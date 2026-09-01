La consultora Mirianyis González Parra presenta su propuesta de IA en las empresas hispanas de los Estados Unidos

Consultora venezolana Mirianyis González Parra Foto: Especial

Mientras las grandes corporaciones destinan presupuestos millonarios a departamentos de inteligencia artificial, la mayoría de las pequeñas y medianas empresas hispanas de Estados Unidos sigue operando con hojas de cálculo, procesos en papel y decisiones basadas en intuición. La consultora internacional Mirianyis Carolina González Parra sostiene que esa brecha no es económica, sino de conocimiento, y ha construido una metodología para cerrarla.

Abogada de formación y consultora empresarial de profesión, González Parra desarrolló el llamado “Modelo González”, un marco de trabajo que integra tres disciplinas que rara vez se cruzan en la consultoría tradicional: los marcos jurídicos y regulatorios, la psicología organizacional y la inteligencia artificial aplicada a procesos.

“El error más común es automatizar procesos sin comprender primero dónde se origina el problema humano o institucional”, afirma la consultora. “Se compra software carísimo para resolver un cuello de botella que en realidad era una fricción entre dos departamentos que no se hablan.”

¿Qué es el Modelo González y cómo ayuda a las empresas?

La herramienta central de su metodología tiene un nombre poco técnico y deliberadamente directo: el inventario de dolor organizacional. Se trata de un diagnóstico que identifica las fricciones internas de una empresa —resistencia al cambio, fallas de gobernanza, desgaste del talento, duplicidad de tareas— y las traduce a variables operativas medibles, susceptibles de ser automatizadas o analizadas con herramientas predictivas.

El enfoque parte de una premisa contraria a la corriente dominante: los principales obstáculos empresariales no suelen ser tecnológicos ni estructurales, sino humanos, regulatorios y culturales. La tecnología llega después, como respuesta, no como punto de partida.

Según la documentación de la consultora, el modelo ha sido aplicado en 100 organizaciones de Venezuela, Latinoamérica y Estados Unidos, en sectores tan distintos como salud, industria farmacéutica, organizaciones gremiales, comercio minorista y restauración estructural. Los resultados reportados incluyen incrementos de eficiencia operativa de entre 40% y 65% y reducciones de costos administrativos superiores al 30%.

Inteligencia artificial en las pymes: por qué la IA no reemplaza personas

González Parra dedica buena parte de su trabajo de divulgación a desmontar el temor más extendido entre los trabajadores latinos: que la automatización les quite el puesto.

“La IA no reemplaza personas, reemplaza tareas repetitivas”, explica. “En las implementaciones que he acompañado, los empleados que antes procesaban papeles pasaron a asesorar clientes. Los que revisaban datos manualmente pasaron a tomar decisiones. El enemigo real es la ignorancia sobre la IA, no la IA.”

Esa frase —“la IA no es el enemigo del empleo; la ignorancia sobre IA sí lo es”— se ha convertido en una suerte de lema de su trabajo de formación con empresarios y equipos de trabajo.

Del sector público venezolano a la consultoría internacional

Antes de dedicarse a la consultoría de tiempo completo, González Parra ejerció cargos en el sector público venezolano, entre ellos el Registro Público Municipal y la Contraloría Municipal Interina del Municipio La Cañada de Urdaneta, en el estado Zulia, donde participó en la revisión de documentos de licitación y auditorías legales sobre actos administrativos de ejecución presupuestaria.

Esa doble experiencia —pública y privada— explica, según ella, el componente jurídico de su metodología: “Cuando has visto por dentro cómo funciona una institución, entiendes que ningún proceso se puede rediseñar ignorando el marco normativo que lo sostiene.”

En el ámbito gremial, el Colegio de Abogados del Estado Zulia le confirió en sesión solemne el “Botón de oro, una distinción que la institución otorga previa evaluación y aprobación de su directorio, y que en su caso destacó su desempeño como ex Directora Administradora de la delegación municipal y su labor como formadora de otros profesionales del derecho.

Ha sido distinguida en tres ediciones del Premio Tacarigua de Oro Internacional en la categoría de consultoría empresarial: mención Platino en 2021, Oro en 2024 y Perla en 2025. El galardón, que se entrega en Venezuela y Estados Unidos, lleva más de dieciséis años reconociendo el talento profesional y artístico. Recibió también el Potential of Luz Award y, en 2023, el Botón de Oro del Colegio de Abogados del Estado Zulia.

Es autora del libro “Consultoría con propósito: claves para transformar empresas desde adentro”, disponible en Amazon, y forma parte de organizaciones profesionales del ámbito tecnológico como IEEE y la Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI), además de la International Bar Association.

Una agenda para la empresa hispana

El interés de González Parra por el mercado hispano de Estados Unidos tiene un componente práctico. Una parte considerable de los negocios fundados por inmigrantes latinos opera con estructuras informales, alta rotación y escaso soporte tecnológico, lo que limita su capacidad de crecer y de competir con actores mayores.

“Una pyme en Doral, en Hialeah o en Houston puede competir globalmente si implementa inteligencia artificial correctamente”, sostiene. “No necesita el presupuesto de una multinacional. Necesita un diagnóstico honesto y un orden de prioridades.”

Su recomendación para quien quiera empezar es deliberadamente modesta: hacer una lista de los cinco procesos que más tiempo, dinero o errores generan; probar una herramienta gratuita en uno solo de ellos durante una semana; y recién entonces buscar asesoría especializada. “La implementación sin estrategia es desperdicio de dinero”, advierte.