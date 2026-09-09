El “¿y si sí?" que sí se cumplió: el Mundial 2026 dejó estos efectos en la economía mexicana... y estos nuevos proyectos

Mundial 2026 La Copa del Mundo dejó un impacto positivo en la economía mexicana, de acuerdo a Hacienda. (Cuartoscuro)

Quizá no pasamos a Cuartos de Final, pero mientras imaginamos qué habría pasado si el “Vasco” Aguirre no hubiera sacado a Julián Quiñones contra Inglaterra, hay que destacar que México sí tuvo resultados positivos en el Mundial... al menos en materia económica.

La Secretaría de Hacienda reconoció que la organización de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 tuvo un impacto en la inversión pública realizada por el Gobierno federal durante este año.

En los Criterios Generales de Política Económica 2027, la dependencia señala que la inversión pública registró un crecimiento de 13.1 por ciento durante el primer semestre de 2026, impulsada por el avance de diversos proyectos ferroviarios y por la conclusión de infraestructura relacionada con el torneo internacional de futbol.

El Mundial aparece entre los factores que impulsaron la inversión

El documento explica que la inversión fija bruta aumentó gracias al crecimiento de la construcción, destacando particularmente el incremento de la inversión pública.

Hacienda atribuye este comportamiento al desarrollo de proyectos ferroviarios y a la finalización de infraestructura asociada con la Copa Mundial, que México organizó junto con Estados Unidos y Canadá.

Aunque el documento no detalla cuáles fueron las obras vinculadas al Mundial, sí identifica ese proceso como uno de los factores que impulsaron el gasto de inversión del Gobierno durante el año.

La inversión continuará con nuevos proyectos en 2027

Los CGPE prevén que la inversión pública mantenga su dinamismo durante el próximo año mediante proyectos de infraestructura considerados estratégicos.

Entre ellos destacan la conclusión y entrada en operación de los trenes AIFA-Pachuca y México-Querétaro, así como el Tren Maya de carga, además de diversas obras carreteras e hidráulicas contempladas dentro del Plan México.

Asimismo, Hacienda señala que la inversión pública seguirá funcionando como un motor para la actividad económica y la generación de empleo, además de incrementar la capacidad productiva del país en el mediano y largo plazo.

Hacienda espera que la inversión siga impulsando el crecimiento

En las perspectivas para 2027, la dependencia prevé que la construcción continúe respaldada por la ejecución de proyectos ferroviarios, de vivienda, salud, educación y transporte, mientras que la inversión privada se recuperaría gradualmente conforme exista mayor certidumbre sobre el marco comercial de América del Norte.