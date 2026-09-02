Torneo de Golf La Isla 2026 reúne a 230 jugadores en Veracruz

Torneo de Golf La Isla 2026 Foto: Cortesía

Se desarrolló los días 20 y 21 de agosto de 2026, en el club de golf Villa Rica en Alvarado, Veracruz; reuniendo a 230 jugadores amateurs de golf, de distintos lugares como: Veracruz, Coatzacoalcos, Tabasco, Campeche, Mérida, CDMX, Puebla, Oaxaca, Tampico, destacando también la presencia de jugadores internacionales de USA y Países Bajos.

Presentado por Departamentos LA ISLA – RIVIERA VERACRUZANA, Performance Boats y Desarrollos inmobiliarios GARMOTT, el torneo reunió jugadores y patrocinadores en dos jornadas diseñadas para ofrecer una experiencia que, desde el inicio, transcendió la competencia deportiva, ya que se combinó el deporte, la hospitalidad, el lujo, y el networking de una manera impecable, con $1,000,000 USD en premios.

Torneo de Golf La Isla 2026 Foto: Cortesía

Las actividades comenzaron el jueves 20 de agosto con el rompehielos, una jornada que incluyó torneo de par 3, retos de approach y putt, convivencia entre los participantes y un programa musical, con los grupos musicales Son Latino, Ezquizofonía y Jacuna, que marcó el inició de la celebración del torneo.

El viernes 21 de agosto, se disputó el torneo principal bajo la modalidad de fivesome agogo modificado, con salida simultánea, y 230 jugadores distribuidos pensando en la estrategia para ganar el primer Torneo de Golf La Isla.

Durante el recorrido, los participantes encontraron activaciones de patrocinadores, concursos de precisión y distancia, oyeses y experiencias gastronómicas de primer nivel.

Torneo de Golf La Isla 2026 Foto: Cortesía

Entre ellos, destacaron más de 800 mil pesos en oyeses, además de los Hole in One de vehículos, Rolex, Yate, carrito de golf y premios de alto valor, uno de los momentos más emocionantes ocurrió en los hoyos 5 y 8, en donde los jugadores Gustavo Lagunes Cepeda (0.89cm) y Edgar Benavides Doncel (0.26cm), estuvieron cerca de llevarse un departamento en La Isla Riviera Veracruzana con valor de 4.4 millones de pesos, y un yate de la marca Saxdor modelo 2027 con valor de cerca de 600mil usd respectivamente.

¿Quién ganó el Torneo de Golf La Isla 2026?

El torneo en su primera edición tuvo triple empate en primer lugar, definiendo el pódium, el criterio de desempate.

PRIMER LUGAR – Gumersindo Huerta Urbina, Luis Ignacio Noriega Cañón, Enrique Cardoso, Gildardo Saldívar Santoscoy, Sergio Fuentes Torres

SEGUNDO LUGAR – Ramón Álvarez Ruiz, Manuel Fontán Herrera, Enrique Francisco Amado Reynaud, Armando Alcocer González, Francisco Mantecón

TERCER LUGAR – Armando Noriega Marín, Manuel Glower Guerra, Martín Ramón Álvarez Fontán, Francisco Muñoz y Pedro García Pensado

Torneo de Golf La Isla 2026 Foto: Cortesía

Después de finalizar el torneo se realizó la comida de premiación, rifa de premios, rifa de Rolex y carritos de golf, y la celebración continuó con el cierre espectacular de los grupos musicales Venezuelan Brothers, Jazzatlán Big Band y Dj Shei.

LA ISLA RIVIERA VERACRUZANA – VIVE DONDE OTROS VACACIONAN

Como presentador principal del torneo LA ISLA RIVIERA – VERACRUZANA, aprovechó el encuentro para acercar a los asistentes a un concepto residencial enfocado en lujo, seguridad y estilo de vida, desde los 4.4 millones de pesos.

El desarrollo cuenta con 42 departamentos y 5 pent-houses, además de amenidades como alberca, gimnasio, muelle y salón de usos múltiples a pocos minutos del Club de Golf Villa Rica.