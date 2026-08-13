Del diseño a la inteligencia artificial: Marwan Sankari convierte procesos dispersos en sistemas medibles

Marwan Sankari Cortesía

Formación: Licenciatura en Diseño Gráfico, concluida en 2008.

Trayectoria: Más de 15 años en diseño, comunicación visual, dirección de procesos y consultoría.

Especialidad: automatización empresarial, CRM, asistentes de IA, documentación y medición.

Metodología Método MARWAN™️: Mapeo, Análisis, Rediseño, Workflows, Adopción y Normalización

La evolución profesional de Marwan Sankari Elías comenzó en el diseño gráfico y avanzó hacia un campo que hoy ocupa a empresas de distintos sectores: cómo integrar inteligencia artificial sin perder control, coherencia ni responsabilidad humana. Su propuesta une pensamiento visual, análisis operativo y automatización dentro de sistemas que documentan tareas, responsables, reglas y resultados.

Sankari parte de una idea práctica: la tecnología no corrige por sí misma un proceso desordenado. Antes de configurar una plataforma, revisa cómo entra una solicitud, quién la atiende, qué información necesita, cuánto tarda y dónde aparecen errores, duplicaciones o retrasos. Después define qué actividad requiere criterio profesional, cuál admite asistencia de inteligencia artificial y cuál responde a reglas automáticas.

Una metodología nacida de la organización visual

La formación de Sankari en diseño le aporta una lectura centrada en jerarquía, consistencia y experiencia del usuario. Estos principios, comunes en la comunicación visual, adquieren una función operativa cuando se aplican a formularios, bases de conocimiento, rutas de aprobación, paneles, documentos y sistemas CRM.

En su práctica, una prioridad visual se transforma en una prioridad de trabajo. El control de versiones se convierte en trazabilidad. La revisión de una pieza se vuelve un punto formal de aprobación. Esta relación entre diseño y gestión permite que áreas como mercadeo, ventas, atención, administración y operaciones trabajen con criterios compartidos.

De esta experiencia surge el Método MARWAN™️, organizado en seis etapas: Mapeo, Análisis, Rediseño, Workflows, Adopción y Normalización. La secuencia registra primero el proceso existente, separa tareas estratégicas de actividades repetitivas, elimina pasos que no aportan valor, conecta sistemas, forma al equipo y establece indicadores para revisar el desempeño.

Inteligencia artificial con límites definidos

Los sistemas diseñados por Sankari incorporan asistentes y agentes que clasifican solicitudes, consultan información autorizada, preparan borradores, resumen documentos, generan alertas y actualizan registros. Cada función opera con instrucciones, fuentes y permisos definidos.

Las decisiones con efectos financieros, contractuales, laborales o reputacionales permanecen bajo revisión humana. El sistema organiza y presenta información. La persona autorizada valida el contexto y adopta la decisión. Esta separación busca acelerar tareas sin transferir a una herramienta la responsabilidad que corresponde a la empresa.

Su trabajo también contempla procedimientos de contingencia, registro de cambios y medición. Entre los indicadores figuran tiempo de respuesta, duración del proceso, solicitudes pendientes, errores, retrabajo, cumplimiento de plazos, horas recuperadas y nivel de adopción del equipo. La comparación entre la situación inicial y el funcionamiento posterior permite determinar si la automatización produjo una mejora concreta.

Ahorro operativo y continuidad

La reducción de gastos aparece cuando una empresa disminuye horas dedicadas a copiar datos, buscar archivos, repetir instrucciones, preparar respuestas similares y verificar manualmente el estado de cada caso. También surge cuando el flujo evita omisiones, correcciones tardías y pérdida de oportunidades por falta de seguimiento.

Sankari ha aplicado este enfoque en servicios de consultoría externa para empresas que buscaban organizar sus canales digitales, sistemas comerciales y procesos internos. Su intervención conecta tecnología, documentación y capacitación. La continuidad depende de que el equipo comprenda la lógica del sistema y mantenga los controles después de la implementación.

De la práctica empresarial a la transferencia de conocimiento

La trayectoria de Sankari también incluye participaciones como conferencista en actividades académicas y profesionales. Sus presentaciones abordan inteligencia artificial aplicada, dirección creativa, automatización responsable, documentación, control de calidad y formación de equipos.

