KitchenAid presenta nuevos electrodomésticos: así son la Artisan Plus, Pure Power y KF3

Nuevos lanzamientos de KitchenAid este 2026 Foto: Cortesía (Dan Christian)

La cocina ha dejado de ser únicamente el lugar donde se preparan los alimentos. Para muchas personas también es el espacio donde se experimenta con nuevas recetas, se prepara el café de la mañana, se recibe a los amigos y se comparten momentos alrededor de la mesa.

Con esa idea como punto de partida, KitchenAid presentó en México una nueva generación de electrodomésticos que busca combinar diseño, tecnología y practicidad para las actividades cotidianas en casa.

La propuesta reúne cuatro novedades: la renovación de la icónica Artisan Plus, la licuadora Pure Power, la cafetera automática Espresso KF3 y un horno de mesa que combina funciones de cocción con freidora de aire y doble convección.

Más allá de sumar productos a su catálogo, la marca plantea una visión en la que cocinar también es una forma de expresión personal y una actividad alrededor de la cual se construyen experiencias.

La presentación se realizó el 26 de agosto de 2026 y forma parte de la estrategia de KitchenAid para continuar ampliando su presencia en el mercado mexicano.

Artisan Plus: la batidora clásica recibe una importante actualización

Entre los lanzamientos destaca la nueva Artisan Plus, una evolución de uno de los productos más reconocibles de KitchenAid.

La marca mantiene el característico diseño de cabezal inclinable que ha convertido a sus batidoras en uno de los referentes dentro de las cocinas domésticas, pero incorpora cambios pensados para ofrecer mayor precisión durante la preparación de diferentes recetas.

Uno de los principales ajustes está en el sistema de control de velocidad.

La Artisan Plus incorpora 11 velocidades preestablecidas, además de la posibilidad de realizar ajustes manuales para adaptar el funcionamiento a las necesidades de cada preparación.

La idea es que no sea lo mismo batir una mezcla ligera que trabajar con una masa que requiere mayor potencia y control.

Otro de los elementos que incorpora esta generación es una luz integrada en el tazón.

Nuevos lanzamientos de KitchenAid este 2026 Foto: Cortesía

La iluminación puede activarse manualmente y también encenderse automáticamente cuando se baja el cabezal, lo que permite tener una mejor visibilidad de los ingredientes mientras se mezclan.

El cambio puede parecer pequeño, pero resulta especialmente útil cuando se preparan masas, cremas o mezclas en las que es importante observar la textura.

Nuevos colores para la Artisan Plus

La actualización también llega acompañada de nuevas opciones estéticas.

Entre los colores anunciados se encuentran Sun Dried Tomato y Porcelain White, dos acabados que buscan ampliar las posibilidades para integrar la batidora con diferentes estilos de cocina.

El diseño es uno de los elementos que históricamente ha distinguido a KitchenAid, por lo que la renovación no abandona la identidad visual que caracteriza a la marca.

De acuerdo con el presskit, esta representa la actualización más significativa de la batidora en los últimos ocho años.

Pure Power: una licuadora pensada para recetas frías y calientes

La segunda novedad está dirigida a quienes utilizan la licuadora para algo más que preparar un smoothie.

La nueva Pure Power ofrece hasta 1,700 watts de potencia pico y cuenta con una garantía de tres años.

Uno de sus principales atractivos es que está diseñada para trabajar con ingredientes calientes de manera segura.

Para ello incorpora una tapa con sistema de liberación de calor y una jarra resistente que puede utilizarse tanto para preparaciones frías como calientes.

Nuevos lanzamientos de KitchenAid este 2026 Foto: Cortesía

Esto abre la posibilidad de utilizarla para una variedad más amplia de recetas, desde jugos y bebidas hasta salsas y sopas.

La licuadora también estará disponible en diferentes configuraciones.

Los consumidores podrán encontrar opciones con:

Jarra de vidrio.

