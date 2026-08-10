La UE impone a México gravámenes de 24.1 % a su ácido tereftálico para fabricar PET

El ácido tereftálico mexicano y estratégico para fabricar PET, con gravamen del 24.1 % en la UE (Archivo)

Aranceles — La Unión Europea (UE) informó este lunes a través de la Comisión de la zona euro, de la imposición a partir de este lunes, de aranceles del 24.1 por ciento al ácido tereftálico mexicano, materia prima utilizada para fabricar el plástico conocido como PET, y con el fin de proteger a los productores de Bélgica, Polonia y España.

De acuerdo con información de la eurozona y de la que hizo eco la agencia Reuters, este gravamen se fijó en un rango de entre el 6.1 por ciento.

Asimismo la UE reportó en un comunicado que al igual que los aranceles a México también el impuesto será para Corea del Sur, pero del 13.3 por ciento.

“El ácido tereftálico es un producto estratégico para la UE”, señaló la Comisión, añadiendo que el mercado de la región está valorado en unos 1,620 millones de dólares y que los productores de esta materia prima emplean directamente a unas 600 personas en los tres países de la UE. (Con información de agencias)

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