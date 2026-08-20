Banxico decide mantener tasa de interés en 6.5 % ante inflación y contexto internacional

El Banxico mantiene sin cambios su tasa de interés El Banxico mantiene sin cambios su tasa de interés (Archivo/Cuartoscuro)

Tasa de interés — “Hacia delante, la Junta de Gobierno (del Banco de México) considera que será apropiado mantener la tasa de referencia en su nivel actual. Juzga que la postura monetaria es adecuada para enfrentar los retos del entorno macroeconómico, incluidos aquellos derivados del contexto internacional”, expuso el banco central en su minuta del 6 de agosto, tras su decisión de mantener su tasa de interés en 6.5 por ciento.

El Banxico evaluó necesario mantener una postura monetaria cautelosa ante la persistencia de la inflación de servicios y un balance de riesgos todavía inclinado al alza, en medio de un descenso reciente de los precios y la debilidad que aún muestra la economía mexicana.

Banxico justificó mantener la tasa de 6.5 por ciento tras valorar “los niveles observados del tipo de cambio, la ausencia de presiones de demanda en la economía y el grado de restricción monetaria implementado”.

La mayoría de la Junta de Gobierno señaló que la inflación general disminuyó al 3.10 por ciento en la primera quincena de julio, mientras la subyacente bajó al 3.95 por ciento, al situarse nuevamente dentro del intervalo de variabilidad alrededor de la meta del 3 por ciento.

Los integrantes de la junta atribuyeron parte de esta caída al descenso de la inflación de las mercancías y la contribución favorable de la inflación de los servicios.

La mayoría también apuntó que la inflación de los servicios turísticos se redujo, al reflejar la naturaleza transitoria del Mundial de Fútbol.

El Banco de México destacó que la economía mexicana se expandió en el segundo trimestre tras la contracción del primero, aunque algunos miembros advirtieron que persiste la debilidad de distintos componentes de la demanda.

La mayoría destacó también que, a pesar de la expansión del PIB en el último trimestre, “la brecha del producto se mantiene en terreno negativo”.

En cuanto al entorno internacional, los miembros destacaron que las tensiones en Medio Oriente mantienen vigentes los riesgos al alza para la inflación, y algunos advirtieron que la prolongación del conflicto ha puesto a prueba los amortiguadores que “han mitigado el aumento en los precios del petróleo”.

La Crónica de Hoy 2026