Coppel Conecta 2026: Desafío Pop, gaming y tecnología protagonizan la segunda edición

Así se vivió la segunda edición de Coppel Conecta 2026 Foto: Cortesía

La segunda edición de Coppel Conecta 2026 llega con una idea mucho más amplia que la de un evento de tecnología y entretenimiento. Después de lo aprendido en su primera edición, Coppel decidió ajustar la fecha, profundizar su vínculo con la comunidad gamer e incorporar nuevas experiencias pensadas para públicos que encuentran en los videojuegos, el cosplay y los creadores de contenido nuevas formas de expresión y convivencia.

El cambio de octubre a agosto no fue casual. De acuerdo con los responsables de la estrategia del evento, la decisión respondió a la oportunidad de conectar de manera más directa con el universo gamer, aprovechando que agosto está relacionado con esta comunidad y que el objetivo para 2026 era profundizar en sus intereses y formas de consumo.

Pero quizá uno de los aprendizajes más importantes de Coppel Conecta está en entender que el gaming dejó de ser visto únicamente como un segmento de nicho. Para la compañía, se trata de una comunidad y, cada vez más, de un estilo de vida alrededor del cual existen productos, contenidos, experiencias, creadores y distintas formas de interacción.

Ese cambio de perspectiva explica buena parte de las novedades de esta edición: un concurso de cosplay, un torneo nacional de videojuegos, participación de creadores de contenido y una estrategia que busca conectar la experiencia física con las plataformas digitales y las tiendas de Coppel.

Así se vivió la segunda edición de Coppel Conecta 2026 Foto: Cortesía

Coppel Conecta 2026: de los aprendizajes de la primera edición a una experiencia más especializada

La primera edición sirvió como laboratorio para conocer mejor a los asistentes y entender qué elementos generaban mayor interés.

Uno de los principales aprendizajes fue precisamente observar quiénes acudían al evento y cómo interactuaban con las diferentes actividades. La organización detectó una presencia importante de personas caracterizadas mediante cosplay, lo que abrió la puerta a incorporar esta expresión cultural como parte de la programación de 2026.

La decisión también está relacionada con un público más joven. Durante la entrevista, los responsables de Coppel explicaron que existe una conexión importante con centennials y generaciones más jóvenes que utilizan personajes, particularmente aquellos relacionados con videojuegos, como una forma de expresarse y comunicarse.

Así, la segunda edición no busca simplemente repetir lo que funcionó el año pasado, sino aprovechar la información obtenida para construir una experiencia más cercana a las comunidades que participan.

Así se vivió la segunda edición de Coppel Conecta 2026 Foto: Cortesía

El gaming deja de ser un nicho y se convierte en una comunidad

Uno de los conceptos que atraviesa la estrategia de Coppel Conecta 2026 es precisamente el cambio en la manera de entender al público gamer.

La compañía reconoce que el gaming ya no puede analizarse únicamente como una categoría de entretenimiento destinada a un grupo reducido de consumidores. En su estrategia actual, lo entienden como una comunidad y como un estilo de vida que involucra diferentes productos, tecnologías y experiencias.

La visión se refleja en algo tan sencillo como el equipamiento que rodea a una persona que juega: computadora, consola, controles, gadgets, silla, iluminación y otros accesorios forman parte de un ecosistema que va mucho más allá del videojuego en sí.

Para Coppel, esta transformación representa una oportunidad para convertirse en un facilitador de esa experiencia completa.

La propuesta no consiste únicamente en vender un dispositivo, sino en ofrecer diferentes elementos que permitan construir un espacio de entretenimiento acorde con las necesidades de cada consumidor.

Así se vivió la segunda edición de Coppel Conecta 2026 Foto: Cortesía

Cosplay y nuevas expresiones digitales toman fuerza en Coppel Conecta

Uno de los cambios visibles de esta edición es la incorporación de un concurso de cosplay.

La iniciativa nació de la observación de los propios asistentes. Durante la primera edición, el equipo encontró que varias personas acudían caracterizadas, una señal de que existía una comunidad interesada en este tipo de experiencias dentro del evento.

