Encuentro Internacional del Mariachi 2026: fechas, eventos y galas en Guadalajara

XXXIII Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería

La música mexicana vuelve a tomar las calles y los principales escenarios de Guadalajara con el XXXIII Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, que se realiza del 26 de agosto al 6 de septiembre de 2026 en distintos espacios de la Perla Tapatía y su Zona Metropolitana.

Durante estos días, el mariachi será protagonista de una agenda que incluye conciertos, galas, actividades culturales, encuentros de nuevos talentos y presentaciones especiales, con la participación de agrupaciones mexicanas y mariachis provenientes de distintas partes del mundo.

El encuentro también busca reforzar a Guadalajara como uno de los grandes referentes de la cultura mexicana y como un destino para quienes quieren conocer de cerca una de las expresiones musicales más reconocidas del país.

¿Qué mariachis participarán?

La programación contempla la participación de agrupaciones como Mariachi Los Camperos de Jesús “Chuy” Guzmán, Mariachi Nuevo Tecalitlán, Mariachi Sol de América, Mariachi Internacional CHG de Gamaliel Contreras Huerta, Mariachi Internacional Jalisciense, Mariachi Alma Tapatía y Mariachi Femenil Nuevo Tecalitlán, entre otros.

El carácter internacional del encuentro también estará presente con agrupaciones provenientes de países como Croacia, Cuba, Italia, Bélgica, Chile, Francia, Argentina, Panamá, Ecuador, Colombia, Australia, Aruba, Costa Rica, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Bolivia, Perú, Grecia e Israel.

De esta manera, la celebración no solo muestra la tradición del mariachi en su lugar de origen, sino también la manera en que esta música ha trascendido fronteras.

Pabellón Cultural en Plaza Liberación

Uno de los espacios para acercarse a la tradición de manera más familiar será el Pabellón Cultural de Plaza Liberación, que se realizará del 26 al 30 de agosto, de 16:00 a 20:00 horas.

La actividad reunirá a artistas, músicos, mariachis y propuestas relacionadas con la música vernácula, con una programación pensada para públicos de distintas edades.

Entre las participaciones anunciadas se encuentran Jazmín de la Rocha “La Gallera”, acompañada por el ballet folclórico “Pasos de México”; el Mariachi Infantil Peques NT; Omar Vega y Jerónimo Rubio, con el espectáculo “Dos tipos de cuidado” y el Mariachi Alma Tapatía; Jorge Vargas, acompañado por el Mariachi Internacional Jalisciense, además del Mariachi Femenil Nuevo Tecalitlán.

Gala inaugural: homenaje a Vicente Fernández y Juan Gabriel

Uno de los conciertos especiales será la Gala Inaugural de Mariachi | Ídolos de México, programada para el 27 de agosto a las 20:30 horas en el Conjunto Santander de Artes Escénicas.

El espectáculo rendirá homenaje a dos figuras fundamentales de la música mexicana: Vicente Fernández y Juan Gabriel.

Para esta presentación participarán el Mariachi Los Camperos y el Mariachi Nuevo Tecalitlán, acompañados por la Orquesta Sinfónica para la Escena, en una propuesta que buscará llevar las canciones de ambos intérpretes a un formato sinfónico.

Galas del Mariachi en el Teatro Degollado

El Teatro Degollado será otro de los escenarios centrales del encuentro.

Las Galas del Mariachi están programadas para los días 28 y 29 de agosto, así como el 2, 3 y 5 de septiembre, a las 20:00 horas.

En cada presentación, mariachis nacionales e internacionales se unirán con la Orquesta Filarmónica de Jalisco para ofrecer versiones sinfónicas de grandes canciones de la música mexicana.

La programación contempla cinco galas temáticas, con repertorios dedicados a diferentes intérpretes y momentos de la música nacional.

Más que un concierto tradicional de mariachi, la propuesta busca combinar la fuerza de las agrupaciones de música vernácula con el formato orquestal y la arquitectura histórica de uno de los recintos culturales más emblemáticos de Guadalajara.

Gala Pública: mariachi gratis en Plaza Liberación

Entre los eventos que suelen atraer a una mayor cantidad de personas se encuentra la Gala Pública de Plaza Liberación, una presentación de acceso gratuito que reúne a algunos de los mariachis más reconocidos del encuentro.

En esta edición participarán Mariachi Los Camperos, Mariachi Nuevo Tecalitlán, Mariachi Internacional CHG, Mariachi Sol de América y Mariachi Corona, junto con la Orquesta Filarmónica de Jalisco.

El espectáculo rendirá homenaje a tres importantes compositores de la música mexicana: José Alfredo Jiménez, Tomás Méndez y Rubén Fuentes.

Por su carácter gratuito y su ubicación en el corazón de Guadalajara, esta presentación se perfila como uno de los momentos más concurridos de la celebración y como una alternativa para quienes buscan disfrutar del mariachi sin acudir a un recinto cerrado.

Natalia Jiménez llegará al Concierto Magno

El 4 de septiembre a las 21:00 horas, el Auditorio Telmex recibirá el Concierto Magno, que en esta ocasión tendrá como invitada principal a Natalia Jiménez.

La cantante española, reconocida por su vínculo con la música mexicana y regional, interpretará algunos de sus éxitos en una propuesta sinfónica.

Sobre el escenario estará acompañada por el Mariachi Internacional CHG y la Orquesta Filarmónica de Jalisco, en uno de los montajes más importantes de esta edición.

La clausura será en el Parque de las Niñas y los Niños

El cierre del XXXIII Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería se llevará a cabo en el Parque de las Niñas y los Niños (CISZ), con la participación de Azucena la de Jalisco, una de las voces representativas de la música mexicana.

Con este concierto concluirá una edición que busca llevar el mariachi a distintos públicos y espacios de Guadalajara.

“La voz del encuentro” busca nuevos talentos

La agenda también contempla espacios para las nuevas generaciones de intérpretes.

El certamen “La voz del encuentro” busca impulsar a participantes que desean desarrollar su talento dentro de la música regional y fortalecer sus trayectorias artísticas.

La final está programada para el 26 de agosto a las 18:00 horas en Plaza Liberación.

Además de ser una competencia, la iniciativa busca abrir un espacio para que nuevos artistas puedan formar parte de una celebración que tiene como uno de sus objetivos mantener vigente la música tradicional mexicana entre las nuevas generaciones.

Una celebración que también impulsa el turismo

El encuentro tiene una dimensión que va más allá de los conciertos.

Durante sus diferentes actividades, Guadalajara recibe a visitantes nacionales e internacionales interesados en conocer la cultura, gastronomía, arquitectura y tradiciones de Jalisco.

El mariachi es uno de los principales símbolos culturales asociados con México y su reconocimiento internacional ha contribuido a convertir este género musical en un atractivo turístico.

La celebración también permite que los visitantes conozcan distintos espacios de Guadalajara y de su Zona Metropolitana mientras participan en una agenda que combina música, folclor y entretenimiento.