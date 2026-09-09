Quiénes recibirán vivienda nueva el próximo año: habrá 240 mil apoyos para estrenar casa en 2027

Más vivienda en México Hacienda prevé que se entreguen al menos 250 mil nuevas casas en el país en 2027. (Cuartoscuro y Pexels)

El Gobierno de México prevé otorgar 240 mil apoyos para vivienda nueva durante 2027, con prioridad para mujeres, madres jefas de familia, personas con discapacidad, adultos mayores y comunidades indígenas y afromexicanas, de acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2027 presentados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El documento también establece que se entregarán más de 56 mil apoyos para mejorar o ampliar viviendas existentes, como parte de la estrategia del Gobierno federal para reducir el rezago habitacional y fortalecer el acceso a una vivienda digna.

¿Quiénes tendrán prioridad?

Los CGPE señalan que la política de vivienda para 2027 estará dirigida principalmente a grupos considerados prioritarios.

Entre ellos destacan:

Mujeres.

Madres jefas de familia.

Personas con discapacidad.

Personas adultas mayores.

Comunidades indígenas.

Comunidades afromexicanas.

Hacienda explica que estas acciones buscan disminuir el rezago habitacional y contribuir a la construcción de comunidades más seguras e incluyentes.

Más de 296 mil acciones de vivienda previstas para 2027

Como parte de la estrategia de vivienda, el Gobierno federal proyecta realizar más de 296 mil acciones durante 2027, considerando tanto los apoyos para nuevas viviendas como los destinados al mejoramiento y ampliación de inmuebles ya existentes.

El documento no detalla en esta sección las reglas de operación, los montos de los apoyos ni las instituciones responsables de su ejecución, información que será definida en los programas presupuestarios correspondientes.

La vivienda forma parte del Plan de Infraestructura 2026-2030

Los CGPE ubican la política de vivienda dentro del Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, que contempla la movilización de recursos públicos y esquemas de participación con el sector privado para impulsar proyectos estratégicos en sectores como energía, agua, transporte y logística.

Dentro de este plan también se prevé la construcción y rehabilitación de trenes, carreteras, puertos y aeropuertos, además de los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar y otros proyectos considerados prioritarios por el Gobierno federal.

Hacienda vincula la vivienda con el crecimiento económico

Los Criterios Generales de Política Económica sostienen que la inversión pública tendrá un doble efecto: impulsar la actividad económica y el empleo en el corto plazo, además de fortalecer la capacidad productiva del país en el mediano y largo plazo.