Para 2026, Coppel decidió dedicarles un espacio específico.

El cosplay también funciona como un punto de conexión con las nuevas generaciones, ya que permite adoptar personajes y utilizarlos como una forma de identidad, expresión y comunicación.

Más allá de la actividad en sí misma, la inclusión del concurso revela una estrategia que busca escuchar a las comunidades antes de diseñar nuevas experiencias.

¿Cómo identifica Coppel a sus nuevas audiencias?

La respuesta está en los datos, pero también en escuchar las conversaciones que ocurren alrededor de la marca.

Durante la entrevista, el equipo explicó que utiliza información propia, estudios y herramientas de escucha para identificar quiénes son sus clientes, cuáles son sus preferencias y qué valor encuentran en determinadas categorías.

La compañía señaló que realiza mediciones periódicas en redes sociales para conocer dónde están las preferencias de sus consumidores, cómo conectan con la marca y con las diferentes categorías.

A esto se suma el llamado social listening, es decir, el seguimiento de las conversaciones que ocurren en redes sociales relacionadas con Coppel.

Así se vivió la segunda edición de Coppel Conecta 2026 Foto: Cortesía

También entran en juego los creadores de contenido.

La estrategia, explicaron, no consiste simplemente en entregar un guion a un influencer o creador para que repita un mensaje. El objetivo es entender cómo se expresa cada comunidad y cómo los creadores pueden ayudar a potenciar la comunicación de la marca desde un lenguaje más natural.

Creadores de contenido: más allá de vender

El crecimiento de TikTok, YouTube, Twitch y otras plataformas convirtió a los creadores de contenido en actores relevantes para las estrategias de comunicación y comercialización.

Sin embargo, la visión presentada durante Coppel Conecta apunta a una función más amplia.

Los creadores también funcionan como una ventana para conocer las conversaciones, códigos y comportamientos de las comunidades digitales.

En ese sentido, la colaboración con creadores permite que una marca como Coppel pueda acercarse a públicos específicos sin intentar imponerles necesariamente una manera determinada de comunicarse.

La lógica es escuchar primero y después construir la estrategia.

Desafío Pop: el torneo nacional que busca crear comunidad gamer

Otra de las grandes apuestas de Coppel Conecta 2026 es el torneo nacional Desafío Pop.

El proyecto representa una evolución respecto de la primera edición. En aquella ocasión, la competencia comenzó concentrándose únicamente en Fortnite.

Sin embargo, la respuesta de los participantes y de la audiencia llevó al equipo a ampliar la propuesta.

Así se vivió la segunda edición de Coppel Conecta 2026 Foto: Cortesía

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la manera en que el público siguió la semifinal en línea. Durante la transmisión, las personas permanecieron conectadas para observar el desarrollo de la competencia, algo que el equipo identificó como una señal clara de interés.

A partir de ese aprendizaje, la edición 2026 incorporó tres juegos:

Fútbol Club 26

Clash Royale

Fortnite

La elección busca acercarse a diferentes perfiles de jugadores y generaciones.

Fútbol Club 26, Clash Royale y Fortnite formaron el torneo

La combinación de títulos pretende ampliar el alcance de Desafío Pop.

Fútbol Club 26 permite acercarse a quienes disfrutan de los videojuegos de futbol; Clash Royale conecta con públicos más jóvenes y Fortnite ofrece un espacio que alcanza diferentes rangos de edad.

El equipo explicó que el contexto del Mundial también representa una oportunidad para despertar interés alrededor del videojuego de futbol.

La convocatoria comenzó aproximadamente un mes antes del evento y se realizó principalmente a través de canales digitales.

La respuesta, de acuerdo con Coppel, superó sus expectativas y reunió a decenas de miles de personas entre participantes, jugadores, espectadores y usuarios que siguieron las transmisiones y conversaciones relacionadas con el torneo.

La gran final de Desafío Pop llega a Coppel Conecta 2026

Después de las etapas previas y de la semifinal realizada una semana antes del evento, la competencia llega a su etapa definitiva.

