Último llamado de Profeco para asistir a las Ferias de Regreso a Clases 2026

Ferias de Regreso a Clases

A pocos días del inicio de las actividades escolares, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) mantiene el despliegue de las Ferias de Regreso a Clases 2026 en distintos puntos de la República Mexicana, donde madres, padres y responsables de crianza pueden adquirir artículos y servicios necesarios para el regreso a las aulas.

La institución señaló que las ferias cuentan con proveedores que ofrecen precios justos, descuentos, promociones y opciones para comparar productos en un mismo lugar. Las actividades concluirán el próximo 4 de septiembre.

Ferias en distintos estados

La Profeco informó que habrá ferias en Guerrero, Nuevo León, Campeche, Baja California, Veracruz, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Nayarit, Tamaulipas y Morelos.

Las sedes, fechas y horarios de cada entidad pueden consultarse en el Directorio Ferias Regreso a Clases, con el propósito de que las familias puedan conocer las opciones disponibles y acudir a la que corresponda.

Opciones en la CDMX

En la Ciudad de México también continúan las actividades. Las alcaldías Azcapotzalco y Milpa Alta contarán con espacios para que las familias puedan realizar sus compras y acceder a los servicios disponibles.

En Azcapotzalco, la feria se realizará del 21 al 22 de agosto en el Jardín Parque Hidalgo, en un horario de 09:00 a 16:00 horas. En Milpa Alta, las actividades se llevarán a cabo del 26 de agosto al 2 de septiembre en la plaza cívica, de 10:00 a 19:00 horas.

Útiles y servicios

En estos espacios, las familias podrán encontrar desde cuadernos, plumas, lápices, mochilas, zapatos, lapiceras y uniformes, hasta servicios complementarios como cortes de cabello gratuitos y certificados médicos.

La participación de distintos proveedores permite a las y los consumidores comparar las opciones disponibles antes de realizar sus compras, con la posibilidad de adquirir en un solo lugar diversos productos necesarios para que niñas, niños y adolescentes comiencen el ciclo escolar.

Los comercios participantes también aceptan como forma de pago la beca de apoyo para uniformes y útiles Rita Cetina, dirigida a estudiantes inscritos en primarias públicas de México.

La medida busca contribuir al cuidado de la economía familiar durante el periodo de regreso a clases y facilitar la adquisición de los artículos que requieren las y los estudiantes.

Actividades hasta septiembre

La Profeco recordó que el acceso a las Ferias de Regreso a Clases es gratuito e invitó a las familias a acudir a estos espacios para adquirir lo necesario para el regreso a las aulas.

Las actividades continuarán en diferentes puntos del país y concluirán el próximo 4 de septiembre.