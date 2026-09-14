Roberto Álvarez toma el mando de APIEJ y plantea nueva ruta para la industria de Jalisco

APIEJ (Alan Mino)

La industria jalisciense atraviesa un momento de transformación marcado por la llegada de nuevas tecnologías, el crecimiento de las cadenas de suministro regionales y la competencia por atraer proyectos de mayor valor. En ese contexto, los parques industriales dejaron de ser únicamente espacios para instalar empresas y se convirtieron en una pieza estratégica para el desarrollo económico.

Bajo esa perspectiva se llevó a cabo el primer día del III Congreso Anual de la Asociación de Parques Industriales del Estado de Jalisco (APIEJ), encuentro que reunió a empresarios, desarrolladores, autoridades y especialistas para discutir el futuro del sector.

El evento tuvo como eje “Revolución inmobiliaria industrial: navegando las nuevas reglas del juego en Norteamérica” y concluyó con uno de sus momentos más relevantes: la toma de protesta de Roberto Álvarez Silva como nuevo presidente de APIEJ para el periodo 2026-2028.

El relevo ocurrió después de la gestión de Bruno Martínez, quien durante la apertura presentó algunos de los indicadores que reflejan el crecimiento de la actividad industrial en Jalisco. Más que un cambio protocolario, la transición permitió conocer la ruta que seguirá la asociación frente a un escenario en el que infraestructura, energía, agua, talento y sustentabilidad tendrán un peso cada vez mayor en la decisión de las empresas para invertir.

APIEJ pone sobre la mesa el nuevo escenario industrial de Jalisco

La primera jornada comenzó con la recepción de los asistentes y la inauguración formal del encuentro en el Hyatt Regency Andares Guadalajara. En el acto participaron autoridades estatales, representantes municipales, dirigentes empresariales y miembros de APIEJ, entre ellos Alberto Uribe, secretario de Economía; Mauro Garza Marín, coordinador General Estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico de Jalisco; Cindy Blanco Ochoa, secretaria de Desarrollo Económico; Ricardo Barbosa Ascencio, secretario del Trabajo y Previsión Social; Bruno Martínez y Roberto Álvarez Silva.

Durante la apertura, Mauro Garza Marín, en representación del gobernador Pablo Lemus, destacó el papel que desempeña la industria en la economía estatal y señaló que sectores como electrónica, alta tecnología, manufactura, logística y agroindustria forman parte de una estructura productiva que ha permitido a Jalisco posicionarse frente a otros mercados.

El funcionario también llamó la atención sobre uno de los desafíos que acompañan el crecimiento tecnológico: la disponibilidad de energía. La expansión de industrias relacionadas con tecnologías avanzadas y particularmente con la inteligencia artificial implica mayores necesidades de suministro eléctrico, por lo que el desarrollo de alternativas renovables y la suficiencia energética se perfilan como factores indispensables para mantener el ritmo de crecimiento.

Uno de los datos compartidos durante la jornada fue el comportamiento de las exportaciones. De acuerdo con las cifras presentadas en el encuentro, Jalisco registró durante el primer trimestre de 2026 un incremento de 107 por ciento en sus exportaciones respecto al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, Bruno Martínez aprovechó su participación como presidente saliente para hacer un balance del momento que vive la industria. Más allá de las cifras, su intervención colocó una pregunta sobre la mesa: ¿qué papel debe asumir Jalisco ante un entorno económico en el que las reglas comerciales y las necesidades de las compañías están cambiando con rapidez?

Durante su gestión, la asociación observó un crecimiento importante del mercado inmobiliario industrial. Jalisco cerró 2025 con exportaciones superiores a 52 mil 500 millones de dólares, mientras que el inventario de espacios industriales en el estado superó los ocho millones de metros cuadrados.

Estos números sirvieron como punto de partida para una discusión que atravesó prácticamente toda la jornada: el crecimiento de los parques industriales no puede medirse solamente por la cantidad de metros cuadrados disponibles. También es necesario evaluar las condiciones que existen alrededor de ellos y la capacidad del estado para ofrecer servicios e infraestructura suficientes.

La discusión, por ello, se desplazó rápidamente hacia temas como agua, energía, conectividad, talento, seguridad y sustentabilidad, factores que pueden determinar si una inversión llega, permanece o decide trasladarse a otro mercado.

APIEJ (Alan Mino)

Economía, agua y sustentabilidad marcan las conferencias

La agenda del primer día continuó con una conferencia magistral de Carlos Loret de Mola, quien abordó las perspectivas políticas y económicas para 2026-2027, ofreciendo a los asistentes un panorama sobre el contexto en el que las empresas tendrán que definir sus siguientes movimientos.

Posteriormente, Cindy Blanco, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco, participó en el análisis de las tendencias que están modificando al sector industrial del estado.