Jarra doble de vidrio y Tritan.

Vasos personales.

Esta variedad busca adaptarse a diferentes formas de utilizar una licuadora, desde preparar una bebida individual hasta cocinar para varias personas.

Diseño que también busca integrarse a la cocina

Otro elemento de la Pure Power es la disponibilidad de diferentes colores.

La propuesta sigue una tendencia que KitchenAid ha utilizado en otras categorías: convertir los electrodomésticos en elementos que pueden integrarse visualmente a la cocina, en lugar de esconderlos después de utilizarlos.

Para quienes tienen electrodomésticos a la vista, el diseño puede convertirse en un factor tan importante como las funciones.

Nuevos lanzamientos de KitchenAid este 2026 Foto: Cortesía

Espresso KF3: café de especialidad con un sistema automático

El café también ocupa un lugar importante dentro de la nueva colección.

La Espresso KF3 está diseñada para quienes quieren preparar bebidas de café en casa sin tener que dominar desde el principio todos los procesos asociados con una máquina de espresso tradicional.

Se trata de una cafetera compacta y automática que busca simplificar la preparación.

Uno de sus principales elementos es el sistema IntelliGrind, que ajusta automáticamente el molido de acuerdo con el tipo de grano.

Esto permite que el usuario tenga mayor consistencia entre una preparación y otra sin tener que realizar manualmente todos los ajustes.

La máquina también incorpora un sistema de molido silencioso con certificación Quiet Mark, un aspecto pensado especialmente para quienes preparan café temprano por la mañana y prefieren reducir el ruido en casa.

Nuevos lanzamientos de KitchenAid este 2026 Foto: Cortesía

Espresso frío y leche automática

La KF3 también incorpora configuraciones específicas para espresso y café helado.

El objetivo es ayudar a controlar la extracción para conservar el equilibrio y el sabor de la bebida cuando se enfría.

Otro de los sistemas que destaca es AutoMilk, encargado de ajustar automáticamente la textura y el volumen de la leche dependiendo de la bebida seleccionada.

En lugar de tener que aprender manualmente a producir espuma con una textura determinada, el usuario puede recurrir a un proceso automatizado.

El resultado busca acercarse a la experiencia de una cafetería, pero trasladada a una preparación doméstica.

Un horno de mesa que también funciona como freidora de aire

La cuarta novedad apuesta por la versatilidad.

Se trata de un horno de mesa con freidora de aire y doble convección, pensado para preparar alimentos con poco o nada de aceite sin renunciar a la textura y el sabor que caracterizan a diferentes métodos de cocción.

El equipo incorpora una cesta para freír con aire que, de acuerdo con KitchenAid, está diseñada para evitar la necesidad de voltear constantemente los alimentos.

También incluye una bandeja para hornear de 9 x 13 pulgadas, un tamaño que permite preparar desde una cena completa hasta un pastel.

Incluso existe espacio para cocinar hasta dos pollos enteros, de acuerdo con la información proporcionada por la marca.

Nuevos lanzamientos de KitchenAid este 2026 Foto: Cortesía

12 funciones para diferentes preparaciones

La versatilidad es uno de los principales argumentos del producto.

El horno incorpora 12 funciones preestablecidas, entre ellas:

Hornear.

Freír con aire.

Deshidratar.

Fermentar masa.

Otras funciones de cocción para diferentes preparaciones.

Esto permite utilizar el equipo para actividades que van más allá de recalentar alimentos.

Para cocinas pequeñas, departamentos o personas que prefieren no utilizar constantemente el horno convencional, este tipo de electrodoméstico puede funcionar como una alternativa práctica para preparar diferentes platos.

¿Qué busca KitchenAid con estos lanzamientos?

La estrategia detrás de estos productos va más allá de añadir nuevas funciones.

KitchenAid busca posicionar la cocina como un espacio en el que confluyen creatividad, convivencia y expresión personal.

