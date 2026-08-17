Guadalajara será sede de Latin America’s 50 Best Restaurants 2026 por primera vez

Los mejores restaurantes de América Latina llegarán a Guadalajara en 2026 Foto: Cortesía

Guadalajara se prepara para convertirse en el punto de encuentro de algunos de los nombres más importantes de la gastronomía latinoamericana. El próximo 1 de diciembre de 2026, la capital de Jalisco será sede de la ceremonia de premiación de Latin America’s 50 Best Restaurants 2026, un acontecimiento que llevará por primera vez a esta ciudad uno de los reconocimientos gastronómicos más importantes de la región.

La llegada de estos premios no es un movimiento menor para el estado. Además de reunir a chefs, restauranteros y profesionales de la hospitalidad de distintos países, el evento pondrá los reflectores internacionales sobre una ciudad cuya identidad gastronómica se ha construido alrededor de recetas tradicionales, productos locales y una escena contemporánea que en los últimos años ha ganado mayor protagonismo.

Guadalajara será, así, el escenario donde se conocerá la esperada lista de los mejores restaurantes de América Latina de 2026, pero también el punto de partida para una semana de actividades que buscarán acercar al público a algunos de los protagonistas de la gastronomía regional.

Los mejores restaurantes de América Latina llegarán a Guadalajara en 2026 Foto: Cortesía

¿Cuándo serán los Latin America’s 50 Best Restaurants 2026?

La ceremonia de premiación se realizará el 1 de diciembre de 2026 en Guadalajara, Jalisco.

Esta será la 14ª edición de los Latin America’s 50 Best Restaurants y la primera ocasión en que Guadalajara reciba el evento. Además, será la cuarta vez que los premios se celebren en México, lo que refuerza la relevancia del país dentro del panorama gastronómico latinoamericano.

La elección de Guadalajara responde también al perfil de la ciudad. El comunicado destaca su vínculo con tradiciones mexicanas como el mariachi, la charrería y el tequila, además de una gastronomía propia en la que destacan preparaciones como la birria, las tortas ahogadas, el tejuino y la jericalla.

Guadalajara será sede por primera vez

Aunque México ya ha recibido anteriormente a los Latin America’s 50 Best Restaurants, Guadalajara debutará como sede.

La organización considera que la ciudad ofrece un escenario particularmente adecuado para celebrar la diversidad gastronómica de América Latina, no solamente por su tradición culinaria, sino por la combinación entre cultura, hospitalidad y una creciente escena de restaurantes contemporáneos.

Para Jalisco, además, la llegada de los premios representa una oportunidad de proyectar su oferta gastronómica hacia una audiencia internacional.

Michelle Fridman Hirsch, secretaria de Turismo de Jalisco, señaló que el reconocimiento llega después de años de trabajo de chefs y productores locales para construir una cocina con identidad propia y capacidad para competir dentro del panorama gastronómico continental.

Los mejores restaurantes de América Latina llegarán a Guadalajara en 2026 Foto: Cortesía

¿Qué son los Latin America’s 50 Best Restaurants?

Los Latin America’s 50 Best Restaurants son una lista creada para reconocer y celebrar la gastronomía de la región.

El proyecto nació en 2013 con la intención de ofrecer una perspectiva local sobre la escena gastronómica latinoamericana y ayudar a los comensales de todo el mundo a descubrir restaurantes y propuestas culinarias de diferentes países.

La selección está a cargo de una Academia integrada por 300 líderes de la industria restaurantera de América Latina, elegidos por su conocimiento y experiencia de la escena gastronómica regional.

La lista es publicada por William Reed, organización que también está detrás de The World’s 50 Best Restaurants, Asia’s 50 Best Restaurants, Middle East & North Africa’s 50 Best Restaurants y North America’s 50 Best Restaurants.

¿Cómo se eligen los mejores restaurantes de América Latina?

Uno de los aspectos fundamentales de estos reconocimientos es la transparencia del proceso de votación.

De acuerdo con el presskit, Deloitte participa como socio oficial de trabajo independiente para garantizar la equidad y credibilidad del proceso de votación y de la lista resultante.

La participación de una consultora independiente forma parte de los mecanismos utilizados para respaldar la confianza en los resultados.

La lista final busca reconocer tanto a figuras consolidadas como a talentos emergentes y propuestas que representan la diversidad de las cocinas latinoamericanas.

Los mejores restaurantes de América Latina llegarán a Guadalajara en 2026 Foto: Cortesía

Los restaurantes 51-100 también tendrán su propia lista

La atención estará puesta en los 50 restaurantes que conformarán la lista principal, pero la organización también anunció que publicará una clasificación adicional.

Antes de la ceremonia se dará a conocer la lista de los restaurantes ubicados entre los puestos 51 y 100.

