Venta de coches nuevos en México ascendió a más de un millón entre enero y agosto

La industria automotriz en México ha logrado vender a nivel nacional un millón 14 mil 832 vehículos ligeros durante los primeros ocho meses de 2026, su comercialización más alta para un periodo similar desde que tiene registro en 2005.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), publicados este miércoles, las ventas de enero a agosto aumentaron 4.7%, con respecto al mismo periodo de 2025, es decir, en México se compraron 45 mil 447 unidades más que en los primeros ocho meses de 2025.

Además, el financiamiento para la adquisición de vehículos ha sido un importante aliado que favorece el aumento de las ventas de vehículos en el país, asimismo, la incorporación de nuevas marcas al mercado nacional.

Por su parte, la venta de automóviles fue de 129 mil 479 vehículos ligeros en agosto, su mejor octavo mes del año desde 2016.

Cifras de la institución demuestran que se registró un aumento anual de 2.3% en agosto, equivalente a 2 mil 934 unidades. Pese a que moderó su tasa de crecimiento anual, fue su mejor agosto desde hace 10 años, cuando se vendieron 134 mil 388 unidades.

En su comparación mes a mes sufrió una caída de 1.04%, luego del crecimiento de 3.10% mensual en julio (130 mil 835 vehículos).