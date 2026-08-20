México rompe récord de demanda eléctrica: por qué ha pasado, qué se puede hacer y por qué la industria podría enfrentar un nuevo reto

México acaba de poner sobre la mesa a una conversación que durante años parecía exclusiva de especialistas: ¿hay suficiente electricidad para sostener el crecimiento del país?

El pasado 23 de julio de 2026, el Sistema Eléctrico Nacional llegó a una demanda histórica de 54,300 megawatts (MW). El dato indica que se rebasó el máximo registrado en junio de 2023 y también la estimación de 54,000 MW que el CENACE había contemplado para este verano.

La red respondió ante ese pico, pero el récord deja una advertencia sobre cómo el consumo eléctrico está aumentando y la infraestructura necesita avanzar para sostenerlo.

Y aquí aparece el verdadero reto para las empresas. No basta con que México tenga más centrales eléctricas. La energía también tiene que estar disponible donde se necesita, cuando se necesita y con la calidad suficiente para mantener una operación industrial en marcha.

No solo se debe generar más electricidad

En materia energética hay una diferencia que puede representar muchísimo dinero para las empresas: México puede tener capacidad de generación instalada, pero eso no garantiza que toda esa electricidad esté disponible en el momento exacto en que aumenta la demanda. También intervienen factores como:

La transmisión

Las subestaciones

La distribución

La ubicación de los centros de consumo

El récord de julio ocurrió durante la noche, cuando la generación solar ya había disminuido y el sistema dependía en mayor medida de otras fuentes capaces de responder al incremento de la demanda.

Para la industria, esto significa que el desafío energético no termina en instalar más capacidad. También implica contar con una infraestructura capaz de transportar y entregar electricidad de manera confiable.

México prepara una gran expansión de su infraestructura eléctrica

El tamaño del reto también puede medirse por la magnitud de los planes oficiales. La estrategia energética contempla movilizar alrededor de 740 mil millones de pesos e incorporar cerca de 32 gigawatts de nueva capacidad hacia 2030.

En materia de transmisión, el plan considera 275 obras de líneas y 524 intervenciones en subestaciones. Es una inversión enorme y necesaria. El pequeño detalle es que construir infraestructura eléctrica lleva tiempo.

Una planta industrial que necesita ampliar su producción, incorporar maquinaria o abrir una nueva línea no puede decirle a sus clientes: “Espere unos años a que termine la subestación”. La demanda empresarial ocurre hoy.

Para una empresa, un problema eléctrico puede costar mucho más que dinero

Cuando se habla de seguridad energética, la primera imagen que suele aparecer es la de un apagón. Sin embargo, para una empresa el riesgo puede ser mucho mayor.

Una interrupción breve puede detener una línea de producción, afectar una cadena fría, provocar pérdidas de inventario, alterar entregas o comprometer sistemas indispensables para la operación.

También están las variaciones de voltaje, las limitaciones para aumentar la capacidad contratada y los costos asociados con los periodos de mayor demanda.

Por eso, la electricidad dejó de ser simplemente otro gasto operativo. Para muchas compañías, es parte de la infraestructura crítica del negocio.

Soluciones aplicables: la energía solar puede ayudar, pero no es magia

Ante este escenario, la generación solar en sitio es una opción altamente considerable. Mediante esquemas como los PPA (Power Purchase Agreements), una empresa puede acceder a energía solar sin necesariamente realizar una inversión inicial para instalar el sistema. El objetivo es disminuir la cantidad de electricidad que necesita tomar de la red y hacer más predecible una parte de sus costos energéticos.

Pero hay una precisión importante: tener paneles solares no significa automáticamente tener electricidad durante un apagón.

Un sistema fotovoltaico interconectado puede dejar de operar cuando la red eléctrica falla, dependiendo de su configuración y de las protecciones instaladas.

Si una empresa busca algo más que ahorro, la estrategia debe ser diferente.

Almacenamiento y microredes, la siguiente pieza de la infraestructura

Cuando el objetivo es mantener operaciones críticas, entran en escena tecnologías como las baterías de almacenamiento energético, los sistemas de control y las microredes.

Aquí conviene separar dos conceptos:

El ahorro energético busca reducir cuánto cuesta consumir electricidad

busca reducir cuánto cuesta consumir electricidad La autonomía energética busca disminuir la vulnerabilidad de una operación frente a interrupciones o restricciones de la red

Una empresa con cargas críticas, procesos continuos o equipos que no pueden detenerse necesita analizar qué parte de su operación debe mantenerse activa ante una eventual falla y durante cuánto tiempo.

El récord eléctrico cambia la pregunta que deben hacerse las empresas

La pregunta ya no debería ser solamente cuánto cuesta el kilowatt por hora. También conviene saber cuánto cuesta una hora sin electricidad, cuáles son las cargas críticas, cuánto podría crecer el consumo en los próximos años y qué tan preparada está la infraestructura actual para acompañar ese crecimiento.

México seguirá invirtiendo en generación, transmisión y almacenamiento. Esa expansión será fundamental para atender una demanda eléctrica que continúa creciendo.

Pero las compañías no tienen por qué esperar a que todo el sistema termine de transformarse para comenzar a tomar decisiones. Actualmente, empresas como Finsolar evalúan el perfil real de consumo, las cargas críticas y los planes de crecimiento de cada operación para diseñar soluciones de ahorro y autonomía que puedan implementarse. No se trata de sustituir a la red, sino de dejar de depender de ella para absolutamente todo.

México seguirá incorporando generación, transmisión y almacenamiento durante los próximos años. Esa inversión es indispensable. Pero el récord de julio deja una conclusión incómoda y útil: para la industria, la estrategia energética debe comenzar antes del siguiente pico de demanda, no después del siguiente problema.

El récord de 54,300 MW de demanda eléctrica deja como conclusión que la estrategia energética empresarial debe diseñarse antes de que llegue el siguiente pico, no cuando la producción ya esté detenida.

Ahora también se trata de continuidad operativa, capacidad de crecimiento y autonomía energética.