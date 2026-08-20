Expone Seguritech dicotomía de las IA

La Inteligencia Artificial (IA) se ha consolidado como la tecnología más disruptiva de la actualidad, al transformar industrias como la salud, las finanzas, la manufactura, la educación y la ciberseguridad.

Sin embargo, su acelerada adopción también ha abierto un nuevo frente de riesgos que obliga a empresas y gobiernos a fortalecer sus estrategias de protección digital, advierten especialistas de Seguritech, entre ellos Pablo Maiolo, CTO de la compañía.

De acuerdo con el experto, para la firma mexicana, la IA representa una herramienta con un enorme potencial para optimizar procesos, automatizar tareas complejas, fortalecer la analítica predictiva y acelerar la toma de decisiones.

“La IA no es, por sí misma, un riesgo; el desafío radica en cómo se desarrolla, implementa y protege". (rawpixel.com / Fluke/rawpixel.com / Fluke)

No obstante, el mismo poder tecnológico que impulsa la innovación puede ser aprovechado por actores maliciosos para desarrollar ataques más sofisticados, manipular información o comprometer datos sensibles.

“La IA no es, por sí misma, un riesgo; el desafío radica en cómo se desarrolla, implementa y protege. Hoy las organizaciones deben incorporar la seguridad desde el diseño de cualquier solución basada en IA”, explica el directivo de Seguritech.

Un ejemplo reciente de dicha dualidad ocurrió cuando autoridades de China emitieron una alerta sobre determinadas versiones de Claude Code, la herramienta de programación con IA desarrollada por la empresa estadounidense Anthropic, al puntualizar sobre posibles vulnerabilidades que podrían permitir el envío de información sensible a servidores remotos.

Por su parte, la empresa estadounidense aclaró que el mecanismo cuestionado formaba parte de un experimento orientado a combatir el uso indebido de sus modelos y anunció cambios en futuras versiones.

Sin embargo, el caso evidencia que incluso las plataformas más avanzadas enfrentan un escrutinio creciente en materia de ciberseguridad y privacidad.

Desde la visión de Seguritech, acota Pablo Maiolo tal situación confirma que la confianza digital dependerá cada vez más de la transparencia, la gobernanza tecnológica y la gestión de riesgos.

“La adopción de IA exige controles de acceso robustos, monitoreo continuo, validación de modelos, protección de datos y esquemas de respuesta ante incidentes que permitan minimizar vulnerabilidades”, plantea el CTO de la compañía líder en soluciones de misión crítica.

Asimismo, desde la empresa mexicana, la propia IA también se ha convertido en una aliada estratégica para la defensa digital.

“Gracias al aprendizaje automático y al análisis masivo de datos, hoy es posible detectar comportamientos anómalos, identificar amenazas en tiempo real, automatizar la respuesta a incidentes y reducir significativamente los tiempos de contención frente a un ataque” manifiesta el directivo.

Por todo lo anterior, se ha llegado a la conclusión de que al interior de Seguritech consideran que el futuro de la IA estará determinado por un equilibrio entre innovación y seguridad.

Por lo que, conforme dicha tecnología continúe redefiniendo los paradigmas de productividad y transformación digital, también será indispensable fortalecer los mecanismos de supervisión, regulación y ciberresiliencia para garantizar que sus beneficios superen los riesgos y contribuyan a construir ecosistemas digitales más confiables para empresas, instituciones y ciudadanos.