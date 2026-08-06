Víctor González Herrera impulsa protección de primates con Simi Punch

Impulsan protección de primates con nuevo simi peluche

El CEO de Farmacias Similares y presidente ejecutivo del Grupo Por Un País Mejor, Víctor González Herrera, presentó el nuevo peluche del Dr. Simi: “Punch”. Este artículo coleccionable toma su nombre del popular macaco japonés del Zoológico de Ichikawa que se volvió viral luego de que el resto de los monos lo rechazó.

El nuevo Simipeluche busca recrear la ternura del Punch real con el carisma del Dr. Simi, al combinar la cara del doctor de Farmacias Similares con un traje afelpado en los tonos café claro y café oscuro.

En sus redes sociales, el CEO de Farmacias Similares explicó que la idea de crear este nuevo simipeluche surgió de una conversación con Jane Goodall, la famosa etóloga y primatóloga que dedicó gran parte de su vida al estudio de los simios y a su preservación.

“Este simi mono nació con la idea de ayudar a los primates de México”, remarcó.

Por cada venta de un Simi Punch, Víctor González Herrera donará el 5% a diferentes fundaciones que apoyen la protección y la preservación del mono araña y del mono aullador en Chiapas y Veracruz.

A la par de esta acción, la Fundación SíMiPlaneta liberará a seis monos araña rescatados del tráfico ilegal de especies y realizará monitoreos comunitarios posteriores a su liberación mediante collares satelitales en los primates adultos.

Además, reforestarán el hábitat de estas especies con 20 mil árboles nativos e implementarán un programa de educación ambiental para concientizar a las poblaciones cercanas sobre la importancia de cuidar a estos simios.

¿Dónde puedo comprar el Simi Punch?

Víctor González Herrera afirmó que el nuevo simipeluche ya está disponible, pero solo estará a la venta en las seis sucursales de Similandia en la Ciudad de México, Puebla y Guadalajara, Jalisco. Además del museo Simi y de las dos sucursales del Café Simi.

El nuevo peluche solo estará disponible por tiempo limitado, por lo que deberás acudir cuanto antes a cualquiera de esas sucursales para adquirirlo.

Con estas acciones, la Fundación SíMiPlaneta y Víctor González Herrera ponen el ejemplo de cómo las empresas y los negocios pueden contribuir al cuidado y la protección del medio ambiente.