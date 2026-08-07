¿Se pueden realizar retiros en efectivo de tu tarjeta Nu sin comisión? Esto informó el banco a sus clientes

Retiros de efectivo con Nu El nuevo banco digital en México informó cómo se podrá disponer de efectivo por medio de cajeros automáticos en territorio nacional.

Esta semana, Nu comenzó formalmente sus operaciones como banco en México, ofreciendo nuevos y múltiples servicios para sus clientes. Sin embargo, al carecer de sucursales físicas, muchas personas se han preguntado si podrán realizar retiros en efectivo de sus respectivas cuentas, situación que se notificó recientemente tras el paso de Fintech a institución financiera certificada. Esto es lo que tienes que saber.

¿Cómo realizar retiro de efectivo de mi cuenta de Nu?

Este jueves 6 de agosto, un día después de la migración oficial de todas las cuentas, Nu informó a todas y todos sus clientes que sí tendrán la posibilidad de hacer retiros en efectivo en cualquier cajero automático en territorio nacional, aunque no se especificó el límite diario, que no suele superar los 12 mil pesos por retiro.

Retiro de efectivo en cajeros con NU Este fue el mensaje que envió el banco Nu sobre la posibilidad de retirar dinero en cajeros automáticos.

Sin embargo, también señala que únicamente se podrán realizar estos retiros en efectivo dos veces por mes, por lo que deberás llevar bien esta cuenta para no quedarte sin esta posibilidad. Por otra parte, la buena noticia es que Nu te estará reembolsando de forma inmediata la comisión que se cobra cuando retiras en un cajero de un banco ajeno, por lo que no tendrás que pagarla.

¿Qué otros movimientos se pueden realizar con Nu ahora que ya es banco?

Con la autorización para iniciar operaciones como institución de banca múltiple en México, Nu estará aplicando gradualmente el catálogo de servicios que puede ofrecer a sus clientes. Además del retiro de efectivo en cajeros automáticos, la nueva licencia bancaria le permitirá realizar operaciones que antes no estaban disponibles bajo su figura de Sociedad Financiera Popular (Sofipo)

Entre los principales movimientos y servicios que podrá ofrecer destacan:

Recibir depósitos en cuentas bancarias sin las limitaciones

Administrar cuentas de nómina

Realizar y recibir transferencias electrónicas (SPEI)

Emitir tarjetas de débito asociadas a cuentas bancarias con el respaldo de una institución de banca múltiple.

Créditos bancarios

Entre otros.