Uno de los asuntos que adquirió especial relevancia fue el agua. Para una entidad que busca continuar atrayendo industrias y ampliar su infraestructura productiva, la disponibilidad y administración eficiente del recurso hídrico representa un elemento estratégico, particularmente ante las necesidades que pueden generar nuevos desarrollos.

En ese contexto, Antonio Galván, director comercial del Canal Profesional México de AMANCO WAVIN, presentó alternativas vinculadas con el manejo eficiente y sustentable del agua dentro de los parques industriales.

La inclusión del tema hidráulico reflejó uno de los principales cambios en la discusión sobre el desarrollo industrial. La sustentabilidad ya no aparece únicamente como una exigencia ambiental o como parte de la imagen corporativa de una empresa; también se relaciona directamente con la viabilidad de los proyectos.

Más tarde, Enrique Quintana, vicepresidente y director general editorial de El Financiero, presentó la conferencia “Tres revoluciones y una ventana de oportunidad”, en la que planteó una perspectiva sobre los cambios globales y nacionales que están incidiendo en el mercado industrial.

El programa también incorporó una participación de Alicia Silva Villanueva, de Revitaliza Consultores, enfocada en la sustentabilidad de los parques industriales.

Entre las ponencias y los espacios de networking, el congreso permitió reunir distintas perspectivas sobre un mismo problema: cómo aprovechar el crecimiento industrial sin que la falta de infraestructura termine convirtiéndose en un límite para Jalisco.

La primera jornada, en ese sentido, funcionó como un diagnóstico. Las cifras muestran un sector con capacidad de expansión, pero las condiciones futuras dependerán de que el estado pueda acompañar ese crecimiento con servicios, recursos y capital humano suficientes.

APIEJ (Alan Mino)

Roberto Álvarez asume la presidencia con cuatro ejes de trabajo

El cambio de mando se concretó durante la comida del congreso, cuando Roberto Álvarez Silva tomó protesta como presidente de APIEJ para el periodo 2026-2028.

Su llegada marca el inicio de una administración que busca adaptar a la asociación a una industria que está cambiando rápidamente. Para Álvarez, Jalisco se encuentra ante una oportunidad relevante debido al crecimiento de sectores como inteligencia artificial, semiconductores, centros de datos, electrónica y manufactura avanzada.

El nuevo presidente sostuvo que el estado tiene elementos para competir en ese escenario, entre ellos universidades, talento especializado, infraestructura, empresarios y un ecosistema tecnológico e industrial desarrollado durante décadas.

Sin embargo, también planteó que esas fortalezas deben traducirse en condiciones concretas para las empresas.

Una de las frases que definieron su intervención fue que “competir hoy significa ser más que tierra y edificios; significa infraestructura, agua, seguridad, tecnología y sustentabilidad”. Con ello, Álvarez dejó claro que su administración buscará ampliar la visión tradicional sobre lo que debe ofrecer un parque industrial.

Su programa de trabajo estará dividido en cuatro grandes ejes.

El primero será la integración, con la intención de estrechar la relación entre los miembros de APIEJ, desarrolladores, proveedores, universidades, gobiernos y organismos empresariales.

El segundo estará enfocado en la inteligencia industrial y la atracción de inversiones. En este apartado se contempla generar información sobre las capacidades del sector y desarrollar una plataforma digital que permita concentrar y mostrar la oferta de espacios industriales existentes en Jalisco.

El tercer eje busca elevar los estándares de los parques industriales, incorporando infraestructura, agua, seguridad, tecnología y sustentabilidad como componentes esenciales para competir.

Finalmente, el cuarto plantea fortalecer el vínculo con los gobiernos municipales, debido a que buena parte de la certeza que requieren los inversionistas depende de trámites, permisos, servicios e infraestructura local.

Álvarez también estableció una meta ambiciosa para su administración: que los parques industriales de Jalisco puedan competir con los mejores del mundo.

Con este planteamiento concluyó la primera jornada del III Congreso Anual de APIEJ. El encuentro no solamente sirvió para revisar las cifras de crecimiento de la industria jalisciense, sino para colocar sobre la mesa los desafíos que acompañan la nueva etapa.

El cambio de presidencia entre Bruno Martínez y Roberto Álvarez representa así una transición entre dos momentos del sector: uno marcado por la expansión del inventario y la consolidación industrial de Jalisco, y otro en el que la competencia dependerá cada vez más de la capacidad tecnológica, energética, hídrica y sustentable.

La primera jornada dejó un mensaje central: atraer inversiones ya no consiste únicamente en ofrecer terrenos disponibles. Para que Jalisco pueda aprovechar las nuevas oportunidades de Norteamérica, tendrá que construir un ecosistema capaz de responder a las necesidades de industrias más sofisticadas.

Para APIEJ, esa será una de las principales tareas durante los próximos dos años. Con Roberto Álvarez al frente, la asociación buscará fortalecer la colaboración entre empresas y autoridades, mejorar las condiciones de los parques y posicionar al estado ante una nueva generación de proyectos industriales.