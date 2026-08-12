México, bajo la lupa de EU con nueva evaluación de seguridad aérea

El programa IASA forma parte de las actividades de seguimiento del tratado bilateral de transporte aéreo entre México y Estados Unidos (Archivo/Cuartoscuro)

Seguridad aérea — La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) lleva a cabo la evaluación del Programa Internacional de Evaluación de la Seguridad Aérea (IASA), en el que se establece el cumplimiento de los estándares internacionales de seguridad aérea en México, con lo que se confirmará si mantiene la Categoría 1 y que se recuperó en 2023 luego de haber estado durante dos años degradada, comunicó la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

La FAA examina ocho elementos críticos de supervisión, entre ellos la legislación y regulación aeronáutica, la capacitación del personal técnico, los sistemas de certificación y licencias, la vigilancia de los operadores y la capacidad para resolver problemas de seguridad.

La evaluación que forma parte de las actividades de seguimiento previstas en el tratado bilateral de transporte aéreo entre México y Estados Unidos y mide el cumplimiento de los estándares de seguridad operacional establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), inició el pasado 10 de agosto y culminará el día 14, día en que podría conocerse si se conserva o no el nivel 1 de seguridad.

El IASA no evalúa directamente la seguridad de una aerolínea en particular, sino la capacidad de las autoridades de aviación civil de una nación para supervisar a sus compañías aéreas de acuerdo con los estándares internacionales.

La revisión cobra especial importancia por el antecedente de mayo de 2021, cuando la FAA degradó a México de Categoría 1 a Categoría 2 tras determinar que su sistema de supervisión de la seguridad aérea no cumplía con los estándares mínimos de la OACI.

México permaneció en esa categoría durante más de dos años hasta que, en septiembre de 2023, recuperó la Categoría 1 después de un proceso de cooperación técnica entre ambas autoridades para corregir las deficiencias detectadas.

Una eventual pérdida de la Categoría 1 tendría consecuencias especialmente relevantes para las aerolíneas mexicanas que operan hacia Estados Unidos, ya que es uno de los principales mercados internacionales de la aviación del país.

Bajo una clasificación en Categoría 2, las compañías mexicanas mantendrían los servicios existentes hacia territorio estadounidense, pero estarían impedidas de abrir nuevas rutas y servicios, mientras las aerolíneas estadounidenses no podrían comercializar vuelos operados por compañías mexicanas mediante acuerdos de código compartido.

Al devolver a México la Categoría 1 en 2023, la FAA destacó precisamente que las aerolíneas mexicanas recuperaban la posibilidad de añadir nuevos servicios y rutas a Estados Unidos y de restablecer los acuerdos de código compartido con compañías estadounidenses.

La AFAC aseguró que mantiene su compromiso con el fortalecimiento de la seguridad operacional y con el cumplimiento permanente de los estándares internacionales para preservar la confianza en la aviación civil mexicana.

La Crónica de Hoy 2026