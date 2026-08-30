Mazatlán tendrá nueve arribos de cruceros turísticos en septiembre

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, destacó que el turismo naviero representa un motor fundamental para el desarrollo económico y turístico de la entidad. Foto: Cortesía

El puerto sinaloense espera embarcaciones de Royal Caribbean, Carnival Cruise Line y Virgin Voyages, con miles de visitantes internacionales y una derrama económica estimada en más de 50 millones de pesos — Mazatlán se prepara para mantener un intenso movimiento de turismo internacional durante septiembre de 2026, con nueve arribos de cruceros turísticos programados en el puerto.

De acuerdo con el calendario de la Administración del Sistema Portuario Nacional Mazatlán, durante el noveno mes del año llegarán embarcaciones de algunas de las principales navieras internacionales, entre ellas Royal Caribbean International, Carnival Cruise Line y Virgin Voyages.

La actividad comenzará con el Navigator of the Seas, de Royal Caribbean, que tiene cuatro visitas programadas para los días 8, 14, 22 y 29 de septiembre.

El Carnival Panorama, de Carnival Cruise Line, llegará en tres ocasiones, los días 10, 17 y 30 de septiembre. A estos arribos se sumará el Brilliant Lady, de Virgin Voyages, programado para visitar Mazatlán el 22 y 29 de septiembre.

Más allá del movimiento que generan los barcos en el puerto, cada llegada representa una oportunidad para que los visitantes conozcan la oferta turística de Mazatlán, desde su centro histórico y el Malecón hasta su gastronomía, playas y actividades recreativas.

¿Qué impacto tienen los cruceros en Mazatlán?

El turismo de cruceros se ha convertido en una actividad relevante para la economía turística de Sinaloa. La llegada constante de embarcaciones genera movimiento en restaurantes, comercios, transporte, tours y otros servicios que forman parte de la experiencia de los visitantes.

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, ha señalado que el turismo naviero representa un motor importante para el desarrollo económico y turístico de la entidad.

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, destacó que el turismo naviero representa un motor fundamental para el desarrollo económico y turístico de la entidad. Foto: Cortesía

Para septiembre, la derrama económica asociada con los nueve arribos está estimada en más de 50 millones de pesos, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades estatales.

El flujo de visitantes también refleja la presencia de Mazatlán dentro de las rutas de cruceros que recorren el Pacífico mexicano y la continuidad de la actividad de las grandes compañías navieras en el destino.

Mazatlán mantiene el ritmo de cruceros durante 2026

El movimiento registrado durante septiembre forma parte de una tendencia más amplia. En agosto se programaron siete arribos, de los cuales seis ya se habían concretado al momento del anuncio, mientras que el último crucero del mes está previsto para el día 31.

De enero a la fecha, el puerto acumula 88 embarcaciones y más de 328 mil cruceristas, además de una derrama económica superior a 524 millones de pesos.

Estos números muestran la importancia que tiene el turismo naviero para Mazatlán y explican por qué los arribos de cruceros representan una oportunidad para mantener activo el sector turístico durante diferentes periodos del año.

Con nueve nuevas visitas programadas para septiembre, Mazatlán continuará recibiendo viajeros internacionales y fortaleciendo una actividad que conecta al puerto sinaloense con algunas de las principales rutas y compañías de cruceros del mundo.