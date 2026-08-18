Martimiércoles Chedraui 18 y 19 de agosto 2026: las ofertas en frutas y verduras que sí conviene aprovechar esta semana

El Martimiércoles de Chedraui volvió a colocarse entre las búsquedas más fuertes de la semana gracias a sus promociones en frutas y verduras para este 26 y 27 de mayo de 2026.
La cadena lanzó descuentos especiales en productos frescos y básicos de cocina y esta edición trae varios precios que no puedes dejar pasar.
Entre los productos más llamativos aparecen el pepino verde, el aguacate Hass, el plátano Chiapas y el tomate saladet, ingredientes que prácticamente son necesarios en cualquier cocina mexicana y que esta semana llegan con precios más relajados.
De acuerdo con distintos reportes publicados este martes, algunos artículos registran rebajas importantes frente a otras cadenas comerciales.
Las mejores ofertas del Martimiércoles Chedraui 18 y 19 de agosto 2026
Frutas con descuento
Las frutas se llevan buena parte del protagonismo esta semana. Estos son algunos de los precios más comentados:
- Aguacate Hass por kilo: $29.50 por kilo
- Tomate Saladet por kilo: $8.90 por kilo
- Berenjena por kilo: $64.90 por kilo
- Cilantro en rollo: $6.90
- Coliflor preenfriada por pieza: $34.50
- Lechuga romana por pieza: $17.50
- Limón sin semilla por kilo: $12.00 por kilo
- Tomate Bola por kilo: $29.50 por kilo
- Tomate Verde por kilo: $34.50 por kilo
- Col Blanca por kilo: $19.90 por kilo
Las promociones cambian dependiendo de la sucursal y disponibilidad, pero varias tiendas ya comenzaron a mostrar inventarios con alta demanda, especialmente en aguacate y mango.
Verduras baratas para surtir la despensa
En el área de verduras también aparecieron precios que rápidamente llamaron la atención de los consumidores.
- Tuna por kilo: $16.50 por kilo
- Uva Globo Emperador por kilo: $39.50 por kilo
- Ciruela por kilo: $79.00 por kilo
- Flor de Jamaica Chedraui, 250 g: $44.90
- Mamey por kilo: $44.90 por kilo
- Melón Amarillo por kilo: $53.90 por kilo
- Naranja Paramount por kilo: $46.90 por kilo
- Pera Bartlett por kilo: $44.90 por kilo
- Toronja importada por kilo: $32.90 por kilo
- Frambuesa, domo de 170 g: $58.50
Consejos para aprovechar mejor las ofertas de Chedraui
Antes de salir corriendo al súper con el carrito mental lleno, conviene tomar en cuenta algunos detalles:
- Comparar precios por kilo y no por pieza
- Revisar disponibilidad desde temprano
- Priorizar frutas y verduras de consumo rápido
- Aprovechar productos de temporada
- Evitar compras impulsivas fuera de la lista
Aunque las promociones suelen durar martes y miércoles, algunos productos se agotan desde las primeras horas del día, especialmente en sucursales con alta demanda.