Recibe Calidra distintivo “Hecho en México”; fortalece el liderazgo de la industria nacional.

Representante de Calidra recibe el distintivo Hecho en México que fortalece el mercado interno, garantiza calidad y dar identidad a la industria mexicana.

Con la convicción de seguir impulsando el desarrollo competitivo y sostenible del país, así como una mejor calidad de vida para los mexicanos, Grupo Calidra recibió de la Secretaría de Economía que encabeza Marcelo Ebrard, el distintivo “Hecho en México” y refrendó su apuesta por la innovación en sus productos para las industrias agrícola, alimentaria, siderúrgica, minera, química, de la construcción y el medio ambiente.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha definido que “Hecho en México” reconoce productos elaborados y/o ensamblados en el país que cumplen con altos estándares de calidad, prioriza insumos nacionales y el cumplimiento de alguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); que visibiliza el compromiso de las empresas, así como de México con la Agenda 2030 a nivel mundial.

Su objetivo es fortalecer el mercado interno, garantizar calidad y dar identidad a la industria mexicana.

La industria de la cal en México produce millones de toneladas anuales para abastecer sectores estratégicos como la construcción, la agricultura, el tratamiento de agua y la industria alimentaria

Fundada hace más de 115 años, Calidra es la empresa 100% mexicana productora de cal, mezclas listas y carbonatos con operaciones en México, Perú, Honduras, Colombia, Argentina, Chile y República Dominicana, desde donde ofrece sus productos a Latinoamérica, Estados Unidos, El Caribe y Europa.

Rocío Cortés Martín, Gerente de Relaciones Institucionales de Calidra, transmitió que para la empresa es un orgullo recibir el distintivo “Hecho en México” porque da fe de su excelencia como industria 100% mexicana que cumple con los más altos estándares de calidad, y confirma que lo hecho en México está bien hecho.

“El esfuerzo de nuestra gente ha hecho posible que un producto mexicano sea sinónimo de calidad y excelencia a nivel internacional. Somos una empresa que opera bajo la estrategia de Sostenibilidad de los ODS 2030, y durante más de un siglo nos hemos posicionado como líderes en la industria de la cal. Seguiremos creciendo y ofreciendo cada vez productos de mejor calidad”, puntualizó.

Recalcó que este logro es el reflejo de más de un siglo de construir valor para el país, apostando por la innovación, la excelencia operativa y el desarrollo sostenible como pilares de crecimiento.

“Es una muestra de que el talento mexicano combinado con pasión y visión genera soluciones que impulsan el crecimiento de la comunidad”, expresó.

Se prevé que el mercado de la cal en México mantenga un crecimiento compuesto superior al 4% anual durante el periodo 2026-2034.

Cortés Martín agradeció a las y los mexicanos que integran la empresa y cuyo trabajo -dijo- refleja talento, dedicación y ganas de hacer bien las cosas.

Añadió que para Calidra es un honor ser parte de la historia y seguir construyendo un mejor futuro, y apuntó que la empresa trabajará en nuevas soluciones para fortalecer a las industrias, generando valor económico, social y ambiental para clientes, colaboradores, proveedores y comunidades donde está presente.

El distintivo Hecho en México funciona como una herramienta oficial y útil de certificación y mercadotecnia regulada por la Secretaría de Economía. Ayuda a los consumidores a identificar la manufactura nacional y da a las empresas ventajas competitivas en el mercado local e internacional.