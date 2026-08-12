Exhibirá Concanaco a municipios corruptos que no quieren simplificar trámites

Se atora digitalización de Trámites

El sector comercio del país amagó con exhibir a las autoridades locales sobre todo municipales que se resisten a implementar la digitalización de trámites que puso en marcha el gobierno federal desde hace varios meses pero hay resistencia o lentitud para realizarla lo que abre sospecha de actos de corrupción por el exceso de tramites que solicitan para la operación de un negocio en México.

El dirigente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur); Octavio de la Torre, señaló que el gobierno federal y la Agencia de Transformación Digital ya entregaron una plataforma gratuita; sin embargo, la lentitud en los ayuntamientos genera sobrecostos a los negocios y advirtió que de no avanzar prevé exhibir a los omisos.

“El dolor de cabeza no son los estados, el dolor de cabeza son los municipios. Ese es donde tenemos los problemas en trámites y la extorsión no sucede en el estado, la extorsión sucede en la calle”, aseveró.

La opacidad en las ventanillas presenciales –agregó--fomenta la discrecionalidad y abre la puerta a esquemas de extorsión o cobros informales. Al digitalizar las licencias, permisos y verificaciones, se elimina la intermediación directa, cerrando el paso al dinero en efectivo ´debajo de la mesa.

En conferencia de prensa, De la Torre dijo que la simplificación de trámites ha sido una demanda histórica del sector productivo desde hace “un siglo”. Por ello, la falta de voluntad para adoptar un sistema digital y gratuito levanta alertas sobre los motivos de la opacidad en la gestión local.

A pesar de que el Gobierno Federal concluyó el desarrollo de las herramientas tecnológicas requeridas, el avance en los municipios se ha convertido en el principal cuello de botella para las micro, pequeñas y medianas empresas.

Aún cuando existe un marco legal que obliga a los tres órdenes de gobierno a digitalizar sus trámites gubernamentales, la brecha entre el nivel federal y el municipal sigue siendo amplia.

Desde la perspectiva del comercio organizado, cada minuto de retraso burocrático se traduce directamente en un incremento operativo para las unidades económicas que mueven la actividad productiva en las comunidades.

“La realidad es que quisiéramos que fuera mucho más rápido; cada minuto que pasa es un costo mayor para los negocios”, expuso De la Torre.

De acuerdo con el sector empresarial, la agenda de simplificación administrativa fue atendida directamente por la Presidencia de la República. El equipo encabezado por José Antonio Peña Merino construyó una plataforma “llave en mano”, de carácter gratuito, diseñada para que los gobiernos locales puedan adoptar los procesos digitales sin necesidad de invertir recursos adicionales.

Ante este escenario, la Concanaco anunció un plan de acción en dos etapas para asegurar el cumplimiento del mandato legal: Fortalecer el exhorto a las y los presidentes municipales para que adopten la plataforma gratuita disponible y cumplan con la obligación de ley.

El siguiente paso será la exposición pública “Quién es quién”, si no se registran avances. El gremio expondrá abiertamente a los municipios que se mantengan rezagados en materia de digitalización y combate a la extorsión.