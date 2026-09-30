Aún hay pendientes regulatorios para consolidar el mercado eléctrico nacional: IDEA

Fata precisar cómo operará el sector nacional bajo el nuevo marco jurídico y el Mercado Eléctrico Mayorista (Archivo)

Transición energética — El gerente de Electricidad del Instituto de Desarrollo, Energía y Ambiente (IDEA), Ricardo Cruz, señaló que, aunque el marco regulatorio del sector eléctrico ha registrado avances con la publicación de nuevas disposiciones, aún existen instrumentos pendientes que serán necesarios para dar mejor certeza de la operación del sistema y consolidar la transición energética.

Cruz expuso que en los últimos meses se han publicado reglamentos e instrumentos conforme la nueva Ley del Sector Eléctrico (LSE) y la Ley de Planeación y Transición Energética (LPTE), así como mecanismos para el aumento del autoconsumo, almacenamiento, cogeneración y confiabilidad. Entre ellos se encuentra el modelo único de contrato de interconexión.

No obstante, comunicó que aún están pendientes la Estrategia de Transición Energética y el PLATEASE, las Bases del Mercado Eléctrico Mayorista, incluido el conjunto de Disposiciones Administrativas de Carácter General (DACG) para la operación del mercado, y la actualización de las DACG de los Certificados de Energía Limpia (CEL).

Lo anterior permitirá precisar cómo operará el sector bajo el nuevo marco jurídico, específicamente con la operación del Mercado Eléctrico Mayorista, el despacho de las centrales y los mecanismos por los cuales participarán los distintos actores.

El especialista destacó la importancia de que la planeación eléctrica determine dónde se necesita nueva capacidad y cuáles son las tecnologías adecuadas para cada región, de manera que el desarrollo de nuevos proyectos responda a las necesidades del Sistema Eléctrico Nacional.

AUTOCONSUMO

La relevancia de estas definiciones está vinculada con el funcionamiento estratégico de la electricidad para el desarrollo económico del país y con los compromisos climáticos de México, entre ellos la Contribución Determinada a nivel Nacional (NDC) 3.0, que rige las metas climáticas del país en el marco del Acuerdo de París.

Acerca del autoconsumo, Cruz reveló que actualmente se consideran instalaciones de 0.7 megavatios (MW) o más, destinadas a satisfacer las necesidades propias de los titulares de los permisos de generación. Esta figura puede desarrollarse bajo modalidades aislada o interconectada.

De acuerdo con los datos expuestos por IDEA, en la actualidad operan 24 proyectos de autoconsumo, de las cuales constan 12 aislados y 12 interconectados. Su presencia se centra principalmente entre grandes consumidores industriales y comerciales, incluidos sectores como la agroindustria, las ensambladoras automotrices y la producción de papel y cartón.

El gerente de Electricidad de IDEA consideró que esta modalidad equivale una oportunidad para que las empresas reduzcan sus emisiones y atiendan compromisos ambientales y de sostenibilidad que, en algunos casos, son establecidos por sus matrices internacionales.

IDEA prepara una guía para explicar paso a paso cómo desarrollar proyectos de autoconsumo e incrementar el conocimiento de los lineamientos entre empresas.

VACÍO REGULATORIO

Respecto a la generación distribuida, Cruz informó que su límite pasó de 500 a 700 kilovatios (kW). Sin embargo, precisó que las disposiciones administrativas correspondientes todavía no han sido actualizadas, lo que genera un vacío para las instalaciones que se encuentran entre ambos límites, sobre todo en materia de interconexión.

Simultáneamente, están pendientes las definiciones de mecanismos como medición neta, facturación neta y venta total, que forman parte de los esquemas mediante los cuales la generación distribuida puede vincularse con el sistema eléctrico.

El representante de IDEA planteó la posibilidad de incluir la generación distribuida comunitaria desde una perspectiva de justicia energética para comunidades rurales, ejidales o alejadas que enfrentan dificultades de suministro eléctrico o buscan fortalecer sus actividades productivas.

Por último, Cruz reiteró que la actualización de estas reglas será relevante para acompañar el crecimiento de nuevas formas de generación y consumo eléctrico, así como para avanzar en los objetivos de transición energética del país.

La Crónica de Hoy 2026