El presupuesto crecerá... pero también la deuda: alcanzará 55% del PIB en 2027

Deuda histórica Pese a la disciplina fiscal del Gobierno, la deuda alcanzará el 55 por ciento del PIB en 2027. (Cuartoscuro y Pexels)

Aunque el Gobierno de México plantea continuar con la reducción gradual del déficit fiscal en 2027, la deuda pública seguirá aumentando y alcanzará un nivel equivalente al 55 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2027 enviados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Congreso.

El documento establece que los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) —la medida más amplia del déficit fiscal— disminuirán de 4.1 por ciento del PIB en 2026 a 3.9 por ciento en 2027, como parte de la estrategia para fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Sin embargo, al mismo tiempo, Hacienda estima que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), considerado el indicador más amplio de la deuda pública del país, aumentará hasta representar 55 por ciento del PIB, frente al 54 por ciento estimado para el cierre de 2026.

Hacienda defiende que la deuda seguirá una trayectoria sostenible

La dependencia sostiene que el incremento del saldo de la deuda no compromete la estabilidad financiera del país, ya que forma parte de una estrategia de consolidación fiscal que busca reducir gradualmente el déficit sin frenar la inversión pública ni los programas sociales.

Los CGPE señalan que la política hacendaria continuará orientada a preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas mediante un fortalecimiento de los ingresos presupuestarios, una ejecución eficiente del gasto y una administración estratégica del portafolio de deuda y sus vencimientos.

Según Hacienda, esta estrategia permitirá mantener espacio fiscal para financiar infraestructura, programas sociales y proyectos productivos, al tiempo que se preserva la estabilidad macroeconómica.

La recaudación crecerá sin crear nuevos impuestos

Como parte de esa estrategia, el Gobierno federal proyecta que los ingresos tributarios alcancen un nuevo máximo histórico equivalente a 15.9 por ciento del PIB, impulsados por una mayor fiscalización, el combate a la evasión y modificaciones al marco tributario, sin crear nuevos impuestos ni incrementar las tasas generales existentes.

Además, la Iniciativa de Ley de Ingresos contempla ajustes a la Ley del Impuesto sobre la Renta y actualizaciones a la Ley Federal de Derechos para fortalecer el control tributario, reducir espacios de elusión fiscal y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Menor déficit, pero mayor deuda

En el resumen de las estimaciones de finanzas públicas, Hacienda proyecta para 2027:

RFSP de 3.9% del PIB .

. Balance presupuestario de -3.4% del PIB .

. Balance primario de 0.5% del PIB .

. Deuda pública (SHRFSP) equivalente a 55% del PIB.

La Secretaría de Hacienda argumenta que estos indicadores permitirán mantener la deuda en una trayectoria sostenible de mediano plazo, mientras continúa el financiamiento de las prioridades del Gobierno federal en materia de infraestructura, bienestar y desarrollo económico.