Así ajustarán el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar en 2027: el plan para hospitales y clínicas

¿Más sinergia? Estos son los planes que prevé Hacienda para aumentar la atención médica para 2027. (Cuartoscuro)

El Gobierno de México buscará ampliar durante 2027 el intercambio de servicios entre el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud y el IMSS-Bienestar, con el objetivo de avanzar hacia un sistema de atención médica más integrado y aprovechar de manera más eficiente la infraestructura hospitalaria existente.

Lo anterior, lo establece la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2027, donde señala que el número de hospitales, clínicas y establecimientos participantes en este esquema se duplicará durante el próximo año.

Hacienda apuesta por un mayor intercambio de servicios médicos

De acuerdo con el documento, la estrategia busca coordinar la atención entre las distintas instituciones públicas de salud para avanzar de manera gradual hacia la universalización de los servicios médicos.

Los CGPE indican que el intercambio de servicios permitirá aprovechar mejor la capacidad instalada del sistema nacional de salud, evitando duplicidades y ampliando la cobertura para la población.

La Secretaría de Hacienda precisa que durante 2027 se duplicará el número de unidades médicas y establecimientos de salud participantes, aunque el documento no detalla cuántos hospitales forman actualmente parte del programa ni cuáles se incorporarán el próximo año.

La Clínica es Nuestra seguirá como parte de la estrategia

Los CGPE también contemplan que el programa La Clínica es Nuestra continúe fortaleciendo la infraestructura del primer nivel de atención.

Según Hacienda, este programa mantendrá la participación de las comunidades para identificar necesidades de infraestructura, equipamiento y mobiliario, especialmente en los centros de salud que atienden a personas sin seguridad social.

Salud forma parte de las prioridades del gasto público

El fortalecimiento del sistema de salud aparece como uno de los ejes prioritarios del Paquete Económico 2027.

Además del intercambio de servicios, Hacienda señala que tanto el IMSS como el ISSSTE continuarán ampliando la cobertura médica y fortaleciendo sus finanzas para mantener la prestación de servicios a la población.