lapso. Las expectativas de inflación general para el cierre de 2026 se redujeron. Las de mayor plazo permanecieron estables en niveles por arriba de la meta.

Asimismo, el Banco de México mantuvo su pronóstico a la baja para la inflación general en el segundo trimestre de 2026, debido a menores presiones en los precios no subyacentes, aunque mantuvo la expectativa de que el índice descienda de manera gradual y espera que converja a la meta del 3 por ciento durante el cuarto trimestre de 2027.

Sin embargo, la entidad advirtió que el balance de riesgos para la inflación mantiene un sesgo al alza por factores como las tensiones geopolíticas continúan añadiendo incertidumbre a las previsiones.

En el ámbito internacional, Banxico señaló que persiste la incertidumbre asociada al conflicto en Medio Oriente y sus repercusiones económicas, mientras que la Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sin cambios su tasa de referencia en julio, en un contexto de volatilidad en los mercados financieros y la depreciación del dólar.

Con esta decisión, Banxico prolongó la pausa en el ciclo de relajación monetaria iniciado en 2024 y mantuvo la tasa de referencia en el 6,50 %, después del recorte de veinticinco puntos base aplicado en mayo. Con ello, los tipos de interés permanecen en su nivel más bajo desde 2022.

La Crónica de Hoy 2026