Esta iniciativa busca ampliar el reconocimiento hacia un número mayor de establecimientos y ofrecer una mirada más extensa sobre los proyectos que están marcando la evolución de la gastronomía latinoamericana.

Para los restaurantes que aparezcan en esta clasificación, formar parte de la lista representa también una oportunidad de visibilidad frente a comensales, viajeros y profesionales de la industria.

Habrá reconocimientos especiales antes de la ceremonia

La agenda de Latin America’s 50 Best Restaurants 2026 no se limitará al anuncio de los 50 mejores restaurantes.

Durante los meses previos a la ceremonia se entregarán tres reconocimientos especiales:

Champions of Change

Art of Hospitality

One To Watch

Cada uno tiene un objetivo diferente dentro del panorama gastronómico.

¿Qué es el premio Champions of Change?

Este reconocimiento busca destacar a personas o proyectos que impulsan cambios positivos y promueven un progreso de largo plazo dentro de la industria de la alimentación y la hospitalidad.

¿Qué reconoce Art of Hospitality?

El premio Art of Hospitality está dedicado al restaurante que haya destacado por ofrecer una hospitalidad excepcional y una experiencia integral memorable para sus visitantes.

¿Qué es One To Watch?

El reconocimiento One To Watch identifica a un restaurante que, de acuerdo con la organización, tiene grandes posibilidades de incorporarse a la lista principal de Latin America’s 50 Best Restaurants en futuras ediciones.

Los mejores restaurantes de América Latina llegarán a Guadalajara en 2026 Foto: Cortesía

#50BestTalks llegará a Guadalajara

La gastronomía no solamente se vivirá alrededor de las mesas.

El 30 de noviembre, un día antes de la ceremonia, Guadalajara será sede de las #50BestTalks, un espacio en el que algunas de las principales figuras de la comunidad gastronómica internacional podrán debatir sobre temas relevantes para el sector.

El encuentro permitirá poner sobre la mesa conversaciones que van más allá de los rankings y los reconocimientos, con la participación de profesionales vinculados con la cocina y la hospitalidad.

¿Qué son las 50 Best Signature Sessions?

La programación también contempla una serie de 50 Best Signature Sessions durante la semana del evento.

Se trata de experiencias gastronómicas colaborativas en las que chefs reconocidos de ediciones anteriores de las listas se asociarán con destacados restaurantes locales para crear propuestas culinarias especiales para el público.

Esta parte del programa puede convertirse en uno de los atractivos más interesantes para los amantes de la gastronomía, ya que permitirá combinar el talento de chefs internacionales con el conocimiento y la identidad de restaurantes de Guadalajara.

Los mejores restaurantes de América Latina llegarán a Guadalajara en 2026 Foto: Cortesía

¿Por qué Guadalajara es una sede ideal para los 50 Best?

La elección de Guadalajara tiene una lógica que va mucho más allá de su infraestructura.

La ciudad tiene una identidad gastronómica estrechamente relacionada con algunos de los elementos más reconocibles de México.

El tequila, el mariachi y la charrería forman parte de su identidad cultural, mientras que su cocina tradicional tiene como protagonistas a la birria, las tortas ahogadas, el tejuino y la jericalla.

Al mismo tiempo, Guadalajara cuenta con una escena de restaurantes contemporáneos que complementa esa tradición.

Esa combinación permite presentar a la ciudad como un destino donde las raíces culinarias pueden convivir con nuevas técnicas, conceptos y propuestas gastronómicas.

Jalisco busca consolidarse como destino gastronómico

La llegada de los Latin America’s 50 Best Restaurants ocurre en un momento particularmente relevante para la promoción turística de Jalisco.

La Secretaría de Turismo estatal plantea el anuncio como parte del camino hacia el Año de la Gastronómica 2027, con la intención de posicionar al estado como uno de los destinos culinarios más completos de América Latina.

El territorio también ofrece otros atractivos vinculados con la gastronomía y la cultura.

Entre ellos se encuentra el Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales de Tequila, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

A esto se suman destinos como Puerto Vallarta, los Pueblos Mágicos y la costa de Costalegre, que forman parte de la oferta turística del estado.

Los mejores restaurantes de América Latina llegarán a Guadalajara en 2026 Foto: Cortesía

La gastronomía latinoamericana como protagonista

Más allá del ranking, la llegada de Latin America’s 50 Best Restaurants a Guadalajara pone en perspectiva la diversidad culinaria de la región.

América Latina no cuenta con una sola identidad gastronómica. Cada país, ciudad y territorio tiene ingredientes, técnicas, tradiciones y formas particulares de entender la cocina.

Precisamente por eso, la organización señala que su programa anual busca reconocer tanto a las figuras consolidadas como a los talentos emergentes y las propuestas innovadoras que mantienen una relación profunda con la herencia latinoamericana.

La ceremonia de Guadalajara será, en ese sentido, una fotografía del momento que atraviesa la gastronomía regional en 2026.