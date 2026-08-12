Tianguis de Mamá Lucha en Bodega Aurrerá: ofertas del 13 de agosto de 2026 que te pueden ayudar a ahorrar

Si el refrigerador ya pide refuerzos, este jueves puede ser un buen momento para hacer el mandado. Bodega Aurrerá tendrá una nueva edición del Tianguis de Mamá Lucha, con promociones en productos frescos y algunas opciones de carnes, pollo, pescados y alimentos preparados.

La jornada corresponde al jueves 13 de agosto de 2026 y contempla descuentos en distintas categorías. Hay precios particularmente atractivos en productos básicos como jitomate, zanahoria, sandía, mango y plátano, además de algunas opciones de proteína que pueden servir para armar la comida de varios días.

Ojo con un detalle importante: las promociones señaladas no aplican en las tiendas Bodega Aurrerá Express.

Frutas y verduras en oferta en Bodega Aurrerá

La parte más amplia del Tianguis de Mamá Lucha está en frutas y verduras. Entre los precios que llaman la atención aparece el jitomate Saladet a $12.90 el kilo, mientras que la zanahoria se ofrece en $12.50 y el cilantro en $10 el mazo.

También hay opciones para quienes buscan fruta para la semana. La sandía cuesta $12 el kilo, el mango Paraíso $17 y el plátano Chiapas $19.

Estas son algunas de las promociones:

Jitomate Saladet a $12.90 el kilo.

Pepino a $28.90 el kilo.

Sandía a $12.00 el kilo.

Mango Paraíso a $17.00 el kilo.

Manzana Red Delicious en bolsa a $34.00 el kilo.

Perón Golden en bolsa a $53.00 el kilo.

Manzana Gala en bolsa a $52.00 el kilo.

Piña Miel a $25.00 el kilo.

Nopal a $29.00 el kilo.

Cebolla a $60.00 el kilo.

Aguacate Hass a $30.00 la malla.

Aguacate Hass a $55.00 el kilo.

Cebolla blanca en malla a $44.00 el kilo.

Tomate verde en malla a $32.90 el kilo.

Cebolla morada a $65.00 el kilo.

Jícama a $30.00 el kilo.

Papa blanca a a $45.00 la malla.

Camote amarillo a $89.00 el kilo.

Limón agrio a $30.00 el kilo.

Limón agrio en malla a $27.00 el kilo.

Limón sin semilla a $24.00 el kilo.

Naranja a $42.00 el kilo.

Mandarina a $50.00 el kilo.

Toronja a $29.00 el kilo.

Manzana Red Delicious a $40.00 el kilo.

Manzana Gala a $53.00 el kilo.

Perón Golden a $57.00 el kilo.

Manzana Pink Lady a $57.00 el kilo.

Manzana Granny Smith a $53.00 el kilo.

Tuna a $45.00 el kilo.

Kiwi a $74.00 el kilo.

Pera da Anjou a $50.00 el kilo.

Papaya a $39.00 el kilo.

Melón Chino a $32.00 el kilo.

Guayaba a $50.00 el kilo.

Plátano Macho a $38.90 el kilo.

Plátano Chiapas a $19.00 el kilo.

Champiñones a $99.00 el kilo.

Chile Serrano a $54.00 el kilo.

Chile Cuaresmeño a $15.00 el kilo.

Calabaza Japonesa a $34.90 el kilo.

Zanahoria a $12.50 el kilo.

Brócoli a $62.00 el kilo.

Lechuga Romana a $22.00 la pieza.

Betabel a $38.90 el kilo.

Elote a $13.90 la pieza.

Cilantro a $10.00 el mazo.

Espinaca a $13.90 el mazo.

Cereza a $85.00 el kilo.

Col morada a $59.00 el kilo.

Col blanca a $29.90 el kilo.

La lista también contempla productos de precio más elevado, entre ellos champiñones a $99 el kilo, kiwi a $74, cereza a $85 y camote amarillo a $89.

Carne, pollo y pescado también tienen precio especial

Pierna con Muslo Corte Americano a $30.00kg.

Pollo Entero a $36.00kg.

Alitas Adobadas a $98.00kg.

Nuggets de Pollo Del Día a $48.00pq.

Nuggets Minions Del Día a $54.00pq.

Pechuga Rellena Del Día a $65.00pq.

Pechuga con Hueso sin Piel a $150.00kg.

Pechuga sin Hueso a $170.00pq.

Carne de Res Molida 70/30 a $56.00pq.

Carne de Res Molida 80/20 a $61.00pq.

Costilla para Asar a $158.00kg.

Pierna de Cerdo con Hueso a $57.00kg.

Chuleta Ahumada a $130.00kg.

Costilla de Cerdo a $136.00kg.

Mojarra Tilapia a $80.00kg.

Filete Basa Blanco a $86.00kg.

Surimi a $124.00kg.

Para una comida rápida también hay nuggets, pechugas rellenas y otros productos preparados.

Otras ofertas

Dona Rosa o Chocolate a $10.00pz.

Bañaditos a $40.00pz.

Pay de Queso o Fresa o Piña a $75.00pz.

Variedad de Roscas a $79.00pz.

Variedad de Pastel a $294.00pz.

¿Qué ofertas destacan para hacer rendir el presupuesto?

Si la prioridad es gastar menos, hay varios productos que pueden tener sentido para una compra cotidiana. Jitomate, zanahoria, sandía, mango, plátano, elote y cilantro aparecen entre las alternativas de menor precio.

El aguacate también merece una mención aparte: la promoción contempla una malla de aguacate Hass por $30, aunque también está disponible por kilo a $55.

Para una compra más completa, combinar algunas frutas y verduras económicas con una proteína de las promociones puede ayudar a armar varias comidas sin cargar todo el gasto en un solo producto.

La clave está en revisar qué hace falta realmente en casa. Una oferta deja de ser ahorro cuando termina convertida en otro producto olvidado en el fondo del refrigerador.

¿Cuándo son las ofertas del Tianguis de Mamá Lucha?

Las promociones corresponden al jueves 13 de agosto de 2026 y están disponibles en las sucursales participantes y en la tienda en línea de Bodega Aurrerá. De acuerdo con la información publicada, las ofertas no aplican en Bodega Aurrerá Express.

Como ocurre con este tipo de promociones, la disponibilidad puede variar de acuerdo con la sucursal y las existencias. Por eso, si hay algún producto que definitivamente quieres llevar, conviene verificarlo antes de hacer el viaje.