La programación contempla diferentes enfrentamientos entre los juegos participantes, con Fútbol Club 26, Clash Royale y Fortnite como protagonistas de la jornada final.

Más allá de conocer a los ganadores, la importancia de esta competencia está en la comunidad que se construye alrededor.

Un torneo nacional permite que los participantes no solamente jueguen, sino que compartan transmisiones, comentarios, estrategias, momentos de competencia y experiencias con otros jugadores.

Así se vivió la segunda edición de Coppel Conecta 2026 Foto: Cortesía

Esa interacción es precisamente uno de los elementos que Coppel busca potenciar.

La estrategia comercial de Coppel parte de una idea concreta: facilitar el acceso a la tecnología necesaria para que las personas puedan desarrollar sus propias experiencias de entretenimiento.

La empresa identifica que el universo gamer no termina en una consola o computadora.

También incluye controles, sillas, iluminación, accesorios, gadgets y otros elementos que forman parte del espacio de juego.

En ese escenario, Coppel busca posicionarse como un punto de acceso a ese ecosistema.

Para hacerlo cuenta con diferentes herramientas: crédito, una red de más de 1,800 tiendas físicas, su aplicación, sitio web y una estrategia omnicanal que busca conectar las diferentes formas de compra.

La apuesta también está relacionada con la democratización del acceso a la tecnología y con una mayor inclusión digital.

Más de 1,800 tiendas y un ecosistema omnicanal

La experiencia de Coppel Conecta también sirve como demostración de la estrategia omnicanal de la compañía.

Durante el evento se incorporó una tienda física para mostrar que la experiencia no está separada de los canales comerciales tradicionales.

La idea es que una persona pueda descubrir un producto durante el evento, conocer sus características, comparar alternativas y posteriormente realizar la compra mediante alguno de los canales disponibles.

La empresa explicó que cuenta con más de 1,800 tiendas físicas y que su ecosistema también incluye la aplicación y el sitio web.

Uno de los elementos más interesantes de la estrategia omnicanal es la llamada Tienda 800.

La herramienta permite ampliar el catálogo disponible en cada establecimiento físico.

Así se vivió la segunda edición de Coppel Conecta 2026 Foto: Cortesía

Esto resuelve uno de los problemas habituales de las tiendas: aunque un establecimiento tenga una oferta amplia, no necesariamente puede exhibir físicamente todas las versiones, modelos o ediciones disponibles.

De acuerdo con el equipo entrevistado, mediante esta herramienta los clientes pueden consultar productos que no necesariamente están disponibles físicamente en esa sucursal y realizar la compra a través del ecosistema digital.

El dato más relevante es que, según lo explicado durante la entrevista, la Tienda 800 representa casi el 50 por ciento de lo que Coppel vende en línea.

Esto convierte a la herramienta en una pieza importante de la estrategia para conectar tiendas físicas y canales digitales.

Coppel Conecta 2026 también funciona como escaparate tecnológico

El evento no se limita a las competencias de videojuegos.

Los asistentes también tienen la posibilidad de conocer diferentes productos y recibir asesoría especializada de marcas participantes.

Durante la entrevista se mencionó la presencia de especialistas de marcas como LG y HP, quienes pueden orientar a los consumidores sobre las características de equipos y soluciones tecnológicas para diferentes necesidades.

Esta interacción tiene una función relevante: permitir que el consumidor conozca la tecnología antes de tomar una decisión de compra.

En lugar de limitarse a observar un producto en una página web, el visitante puede experimentar parte de sus características y recibir información directamente de especialistas.

Así se vivió la segunda edición de Coppel Conecta 2026 Foto: Cortesía

Más de 20 alianzas estratégicas

Otro de los objetivos de Coppel Conecta es mostrar el ecosistema de marcas con el que trabaja la compañía.

Durante la entrevista se señaló que Coppel mantiene alianzas con más de 20 marcas estratégicas globales a nivel nacional.

Estas alianzas permiten ampliar la oferta de tecnología, entretenimiento y productos relacionados con el gaming.

