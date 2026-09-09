Adiós a la era de la abundancia: México dependerá cada vez menos del petróleo y el auto... e inicia la era de la IA

Nueva era económica Hacienda advirtió que México ya no dependerán tanto del petróleo y la producción automotriz. (Cuartoscuro)

Lejos quedaron aquellos días de la máxima de José López Portillo, esos de “administrar la abundancia” tras el descubrimiento de nuevos yacimientos de crudo en la década de los 80, que devinieron en el derroche, la crisis y la corrupción.

La dependencia de las finanzas públicas mexicanas respecto al petróleo continuará disminuyendo durante 2027, de acuerdo con las proyecciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2027 estiman que los ingresos petroleros caerán de 3.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2026 a 2.5 por ciento del PIB en 2027, mientras que los ingresos no petroleros seguirán aumentando y alcanzarán 20.7 por ciento del PIB, el nivel más alto del periodo considerado.

Asimismo, el Gobierno prevé también una menor dependencia de la industria automotriz, rubro en el que México fue potencia durante las últimas décadas, para apostar más por otras exportaciones tecnológicas.

Hacienda estima, además, que uno de los principales riesgos para la economía mundial ya no proviene únicamente de las tensiones geopolíticas o de los conflictos armados, sino también de una posible desaceleración del auge de la inteligencia artificial (IA).

En los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2027, la dependencia advierte que una corrección en los precios de los activos vinculados con la IA o un desempeño menor al esperado de estas empresas podría provocar afectaciones en los mercados financieros y frenar el actual ciclo de inversión tecnológica que impulsa el comercio mundial.

Los impuestos tendrán cada vez mayor peso... y este es el plan del Gobierno

Las estimaciones de Hacienda muestran un cambio gradual en la composición de los ingresos públicos.

Mientras los recursos provenientes del petróleo perderán participación, los ingresos tributarios y no petroleros continuarán fortaleciendo las finanzas del Gobierno federal.

En conjunto, los ingresos presupuestarios pasarán de un estimado de 23.0 por ciento del PIB en 2026 a 23.2 por ciento del PIB en 2027, impulsados principalmente por la recaudación de impuestos.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su Administración apostará por combatir la evasión fiscal, como una forma de aumentar la recaudación sin incrementar los impuestos para la población.

Hacienda apuesta por una recaudación récord

La dependencia prevé que los ingresos tributarios alcancen un máximo histórico equivalente al 15.9 por ciento del PIB durante 2027.

Según los CGPE, este incremento se logrará mediante un mayor combate a la evasión y los delitos fiscales, facilidades para el cumplimiento voluntario y ajustes al marco tributario, sin crear nuevos impuestos ni aumentar las tasas generales vigentes.

Asimismo, la Iniciativa de Ley de Ingresos contempla modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta y actualizaciones a la Ley Federal de Derechos para fortalecer la fiscalización y cerrar espacios de elusión fiscal.

Aunque... Pemex seguirá siendo estratégico

Aunque la participación de los ingresos petroleros continuará reduciéndose, Hacienda sostiene que Petróleos Mexicanos (Pemex) mantendrá un papel estratégico dentro de la economía nacional.

El documento señala que la empresa buscará fortalecer su liquidez, reducir pasivos y contribuir al abastecimiento de hidrocarburos, mientras el Gobierno mantiene inversiones prioritarias en el sector energético.

Además, para 2027 la SHCP estima un precio promedio del petróleo de 61.8 dólares por barril, inferior al promedio estimado para 2026, cuando el precio alcanzaría 78.4 dólares por barril, reflejando un escenario de normalización en los mercados energéticos internacionales.

La refinería de Dos Bocas PARAISO, TABASCO, 17ABRIL2026.- Plantas de proceso de la refinería Olmeca Dos Bocas captadas desde el margen del Río Seco. En estas estructuras se realiza la destilación y separación del petróleo crudo para la obtención de subproductos como diésel y gasolina. FOTO: ISABEL MATEOS HINOJOSA /CUARTOSCURO.COM (Isabel Mateos Hinojosa)

Menor dependencia del petróleo, uno de los cambios en las finanzas públicas

La reducción del peso de los ingresos petroleros confirma una tendencia observada en los últimos años: las finanzas públicas dependen cada vez más de la recaudación tributaria y menos de la renta petrolera.

Para Hacienda, esta transición permitirá fortalecer la sostenibilidad fiscal, reducir la vulnerabilidad ante la volatilidad de los precios internacionales del crudo y financiar programas sociales, infraestructura y proyectos estratégicos con una base de ingresos más diversificada.

México exporta menos autos y más tecnología

Los Criterios Generales de Política Económica 2027 también identifican un cambio en la estructura de las exportaciones mexicanas que ayuda a explicar por qué la economía dependerá cada vez menos de los ingresos petroleros.

De acuerdo con Hacienda, entre enero y julio de 2026 el valor de las exportaciones creció 27.7 por ciento anual, impulsado principalmente por las manufacturas no automotrices, que aumentaron 42.2 por ciento, con un desempeño destacado de sectores de alto contenido tecnológico, como la fabricación de equipo de cómputo. En contraste, las exportaciones automotrices avanzaron apenas 1.2 por ciento anual.

La dependencia señala que esta diferencia refleja la reconfiguración productiva en América del Norte, donde México comienza a ganar terreno en industrias vinculadas con la tecnología y la inteligencia artificial, más allá del tradicional ensamblaje de vehículos.

Ergo, para Hacienda, la combinación de una mayor recaudación tributaria, el crecimiento de las exportaciones manufactureras de alto valor agregado así como una menor dependencia de los ingresos petroleros permitirá fortalecer las finanzas públicas y reducir la vulnerabilidad del país ante las fluctuaciones internacionales del precio del crudo.

Industria automotriz TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 19MAYO2026.- Aspectos del Complejo Toluca de la empresa General Motors México, en la cual se presentó un nuevo proyecto de la empresa automotriz en México. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM (Presidencia)

La inteligencia artificial impulsará una nueva etapa del crecimiento

Los Criterios Generales de Política Económica 2027 señalan que uno de los principales motores de la economía mundial ya no será el petróleo, sino la inversión en inteligencia artificial (IA) y en la fabricación de bienes de alta tecnología.

Hacienda explica que el desarrollo de centros de datos, semiconductores, infraestructura de redes y equipo de cómputo está impulsando la manufactura y el comercio internacional, beneficiando a economías como Estados Unidos, China y México. Incluso prevé que el intercambio de bienes vinculados con la inteligencia artificial continúe siendo uno de los principales motores del comercio mundial durante los próximos años.

Los Criterios incluso advierten que uno de los mayores riesgos para la economía mundial sería una desaceleración del auge de la inteligencia artificial.

De concretarse una corrección en las valuaciones de las empresas del sector tecnológico, Haciende advierte que podrían verse afectados los mercados financieros y el ciclo de inversión que hoy sostiene buena parte del comercio internacional.