En estos espacios traduce conceptos técnicos en secuencias que empresarios, docentes, estudiantes y profesionales relacionan con problemas cotidianos. La transferencia de conocimiento complementa su labor de consultoría y refuerza una práctica que conecta creatividad, operación y tecnología.

La nueva etapa: agentes que completan tareas

Hasta julio de 2026, Sankari ha ampliado la aplicación del Método MARWAN™️ hacia una generación de agentes capaces de actuar sobre herramientas de trabajo. El avance deja atrás el uso centrado en producir un texto aislado. El agente recibe un objetivo, consulta fuentes autorizadas, navega una interfaz, completa pasos y registra el resultado dentro de un flujo empresarial.

Esta capacidad permite organizar tareas en navegadores, hojas de cálculo, presentaciones, documentos y correo. En una empresa, el agente clasifica una solicitud, localiza antecedentes, prepara una respuesta, actualiza un registro, crea una tarea y deja el caso listo para la revisión del responsable. El Método MARWAN™️ define antes los permisos, las fuentes, las excepciones y el punto de aprobación.

Agentes de voz para atención y seguimiento

Otra línea de aplicación corresponde a los agentes de voz. Estos sistemas mantienen conversaciones de baja latencia, consultan información y ejecutan herramientas durante una llamada. Sankari los integra en procesos de atención, calificación inicial, registro de datos, programación de citas, confirmaciones y seguimiento.

El resultado para una empresa de servicios es continuidad fuera del horario habitual, menor cantidad de llamadas perdidas y registro uniforme de cada contacto. Los casos sensibles, las reclamaciones, las decisiones de pago y las situaciones que requieren criterio pasan a una persona. La grabación, el consentimiento y el tratamiento de datos se incorporan a las reglas del proyecto.

MCP conecta la inteligencia artificial con la operación

El Model Context Protocol, conocido como MCP, se consolidó como un estándar abierto para conectar asistentes con fuentes y herramientas externas. En los proyectos de Sankari, esta estructura facilita el acceso controlado a CRM, calendarios, almacenamiento, documentación y aplicaciones empresariales mediante un patrón común.

La conexión reduce trabajo técnico repetido y permite que un agente consulte disponibilidad, cree una cita, guarde un documento o actualice una oportunidad. Sankari aplica el protocolo dentro de una arquitectura de permisos mínimos, registros de actividad y aprobación humana para acciones que comprometen a la empresa.

Video, conocimiento interno y tareas de larga duración

El método también incorpora video generativo para contenidos, capacitación y demostraciones. Los modelos actuales crean clips con diálogo y sonido sincronizados, mientras las plataformas de avatares ayudan a producir presentadores digitales. Sankari organiza guiones, fuentes, identidad visual, versiones y revisión antes de la publicación.

Para equipos no técnicos, NotebookLM sirve como puerta de entrada al trabajo con fuentes autorizadas. La empresa reúne manuales, políticas, documentos y materiales de formación. El sistema ayuda a consultar, resumir y convertir ese contenido en guías, audios o videos de apoyo sin perder la referencia a las fuentes cargadas.

Los modelos de razonamiento actuales también sostienen proyectos de varios pasos durante periodos más largos. Sankari aplica esta capacidad a investigación, revisión documental, preparación de entregables y análisis de procesos. Divide el trabajo en hitos, exige evidencia en cada etapa y mantiene puntos de control para evitar que una tarea extensa avance con un error no detectado.

Resultados empresariales que el método busca medir

La aplicación combinada de agentes, voz, MCP, CRM y conocimiento interno produce resultados operativos concretos: menos registros duplicados, respuestas más rápidas, seguimiento continuo, reducción de tareas administrativas, mayor trazabilidad y mejor coordinación entre departamentos. También disminuye el gasto asociado con omisiones, correcciones y oportunidades sin atender.

Cada empresa requiere una medición propia. Sankari compara horas administrativas, tiempo de respuesta, llamadas atendidas, citas programadas, casos sin seguimiento, errores, retrabajo, costo