La marca resume esta visión en su campaña “Más Que Comidas”, una propuesta que plantea que preparar alimentos también puede ser una forma de compartir, experimentar y crear momentos en casa.

En ese sentido, los nuevos productos intentan cubrir diferentes momentos de la rutina.

La batidora está dirigida a quienes disfrutan preparar masas y repostería; la licuadora busca acompañar desde bebidas hasta recetas calientes; la cafetera apuesta por la preparación de bebidas de café; y el horno de mesa combina diferentes métodos de cocción en un solo aparato.

La idea es que el consumidor pueda encontrar herramientas para distintas necesidades sin que la tecnología complique necesariamente el proceso.

Más de un siglo de historia detrás de KitchenAid

La historia de KitchenAid está vinculada precisamente con la evolución de la cocina doméstica.

La marca comenzó a desarrollar su identidad alrededor de la batidora planetaria presentada en 1919, diseñada por el ingeniero Herbert Johnson.

Según la historia que la compañía ha contado durante décadas, la esposa de un ejecutivo de la empresa probó aquella primera batidora y la describió como “the best kitchen aid I’ve ever had”, una frase que terminó dando origen al nombre KitchenAid.

Desde entonces, la marca ha expandido su catálogo hasta convertirse en una compañía especializada en diferentes categorías de electrodomésticos para cocina.

Entre su historia también se encuentra el lanzamiento de su primera máquina lavavajillas en 1949.

Actualmente, la oferta de KitchenAid incluye productos que van desde batidoras y licuadoras hasta hornos, refrigeradores y cavas de vino.

Durante años, muchos electrodomésticos estaban pensados principalmente para cumplir una función y después ser guardados.

Ahora ocurre lo contrario en muchas cocinas.

Los aparatos permanecen a la vista y forman parte de la estética del espacio.

KitchenAid ha construido buena parte de su identidad precisamente alrededor de esta idea.

Las diferentes opciones de color, los acabados y las formas reconocibles de productos como sus batidoras permiten que un electrodoméstico pueda convertirse también en un elemento decorativo.

La nueva generación presentada en México mantiene esa apuesta.

¿Qué producto de KitchenAid elegir según lo que cocinas?

Aunque todos los productos pertenecen a categorías diferentes, sus funciones permiten identificar rápidamente para qué tipo de usuario pueden resultar más atractivos.

Para quienes disfrutan la repostería

La Artisan Plus es la opción más enfocada en quienes preparan panes, pasteles, galletas, cremas y otras mezclas.

Sus 11 velocidades y la iluminación integrada en el tazón están pensadas para facilitar el control durante las preparaciones.

Para quienes preparan sopas, salsas y bebidas

La Pure Power está orientada a quienes necesitan una licuadora capaz de trabajar con preparaciones frías y calientes.

Su potencia y las diferentes configuraciones de jarra y vasos amplían las posibilidades de uso.

Para amantes del café

La Espresso KF3 está pensada para quienes quieren preparar bebidas de café con un proceso más automatizado.

El molido automático, AutoMilk y las configuraciones para espresso y café helado son algunos de sus principales atractivos.

Para cocinas pequeñas o multifuncionales

El horno de mesa con freidora de aire y doble convección busca concentrar varias funciones en un solo equipo.

Su combinación de horno, air fryer, deshidratador y fermentación puede resultar especialmente útil para quienes buscan aprovechar al máximo el espacio disponible.

¿Cuándo llegarán más productos de KitchenAid a México?

La presentación de agosto no será el último movimiento de la marca.

KitchenAid anticipó que tiene contemplados más de cinco lanzamientos en México de cara a 2027.

Esto apunta a una estrategia de crecimiento que busca ampliar la presencia de la marca en diferentes categorías de cocina y mesa.

Por ahora, los nuevos productos presentados en agosto representan una actualización importante de algunas de sus principales líneas.