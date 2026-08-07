Por tercer mes consecutivo la inflación bajó en julio y se sitúa en 3.12 %, reporta Inegi

La inflación mantuvo su tendencia a la baja durante julio pasado (EFE)

Inegi inflación — El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó este viernes la inflación general anual en el país mantuvo su tendencia a la baja para ubicarse en julio en 3.12 por ciento, su tercera caída mensual y su menor nivel desde mayo de 2020.

El órgano autónomo apuntó que la inflación se ubicó por debajo del 3.37 por ciento de junio pasado, según los datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). En la misma línea, el Instituto de Estadística refirió que en julio pasado la inflación general disminuyó un 0.03 por ciento y recordó que en el mismo mes de 2025 la inflación mensual se ubicó en 0.27 por ciento y la anual en el 3.51 por ciento.

El resultado mantiene la inflación general por encima del objetivo permanente del Banco de México, del 3 por ciento, aunque dentro del intervalo de variabilidad de un punto porcentual alrededor de esa meta.

Inegi refiere que el índice subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía general porque excluye productos de alta volatilidad, subió un 0.23 por ciento mensual y un 3.95 por ciento anual.

MERCANCIAS

Este nivel también fue menor al 4.03 por ciento registrado en junio pasado, según datos presentados por el Inegi.

Dentro de este componente, las mercancías avanzaron un 0.19 por ciento y los servicios un 0,26 por ciento mensual.

En términos anuales, las mercancías aumentaron un 3.95 por ciento, mientras que los servicios crecieron un 4.36 por ciento.

Entre las mercancías, los alimentos procesados, bebidas y tabaco registraron una inflación anual del 4,85 %, mientras que las mercancías no alimenticias subieron un 2.37 por ciento.

En los servicios, la vivienda aumentó un 3.62 por ciento, la educación un 5.93 por ciento y otros servicios un 4.85 por ciento.

El índice no subyacente, que incluye agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno, disminuyó un 0.67 por ciento mensual, aunque acumuló un alza anual del 0.29 por ciento.

En este rubro destacaron los productos agropecuarios, con una caída anual del 3.34 por ciento.

INCREMENTOS

Las frutas y verduras se dispararon un 2.10 por ciento anual, mientras que los pecuarios bajaron un 6.89 por ciento.

El Inegi explicó que los precios de los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno disminuyeron un 0.15 por ciento mensual.

Los productos con mayor incidencia al alza en julio pasado fueron la cebolla, con un incremento mensual del 18.97 por ciento; la naranja, con un 11.90 por ciento; las computadoras, con el 6.10 por ciento; transporte aéreo, con el 4.11 por ciento y los productos para el cabello, con un 1.47 por ciento.

En contraste, bajaron el jitomate, un 29.20 por ciento; el chile poblano, un 15.63 por ciento; el chile serrano, un 6.98 por ciento; cremas para la piel, un 1.71 por ciento; el huevo, un 1.08 por ciento y el gas doméstico LP, un 1 por ciento.

Por finalidad de consumo, los mayores aumentos anuales se observaron en bebidas alcohólicas y tabaco, con un 7.34 por ciento; los seguros y servicios financieros, con un 6.41 por ciento y los restaurantes y servicios de alojamiento, con un 6.37 por ciento.

Por su parte, la canasta de consumo mínimo, que da seguimiento a 170 bienes y servicios, retrocedió un 0.08 por ciento mensual, pero aumentó un 2.73 % anual en julio.

La Crónica de Hoy 2026