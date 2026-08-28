Colima impulsa el turismo de golf y negocios con Expo Golf México 2026

Expo Golf México 2026: Colima busca nuevas oportunidades de negocio Foto: Cortesía

Colima llevará su oferta de golf a Expo Golf México 2026, donde buscará generar alianzas y nuevas oportunidades para el turismo de reuniones, incentivos y negocios. — Una ronda de golf puede ser mucho más que una actividad deportiva. Para Colima, también representa una oportunidad para reunir empresarios, generar vínculos comerciales y mostrar una oferta turística que combina naturaleza, hospedaje, gastronomía y experiencias.

Con seis campos distribuidos entre Manzanillo, Colima y Cuauhtémoc, el estado busca aprovechar el potencial de este segmento para fortalecer su propuesta de turismo de reuniones, viajes de incentivo y encuentros corporativos.

En ese contexto, la Subsecretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Colima participará en Expo Golf México 2026, encuentro especializado que se realizará los días 5 y 6 de septiembre en Centro Banamex, en Ciudad de México.

La presencia de Colima tendrá como uno de sus objetivos promover la infraestructura de golf del estado, establecer alianzas y generar nuevas oportunidades de negocio alrededor de este deporte y su relación con el turismo.

Golf, networking y turismo de negocios

Los torneos corporativos se han convertido en espacios donde empresarios, directivos, patrocinadores y representantes de diferentes industrias pueden convivir en un ambiente menos rígido que una sala de juntas.

En este escenario, el golf puede funcionar como una herramienta de networking. Una partida permite compartir tiempo, establecer conversaciones y fortalecer relaciones profesionales, mientras que el destino puede aprovechar la estancia de los visitantes para integrar otros productos turísticos.

Colima cuenta con condiciones para desarrollar esta combinación. Una agenda empresarial puede complementarse con una ronda de golf, una experiencia gastronómica o una estancia frente al océano, convirtiendo un viaje de negocios en una experiencia turística más amplia.

Expo Golf México 2026 en Colima busca nuevas oportunidades de negocio Foto: Cortesía

Seis campos para descubrir Colima desde el golf

La oferta del estado incluye campos con características diferentes y ubicaciones que permiten conocer distintos paisajes de Colima.

En Manzanillo se encuentra Las Hadas Club de Golf, un recorrido de 18 hoyos rodeado de palmeras, obstáculos de agua y vistas al océano Pacífico. Entre sus hoyos más conocidos está el llamado “Hoyo del Millón de Dólares”, cuyo green tipo isla está rodeado por agua. Los primeros nueve hoyos comenzaron a operar en 1975, por lo que el campo también forma parte de la historia turística de Manzanillo.

En el sur del estado, Isla Navidad Country Club ofrece 27 hoyos diseñados por Robert von Hagge. El complejo cuenta con tres recorridos: Océano, Montaña y Laguna, y ha sido reconocido con el premio “Golf Medal Award” de la revista Golf Magazine.

Otra alternativa es El Corazón Golf & Spa Resort, con 18 hoyos diseñados por Dale Fazendin. Su propuesta integra golf, hospedaje, spa y gastronomía, lo que permite combinar la práctica deportiva con una experiencia de descanso.

Por su parte, Santiago Country Club cuenta con un recorrido de nueve hoyos diseñado por Larry Hughes, rodeado de vegetación tropical y con vistas hacia el océano.

La oferta también llega al centro del estado. Altozano tiene un campo de 18 hoyos diseñado por Carter Morrish y Rafael Alarcón, con tres lagos, árboles centenarios y amplios fairways.

A esta infraestructura se suma el Club de Golf de Colima, que cuenta con nueve hoyos y una historia que se remonta a 1958.

Expo Golf México 2026: Colima busca nuevas oportunidades de negocio Foto: Cortesía

¿Qué sucederá en Expo Golf México 2026?

El atractivo del golf para Colima no se limita a captar jugadores. Su potencial está también en la posibilidad de convertir los campos en puntos de encuentro para diferentes actividades profesionales y turísticas.

Un torneo corporativo puede reunir a empresarios de distintas industrias; un viaje de incentivo puede transformar una estancia laboral en una experiencia de destino, y una jornada de golf puede servir como escenario para construir relaciones comerciales.

La participación en Expo Golf México 2026 representa, en ese sentido, una oportunidad para mostrar que la infraestructura de golf de Colima puede integrarse con otros segmentos turísticos.