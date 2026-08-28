León busca el fortalecimiento del turismo de reuniones y va por más eventos en 2027

León busca atraer más congresos y eventos rumbo a 2027 Foto: Cortesía

La ciudad aprovechó su participación en IBTM Americas 2026, celebrado el 19 y 20 de agosto en el Centro Banamex de la Ciudad de México, para establecer nuevos contactos con profesionales de la industria de reuniones y prospectar eventos que puedan llegar a León durante los próximos años.

El encuentro reunió a especialistas en la organización de congresos, convenciones, viajes de incentivo y eventos corporativos, por lo que representó una oportunidad para que destinos turísticos presentaran su infraestructura, conectividad y capacidad para recibir encuentros nacionales e internacionales.

León busca nuevos congresos y convenciones

Durante IBTM Americas 2026, representantes de León sostuvieron reuniones con hosted buyers, Professional Congress Organizers (PCO) y agencias especializadas, con el objetivo de identificar oportunidades para atraer congresos, convenciones, exposiciones y eventos corporativos.

La estrategia también incluyó un blitz de prospección realizado junto con la Asociación Mexicana de la Industria de Reuniones y Eventos de Guanajuato (AMIRE), colaboración que permitió ampliar la agenda comercial y generar nuevos prospectos para la ciudad.

“Para León es importante tener presencia en eventos de gran relevancia como IBTM, porque nos permite acercarnos directamente con comités organizadores y prospectar eventos de gran relevancia para nuestra ciudad”, señaló Karla Aguilera, directora de Turismo de Reuniones de León.

La funcionaria destacó que la ciudad busca mantener su crecimiento dentro de la industria y continuar fortaleciendo la realización de eventos en el destino.

¿Cuántos eventos ha apoyado León en 2026?

Uno de los datos que muestra el comportamiento de este segmento es que durante 2026 León ha apoyado alrededor de 90 eventos, cifra que representa un crecimiento aproximado de 20% respecto al año anterior.

La estrategia, sin embargo, no está enfocada únicamente en los eventos que ya tienen presencia en la ciudad. Las autoridades trabajan desde ahora en la prospección y preparación de encuentros programados para 2027, con la intención de ampliar las oportunidades para hoteles, recintos, restaurantes, proveedores y otros negocios vinculados al turismo de reuniones.

¿Por qué León es atractivo para la industria de reuniones?

Uno de los principales argumentos de León es su infraestructura para recibir eventos de diferentes dimensiones y perfiles.

La ciudad cuenta con conectividad aérea y terrestre, además de una cadena de proveedores especializada en atender las necesidades de congresos, convenciones, exposiciones y encuentros corporativos.

Entre sus principales recintos se encuentra Poliforum León, espacio que permite albergar desde ferias y exposiciones especializadas hasta congresos y eventos de carácter internacional.

Esta infraestructura, combinada con la experiencia de los prestadores de servicios locales, permite que el destino compita por eventos de distintos sectores, incluidos encuentros empresariales, médicos y especializados.

León apunta a 2027

La participación en IBTM Americas forma parte de una estrategia de largo plazo. Para León, atraer un congreso o una exposición implica no solamente conseguir un evento para el calendario turístico, sino generar actividad económica para distintos sectores de la ciudad.

Hoteles, restaurantes, transporte, recintos, proveedores audiovisuales, empresas de montaje, servicios turísticos y otros negocios forman parte de la cadena de valor que se beneficia de este tipo de visitantes.

Por ello, la ciudad busca mantener una presencia constante en espacios especializados de la industria y establecer relaciones comerciales que puedan convertirse en eventos durante 2027 y los años siguientes.

Con alrededor de 90 eventos apoyados durante 2026 y una agenda de prospección que ya mira hacia 2027, León busca consolidarse como uno de los destinos más competitivos del Bajío para la industria de reuniones.

La apuesta está en aprovechar su infraestructura, conectividad y experiencia para atraer nuevos congresos, convenciones y exposiciones, mientras fortalece una actividad turística que tiene impacto directo en diferentes sectores de la economía local.