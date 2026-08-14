Alianza de empresas y universidades impulsan desarrollo en México; Tecmilenio y Heineken firman acuerdo

Panel "Formar para transformar: el rol de universidades y empresas en el desarrollo social de México".

Cada vez más los planes educativos tradicionales corren el riesgo de enseñar para un mercado laboral que ya evolucionó, por lo cual se requiere cerrar esa brecha que impacta en el futuro de estudiantes y de las mismas empresas que no cuentan con el perfil de profesionistas o mano de obra calificada que requieren.

Para ello son claves las alianzas entre Universidades y empresas para cerrar brechas operativas a través de mecanismos y capacitaciones que fomenten el desarrollo del talento interno a través de programas formativos que impactan directamente en la movilidad laboral, bienestar familiar y toma de decisiones.

En este contexto, el convenio “Alianzas que Transforman: Educación, Talento y Propósito” entre Tecmilenio y Heineken México busca evoluciona hacia una colaboración estratégica de largo plazo que integra educación, desarrollo de talento y formación del consumo inteligente.

A través de este esfuerzo, ambas organizaciones buscan ampliar el acceso a oportunidades de formación y generar capacidades que tengan un impacto positivo, tanto en colaboradores, como en comerciantes y otros actores, más allá de la cadena de valor de la compañía.

Con motivo del inicio de esta alianza, se llevó a cabo el panel “Formar para transformar: el rol de universidades y empresas en el desarrollo social de México”, donde Claudia de la Vega, Vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Heineken recalcó que las alianzas se miden por el impacto que generan.

Una alianza, dijo, debe contagiar para que más empresas se sumen a ese proyecto donde se apueste por el talento humano.

Recalcó que una alianza debe ser de largo plazo, para que se midan los alcances que tiene, debe ser escalable y copiable, por eso las alianza de corto plazo pocas veces funcionan.

“Cuando una organización concibe la formación como un habilitador estratégico y no como una acción aislada de inversión social, el impacto deja de medirse en horas impartidas y se refleja en la madurez de todo el ecosistema”, estableció

Por su parte, la perspectiva universitaria abordó la necesidad de que las instituciones de educación superior abandonen la rigidez del aula tradicional para co-crear trayectorias formativas ágiles, orientadas al trabajo y pertinentes para los retos actuales del país, como sucede con MAPS, el plan educativo de Tecmilenio, y FIT (Formación Integrada al Trabajo), su programa de empleabilidad.

En este sentido, Julio Peña, Vicerrector de Educación Abierta y Organizaciones en Tecmilenio, sostuvo que las universidades deben estar conectadas con lo que necesita el mercado.

“Entendemos el reto que tienen las organizaciones en la necesidad de talento con un propósito de vida definido, somos sensibles a sus necesidades de capacitación y nos encanta cocrear juntos”, indicó

A su vez, Marisol Saldaña, People Partner Manager de Heineken México, consideró quela competencia laboral es clave en la época actual por lo cual los estudiantes requieren aprendizaje constante y competencia de vanguardia.

“La prevención y la cultura de responsabilidad no se construyen con consignas, sino brindando herramientas prácticas respaldadas por evidencia académica. Cuando acercamos programas formativos a nuestros colaboradores y socios comerciales, la educación se transforma en un mecanismo directo de movilidad laboral, bienestar familiar y toma de decisiones conscientes en el entorno.”, estableció