¿Qué fue del autor de ‘Padre rico, padre pobre’ y por qué enfrenta una deuda multimillonaria?

Robert Kiyosaki Autor de bestseller de finanzas tiene deuda multimillonaria (richdad.com)

Robert Kiyosaki, —autor reconocido por su libro Padre rico, padre pobre— cuenta con una deuda de mil 200 millones de dólares (o 1.2 billones en inglés). El gurú de autoayuda explicó el porqué de sus finanzas en una entrevista.

¿Por qué debe tanto dinero autor de Padre rico, padre pobre?

Robert Kiyosaki es un autor e inversionista estadounidense de 79 años que alcanzó la fama con su libro Padre rico, padre pobre. La primera edición del libro fue autopublicada, pero desde que apareció en Oprah el año 2000 ha vendido más de 44 millones de ejemplares y se ha traducido a 43 idiomas. El manual de autoayuda busca dar consejos financieros a través de una premisa: el padre biológico de Kiyosaki murió con deudas debido a sus erróneas decisiones financieras y participación activa en la denominada “carrera de ratas” (generalmente concebido como el mundo asalariado), mientras que el padre de su mejor amigo fue dueño de grandes hoteles y dejó a su familia acomodada. Además de este libro, Kiyosaki a hecho su fortuna invirtiendo en bienes raíces, pozos petroleros y minas de oro. Según sus propios estimados, hace 250,000 dólares al mes o 3 millones al año.

Se han criticado aspectos de su éxito editorial y financiero. Tuvo una disputa legal con el coautor de su libro más insigne y la compañía que realizaba sus cursos de autoayuda quebró. También en relación a sus cursos, se han señalado los precios exacerbados que han llegado a alcanzar hasta más de $60,000 por alumno. Y se ha señalado su amistad cercana con el actual presidente estadounidense Donald Trump, junto a quien ha escrito dos libros.

El propio autor al menos dos años asegurando que tiene una deuda multimillonaria, afirmando que no es su problema. La semana pasada la revista Vanity Fair llevó a cabo una entrevista extensa con Kiyosaki y algunas personas cercana a él, en la que se aclaró el porqué de la cifra.

Según lo que dijo el la exesposa del autor Kim Kiyosaki, quien mantiene una relación amistosa con él y sigue siendo su socia de negocios, la deuda forma parte de la estrategia financiera del autor. Lo que hace es pedir prestado dinero para comprar activos. Conforme sus propiedades suben de valor, pide préstamos adicionales equivalentes al capital generado por las inversiones. Considera estos nuevos préstamos como ingresos libres de impuestos. Las inversiones a su vez están protegidas dentro de compañía de responsabilidad limitada (LLC) que lo protegen de que el banco se quede con sus bienes en caso de crisis bancaria.

La exesposa de Kiyosaki, Kim, explicó que la deuda no es personal, sino que se trata de una deuda conjunta del un grupo de inversionistas con los que trabajan en el negocio de bienes raíces. Básicamente, Kiyosaki usa los préstamos como si fueran dinero en efectivo. Si hay un problema, según afirma el autor, la deuda la absorberá el banco y el retendrá los bienes, como oro o propiedades, que obtuvo con esa deuda.

La cifra de mil 200 millones, por lo tanto, es una exageración, pues es el total que debe un grupo de socios. La porción correspondiente a la deuda personal de Robert Kiyosaki sería de unos 30 a 60 millones de dólares, según las estimaciones hechas por Vanity Fair. Su exesposa explicó a la revista que a Robert le gusta exagerar la cifra para poder hablar sobre el concepto de “buena deuda” y así promover sus cursos de educación financiera.