La estrategia también refuerza la posición que Coppel busca ocupar como facilitador para sus clientes.

De acuerdo con la información compartida por el equipo, más de 11 millones de usuarios de crédito compran tecnología a través de Coppel.

La tecnología ha sido históricamente una de las categorías relevantes para Coppel, especialmente a través de productos como celulares, pantallas y equipos de audio y video.

Ahora, la compañía busca ampliar esa conversación hacia el gaming y todo el universo de entretenimiento.

El objetivo es entender que las necesidades del consumidor tecnológico han cambiado.

Ya no se trata únicamente de comprar un teléfono o una televisión. Para determinados públicos, la experiencia tecnológica puede incluir una computadora, consola, controles, accesorios, iluminación, audio y otros dispositivos.

Coppel Conecta funciona precisamente como un espacio para reunir ese ecosistema.

La estrategia digital fue clave para convocar a Coppel Conecta

La convocatoria de esta edición se realizó principalmente a través de medios digitales.

De acuerdo con los responsables de la estrategia, aproximadamente 95 por ciento de la convocatoria ocurrió mediante canales digitales y creadores de contenido, aunque se presentaron algunas excepciones derivadas de situaciones como las condiciones climáticas.

Esto muestra el peso que tienen actualmente las plataformas digitales para llegar a las comunidades específicas que interesan a las marcas.

Pero también revela una transformación en la manera de construir un evento.

El evento físico ya no necesariamente comienza cuando el público llega al lugar.

Puede comenzar semanas antes en redes sociales, mediante una convocatoria, una transmisión, una conversación con creadores o un torneo en línea.

¿Cómo medirá Coppel el éxito de Coppel Conecta 2026?

La cantidad de asistentes será uno de los indicadores principales, pero no el único.

Durante la entrevista, el equipo explicó que también analizará el listening generado alrededor del evento para entender cómo se comunicó, cómo reaccionaron las audiencias y qué tan fuerte fue la conexión con los públicos objetivo.

También se considerará la cantidad de impactos y la participación de creadores de contenido.

Pero existe una métrica posterior que puede ser todavía más relevante desde la perspectiva comercial: el comportamiento de las categorías digitales después del evento.

Es decir, el éxito no solamente se medirá por cuántas personas acudieron, sino también por lo que ocurra una vez que termine Coppel Conecta.

Hay un indicador que no necesariamente aparece en una hoja de resultados: la gente que pregunta cuándo será el siguiente evento.

Coppel Conecta 2026 Foto: Cortesía

Durante la conversación, el equipo reconoció que han comenzado a recibir preguntas de clientes y asistentes que quieren saber cuándo volverá a realizarse Coppel Conecta.

Ese interés puede ser una señal importante.

Cuando una audiencia comienza a pedir una nueva edición, significa que el evento dejó de ser únicamente una actividad promocional y empieza a convertirse en una experiencia que las personas esperan.

Ahí aparece uno de los objetivos más interesantes de la estrategia: construir una comunidad Coppel alrededor de experiencias que van más allá de una transacción.

Coppel Conecta busca construir una comunidad alrededor de la tecnología

La segunda edición deja una conclusión clara: la tecnología puede ser el punto de partida, pero la comunidad es el objetivo.

Gaming, cosplay, creadores de contenido, torneos, tiendas físicas, plataformas digitales y marcas tecnológicas forman parte de una misma estrategia.

La compañía busca que el consumidor pueda descubrir tecnología, experimentar con ella, interactuar con otras personas y eventualmente encontrar en Coppel una solución para las diferentes necesidades que forman parte de su estilo de vida.

La evolución de Coppel Conecta también muestra cómo las marcas están modificando la manera de acercarse a las nuevas generaciones.

Ya no basta con identificar un producto que vender.

Hay que entender las comunidades, sus códigos, sus intereses y las plataformas en las que conversan.

Y, en ese sentido, el principal aprendizaje de Coppel Conecta 2026 parece estar precisamente ahí: escuchar a la audiencia antes de diseñar la experiencia para ella.