Martimiércoles Chedraui 18 y 19 de agosto 2026: las ofertas en frutas y verduras que sí conviene aprovechar esta semana

El Martimiércoles de Chedraui volvió a colocarse entre las búsquedas más fuertes de la semana gracias a sus promociones en frutas y verduras para este 26 y 27 de mayo de 2026.

La cadena lanzó descuentos especiales en productos frescos y básicos de cocina y esta edición trae varios precios que no puedes dejar pasar.

Entre los productos más llamativos aparecen el pepino verde, el aguacate Hass, el plátano Chiapas y el tomate saladet, ingredientes que prácticamente son necesarios en cualquier cocina mexicana y que esta semana llegan con precios más relajados.

De acuerdo con distintos reportes publicados este martes, algunos artículos registran rebajas importantes frente a otras cadenas comerciales.

Las mejores ofertas del Martimiércoles Chedraui 18 y 19 de agosto 2026

Frutas con descuento

Las frutas se llevan buena parte del protagonismo esta semana. Estos son algunos de los precios más comentados:

Aguacate Hass por kilo: $29.50 por kilo

Tomate Saladet por kilo: $8.90 por kilo

Berenjena por kilo: $64.90 por kilo

Cilantro en rollo: $6.90

Coliflor preenfriada por pieza: $34.50

Lechuga romana por pieza: $17.50

Limón sin semilla por kilo: $12.00 por kilo

Tomate Bola por kilo: $29.50 por kilo

Tomate Verde por kilo: $34.50 por kilo

Col Blanca por kilo: $19.90 por kilo

Las promociones cambian dependiendo de la sucursal y disponibilidad, pero varias tiendas ya comenzaron a mostrar inventarios con alta demanda, especialmente en aguacate y mango.

Verduras baratas para surtir la despensa

En el área de verduras también aparecieron precios que rápidamente llamaron la atención de los consumidores.

Tuna por kilo: $16.50 por kilo

Uva Globo Emperador por kilo: $39.50 por kilo

Ciruela por kilo: $79.00 por kilo

Flor de Jamaica Chedraui, 250 g: $44.90

Mamey por kilo: $44.90 por kilo

Melón Amarillo por kilo: $53.90 por kilo

Naranja Paramount por kilo: $46.90 por kilo

Pera Bartlett por kilo: $44.90 por kilo

Toronja importada por kilo: $32.90 por kilo

Frambuesa, domo de 170 g: $58.50

Consejos para aprovechar mejor las ofertas de Chedraui

Antes de salir corriendo al súper con el carrito mental lleno, conviene tomar en cuenta algunos detalles:

Comparar precios por kilo y no por pieza

Revisar disponibilidad desde temprano

Priorizar frutas y verduras de consumo rápido

Aprovechar productos de temporada

Evitar compras impulsivas fuera de la lista

Aunque las promociones suelen durar martes y miércoles, algunos productos se agotan desde las primeras horas del día, especialmente en sucursales con alta demanda.