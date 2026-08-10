China impone aranceles antidumping de 51.6% a la nuez pecana de México

El gigante asiático impondrá gravámenes a la nuez pecana mexicana (Redes sociales)

Guerra comercial — El Ministerio de Comercio de China informó este lunes que impondrá aranceles antidumping provisionales a las importaciones de nuez pecana procedentes de México y de Estados Unidos, con gravámenes de hasta el 51.6 % para las empresas mexicanas y del 54.3 % para las estadounidenses. la dependencia del gigante asiático refirió que en septiembre del 2025 se inició una investigación y se determinó que la nuez pecana de ambos países de norteamérica se estaba vendiendo en China a precios artificialmente bajos, lo que ha causado un “daño sustancial” a la industria nacional.

Varias empresas mexicanas comparecieron en el proceso, lo que dejó su gravamen entre el 17.8 % y el 51.6 %, mientras que ninguna compañía estadounidense participó en las pesquisas, por lo que, de acuerdo con la legislación china, se les aplicó un margen de ‘dumping’ del 54.3 %.

“China ha aplicado siempre con prudencia y moderación las medidas de defensa comercial y mantiene un firme compromiso con la defensa del comercio justo y libre”, expresó un portavoz del país asiático al indicar que la investigación se seguirá desarrollando “conforme a la ley” para adoptar una determinación final “objetiva e imparcial”.

La imposición de aranceles a esta nuez se registra antes de la visita de Estado que llevará al mandatario chino, Xi Jinping, a Washington, prevista para el 24 de septiembre, y que será la primera de un mandatario chino a la Casa Blanca desde 2015, cuando Xi se reunió con el entonces presidente, Barack Obama.

Este encuentro supondrá el primer encuentro en Estados Unidos entre Xi y su actual homólogo en el país norteamericano, Donald Trump, y buscará abordar las tensiones comerciales y estratégicas que han marcado la relación bilateral en los últimos años y que persisten pese a la distensión mostrada en su encuentro de mayo en Pekín. (Con información de EFE)

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