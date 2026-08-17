Banco Azteca facilita envíos de México a Colombia por sismo

Ante la emergencia provocada por el sismo de gran magnitud registrado esta semana en diversas localidades de Colombia, miles de personas en México buscan alternativas rápidas y seguras para enviar apoyo financiero a sus familiares y seres queridos.

Con el objetivo de facilitar el traslado de estos fondos sin costos adicionales, el sector privado habilitó canales especiales de transferencia solidaria.

Desde el 14 de agosto y con vigencia hasta el 21 de agosto de 2026, Banco Azteca y Elektra activaron el beneficio de $0 MXN de comisión en todos los envíos de dinero destinados a Colombia, aplicando la exención sin importar el monto que se desee transferir.

Un puente financiero para la atención de necesidades básicas

En escenarios de contingencia natural, los recursos inmediatos permiten a las familias afectadas cubrir gastos urgentes como la compra de despensa, agua potable, medicamentos o reparaciones provisionales en sus viviendas. La supresión de tarifas busca que cada peso enviado desde México llegue completo a su destino, eliminando descuentos por intermediación o cargos operativos.

Con esta medida, Banco Azteca y Elektra buscan aliviar la carga de quienes necesitan enviar recursos a sus seres queridos, asegurando que el apoyo financiero llegue completo y sin contratiempos durante esta contingencia.

La disposición busca mitigar el impacto económico de los remitentes en territorio nacional y asegurar un flujo ágil de capital hacia las comunidades damnificadas.

Guía de operación: ¿Cómo y dónde realizar los envíos?

Para acceder a la tarifa de cero comisiones, los usuarios cuentan con opciones físicas y digitales:

• Puntos de atención presencial: Disponibles en las ventanillas de toda la red de sucursales de Banco Azteca y en las tiendas Elektra del país.

• Canal digital: A través de la aplicación móvil de Banco Azteca, para realizar transferencias directas desde el celular.

• Empresas de envío participantes: Válido para transferencias gestionadas a través de las redes globales de MoneyGram y Western Union.

• Condición de envío: En el caso particular de las operaciones con Western Union, la exención de comisión se aplica exclusivamente a la modalidad de Envíos Directos a Cuenta.

El beneficio permanecerá activo durante los días de mayor prioridad humanitaria y se cerrará el periodo el 21 de agosto de 2026.