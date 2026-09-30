Amplían proyectos encaminados hacía la transición energética

El Gobierno Federal decide dónde se requiere nueva capacidad eléctrica y la tecnologías para cada región (Archivo)

Transición energética — El sector eléctrico ocupa un papel importante en la transición energética del país, en el marco de crecimiento sostenido de la demanda y compromisos internacionales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. De tal modo que, la nueva planeación energética se traduce en convocatorias y proyectos para amplificar la capacidad de generación.

El gerente de Electricidad del Instituto de Desarrollo, Energía y Ambiente (IDEA), Ricardo Cruz, informó que la nueva estrategia del sector eléctrico empieza a pasar de los documentos a la programación de proyectos concretos de convocatorias para nuevas centrales eléctricas, especialmente de energías renovables.

Cruz explicó que uno de los cambios centrales del nuevo esquema es que el Gobierno Federal establece dónde se requiere nueva capacidad eléctrica y qué tecnologías son adecuadas para cada región, en lugar de que los desarrolladores decidan con base en factores como el potencial solar o eólico.

El representante de IDEA mencionó que México actualizó su compromiso climático con la NDC 3.0, proceso en el que el instituto participó dentro del grupo de modelación con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).

Una de las medidas contempladas es el incremento del uso de energías limpias, con una meta de 38.5 por ciento de la generación eléctrica en 2030.

CONSUMO

La relevancia del sector eléctrico es por el crecimiento de su consumo. Según los datos compartidos por el IDEA, la electricidad es el segundo energético de uso final más utilizado en México, sólo detrás de la gasolina, y durante la última década registró un crecimiento anual promedio de 3.1 por ciento, con base en información del balance energético de 2024. Asimismo, distintos usos de la energía avanzan hacia la electrificación, entre ellos el transporte con vehículos eléctricos.

El paso de energía generada por combustibles fósiles a las energías limpias, un paso inminente (Archivo)

Detalló que la primera convocatoria de la Secretaría de Energía (Sener), entrelazada a proyectos prioritarios, no funcionó como una licitación ni generó contratos de compraventa de electricidad. Su objetivo fue identificar proyectos que ya cumplieran con los criterios impuestos por la planeación vinculante y que pudieran avanzar hacia la obtención de permisos de generación.

En esa convocatoria se recibieron proyectos que representaban 5 mil 970 megavatios (MW), de los cuales 3 mil 790 MW correspondían a centrales fotovoltaicas y 2 mil 180 MW a eólicas. Después de las respectivas revisiones, 18 proyectos llegaron a la etapa de contar con permiso de generación, con una capacidad conjunta de alrededor de 3 mil MW.

El gerente de Electricidad de IDEA precisó que estos proyectos todavía deben conseguir compradores para la electricidad que producirán, ya sea a través de contratos con comercializadores o consumidores, o por Medio del mercado eléctrico. Contar con contratos de compraventa es uno de los mecanismos que faculta a los desarrolladores contar con financiamiento para la construcción de nuevas centrales eléctricas.

DESARROLLO MIXTO

La segunda convocatoria emitida por la Sener incumbe al esquema de desarrollo mixto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en el que participaron capitales privados y el Estado. En este modelo, CFE adquiriría directamente 70 por ciento de la energía producida por cada proyecto, mientras que el 30 por ciento restante podría comercializarse en el mercado.

Cruz resaltó que esta convocatoria tenía el objetivo de alcanzar 6 mil 500 MW, pero recibió solicitudes por 38 mil 500.822 MW, más de cinco veces la capacidad requerida. Después del proceso de evaluación se detectaron proyectos por 8 mil 26 MW, cifra que integra 2 proyectos específicos ubicados en Coahuila.

El especialista enfatizó que siguen existiendo diferencias entre fuentes respecto a los proyectos seleccionados y sus capacidades, por lo que IDEA considera necesario contar con más información para determinar con precisión cuáles fueron aprobados y evaluar aspectos como sus costos.

PLANEACIÓN

Aun con estos pendientes, indica que el avance significa un cambio de una etapa en la que solamente estaba definida la planeación, pues ahora existen mecanismos para iniciar a programar y crear centrales.

Cruz remarcó que el plan prevé alrededor de 28 mil MW de nueva capacidad de generación entre 2025 y 2030 con 12 mil 300 MW fotovoltaicos, 6 mil 600 MW eólicos, 3 mil MW de otras fuentes limpias y 6 mil 100 MW de generación fósil, particularmente de ciclo combinado.

Añadió que los proyectos deben tener financiamiento, se construyan y entren en operación en los plazos previstos, de manera que la nueva generación pueda acompañarse con la infraestructura necesaria de transmisión y distribución.

La Crónica de Hoy 2026