EU impone arancel antidumping de hasta 5.28% a México en la exportación de fresas

El Departamento de Comercio de EU impone cuatoas por presunta competencvoia desleal en la exportación de fresa mexicana El Departamento de Comercio de EU impone cuatoas por presunta competencvoia desleal en la exportación de fresa mexicana

Cuotas a frutas mexicanas — El Departamento de Comercio de Estados Unidos (DOC) determinó imponer de manera preliminar una cuota de entre 3.37 por ciento y 5.28 por ciento a las importaciones de fresa mexicana en la temporada invernal, mientras se desarrolla una investigación por presunto dumping. La Secretaría de Economía expresó “grave preocupación” por esta decisión.

El gobierno estadounidense señaló en un comunicado que los aranceles provisionales oscilarán entre 3.37% y 5.28%, dependiendo de la empresa exportadora y la resolución definitiva de la investigación en curso se conocerá el 8 de enero de 2027.

La dependencia de EU refiere que algunas exportaciones de fresas mexicanas entran al mercado estadounidense a precios inferiores a lo establecido, por lo que la cuota establecida se mantendrá hasta conocerse el resultado de la indagatoria contra empresas del fruto.

RESPUESTA

Tras conocerse esta decisión, la Secretaría de Economía (SE), manifestó “grave preocupación” por la decisión preliminar del Departamento de Comercio de EU.

A través de un comunicado, la dependencia recordó que el caso tiene su origen el 31 de diciembre de 2025, cuando productores del estado de Florida presentaron una solicitud ante el DOC y la Comisión de Comercio Internacional de EU (ITC, en inglés) “para la imposición de derechos antidumping contra las exportaciones de fresa mexicana”.

Agregó que la particularidad de la solicitud es que se basa en “diferenciar las fresas de invierno de las fresas en general”, así como a algunos estados del Este de Estados Unidos del conjunto del mercado del país. La Secretaría de Economía resaltó que en un reporte preliminar, en marzo de 2026, de la ITC concluyó que “no había bases para aceptar la existencia del producto llamado ‘fresas de invierno’ como algo diferente al producto ‘fresas’”.

Además, concluyó que “no existían bases para aceptar que hubiera en EU un mercado regional de dicho producto, determinando que existe un mercado nacional, aun así, en su resolución preliminar de la investigación, el DOC sostiene ambos conceptos.

El ‘dumping’ es una práctica comercial en la que se exporta un producto a un precio inferior a su valor normal y en este caso, el DOC lo sitúa entre el 3,37 % y el 5,28 %, dependiendo de la empresa, mientras que en promedio para la mayoría de los exportadores mexicanos, la magnitud del ‘dumping’ estimada por el DOC es del 4,83 %, indicó la dependencia.

La Crónica de Hoy 2026