Soriana Organización Soriana recorta más de 4,000 empleos y apuesta por la automatización e inteligencia artificial (Pexels)

Al cierre del mes de julio, Organización Soriana ejecutó un recorte de al menos 4,195 plazas, lo que representa cerca del 5% de su plantilla laboral.

Esta medida responde al cierre de unidades estratégicas y a una fuerte apuesta por la automatización de procesos para contener el incremento constante en los costos operativos.

Tras el reporte del segundo trimestre, la cadena de supermercados registró un total de 82,064 trabajadores, una cifra menor en comparación con los 86,259 empleados contabilizados en el mismo periodo de 2025.

La reducción del personal funciona como una estrategia de ahorro ante la presión de los incrementos salariales y prepara a la compañía para la transición hacia la reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas.

Implementación de cajas de autocobro y uso de IA

Como parte de sus medidas de eficiencia, Soriana avanza en la instalación de 600 cajas de autocobro en sus sucursales, un ajuste operativo que sustituye directamente tareas operativas en piso de venta.

De manera complementaria, la empresa incorporó herramientas de inteligencia artificial para automatizar procesos en áreas administrativas.

Un ejemplo de esta transición se refleja en el departamento corporativo encargado del registro de personal: un equipo que anteriormente requería de 40 personas en sede central opera ahora con solo dos encargados gracias al soporte de la IA.

Reestructuración y cierre de sucursales

La disminución en el número de colaboradores coincide también con el cierre de 12 sucursales que la compañía determinó dejar de operar como parte de su plan de reordenamiento comercial.

Durante el segundo trimestre de 2026, la compañia operaba en 812 tiendas, frente las 820 unidades que tenía un año antes.