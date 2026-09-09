La inflación aumenta a 3.26% en agosto

La inflación sigue al alza (Archivo)

Aumenta inflación — La inflación general al consumidor en México creció 0.20% a tasa mensual en agosto, lo que resultó en una inflación anual de 3.26% desde el 3.12% anual alcanzado en julio, un nivel sin precedentes para un mismo mes desde el 2013. El consenso de analistas esperaba crecimientos de 0.25% mensual y de 3.31% anual.

Al dar a conocer la información el miércoles, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) anotó que en agosto del 2025, la inflación mensual resultó en 0.06%, para una tasa anual, de 3.57%.

El mes pasado y tomando en cuenta los componentes del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), el índice subyacente, que mide el desempeño de los precios a más largo plazo excluyendo los más volátiles, creció 0.16% a tasa mensual, alcanzando niveles de 3.88% anual. A su interior, mientras que los precios de las mercancías subieron 0.11% mensual, los de servicios lo hicieron a un ritmo mayor, de 0.21%, dando como resultado inflaciones anuales de 3.41%, para el primer caso, y de 4.33% en el caso de la inflación de los servicios.

El otro componente del INPC, el índice no subyacente, que a su vez mide el comportamiento de los precios más volátiles relacionados con la energía y la agricultura, subió 0.36% mensual y en 1.13% anual. A su interior, los precios de los productos agropecuarios avanzaron 0.78%, en tanto que los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno lo hicieron a un menor paso, de 0.03%.

En los últimos 12 meses, si bien los precios de los agropecuarios han retrocedido 1.53%, los de las frutas y verduras, en contraste, se han incrementado 4.10%. Respecto a los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, mientras que en el primer caso han ascendido a 0.81%, las tarifas autorizadas por el gobierno han repuntado 7.62%.

El Inegi dio cuenta que los mayores incrementos mensuales durante agosto se dieron en la cebolla, que escaló 32.7% en tan solo un mes, seguido de los del huevo, la vivienda propia y las loncherías, fondas, torterías y taquerías, de 8.91% y 0.22% y 0.43%, respectivamente. La presión ocurrió también en los precios del chile serrano, con un repunte de 19.61% y también se resintió en los taxis y universidades, con alzas de 1.52% y 1.29%, en cada caso.

En la lista sobresalió también los aumentos de otras frutas, de 7.12%, y los del transporte colectivo, de 0.71%. Aunque en última posición por la poca influencia que tuvo dentro del INPC, los precios del limón repuntaron entre julio y agosto 11.17%.

En sentido contrario, el listado de las rebajas de precio a tasa mensual estuvo liderado por los de la papa y otros tubérculos, que descendieron 10.66%; el gas doméstico LP, de 2.20%, y el del pollo, que bajó 1.72%. Le siguieron los de los automóviles, de 0.83%; el transporte aéreo, de 5.23%; el aguacate, de 6.71% y lo de los servicios turísticos en paquete, que retrocedieron 4.79%. Los precios de la calabacita disminuyeron 7.61%, en tanto que los del jitomate bajaron 1.67% y los de la lechuga y la col, 5.03%.

Los especialistas habían anticipado que la inflación general alcanzada en julio de 3.12% representaría un piso para los descensos de la variable en lo que resta del año, pero anotaron que el resultado de agosto superó las expectativas.

El Grupo Financiero Banorte anotó que el dato mensual de 0.25% fue relativamente bajo en comparación con los promedios de cinco y 10 años de 0.30% y 0.32%, respectivamente. La dirección de análisis del Banco Nacional de México (Banamex) ajustó el día previo y antes del resultado sus estimados de inflación al consumidor de este año de 4.2% a 4% y también para el índice subyacente, llamado por algunos analistas como medular por el peso que tiene dentro del INPC, de 4.1% a 3.9%.

Con todo, los especialistas han mostrado atención particular en los estragos del fenómeno climatológico de El Niño y su repercusión en los precios al consumidor. El miércoles, el analista de Grupo Financiero Kapital, James Salazar, dijo al programa A la Apertura de Revista Fortuna que el evento empaña las expectativas de inflación, por lo que no ve mayores cambios en su estimado de 4% al término de 2026.

“Vemos presiones al alza derivadas de la reversión en el componente de agropecuarios y de aumentos acumulados en costos laborales, compensadas por un tipo de cambio apreciado respecto al año pasado y un crecimiento económico moderado” indicaron por su parte Laura Diaz, Paulina Anciola e Iván Arias, de Banamex.

La Crónica de Hoy 2026