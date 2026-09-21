Finabien lidera envío de remesas y Profeco destaca precios justos de gasolina y canasta básica

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó su informe semanal Quién es Quién en los Precios, en el que destacó que Finabien continúa siendo la opción que entrega más pesos por las remesas enviadas desde Estados Unidos, además de reportar avances en el acuerdo para mantener la gasolina regular por debajo de los 24 pesos y la canasta básica con un costo máximo de 910 pesos.

Durante la conferencia matutina del Gobierno de México, el titular de Profeco explicó que, al comparar un envío de 400 dólares mediante depósito a cuenta, Finabien otorgó 6 mil 967.53 pesos, mientras que Ria Money Transfer fue la que entregó menos, con 6 mil 610.26 pesos. En la modalidad de envío en efectivo, Pangea Money Transfer resultó la mejor alternativa al entregar 7 mil 116 pesos, en tanto que Xoom registró el monto más bajo con 6 mil 669.59 pesos.

Profeco también informó que un seguimiento realizado durante cuatro meses mostró que las personas que reciben remesas mediante Finabien habrían obtenido mil 538.38 pesos adicionales, gracias a su mejor promedio de tipo de cambio.

Gasolina y diésel mantienen precios estables

Respecto al programa voluntario firmado entre el Gobierno federal y empresarios gasolineros, la dependencia señaló que el precio promedio de la gasolina regular es de 23.68 pesos por litro, con casi 12 mil estaciones adheridas al acuerdo.

En caso del diésel, el precio promedio es de 27 pesos por litro, y 8 mil 924 estaciones venden el combustible por debajo de ese monto. Sin embargo, Profeco detectó establecimientos con precios superiores al acuerdo. Uno de ellos fue una estación BP en Puebla, donde el diésel alcanzó 28.28 pesos por litro, con un margen de ganancia de 2.66 pesos. La dependencia informó que continuará revisando estas estaciones por posibles irregularidades comerciales y en sus sistemas voluméticos.

Puebla registra la canasta básica más económica

En el monitoreo de los 24 productos de la canasta básica, Profeco reportó que la opción más barata del país fue Bodega Aurrera 11 Sur, en Puebla, con un precio de 757 pesos, mientras que la más cara fue HEB 29-84, en León, Guanajuato, con 934.90 pesos.

En las ciudades monitoreadas, todos los supermercados evaluados se mantuvieron por debajo del límite de 910 pesos. En la Ciudad de México destacó la Bodega Aurrera Iztapalapa con 767.50 pesos, mientras que en Zapopan y Morelia los precios oscilaron entre 804 y 906 pesos.

Plátano y sopas instantáneas, bajo revisión

El informe también comparó el precio del kilo de plátano, cuyo promedio nacional es de 19.51 pesos. Dependiendo de la cadena comercial, el mismo producto puede variar desde 12 pesos en centrales de abasto del sureste hasta casi 30 pesos en algunos supermercados.

Finalmente, la Revista del Consumidor de Septiembre presentó un estudio de calidad realizado a 33 sopas instantáneas, en el que se aplicaron 2 mil 037 pruebas. Profeco encontró que cuatro marcas contienen más grasa de la que declaran en su etiquetado, por lo que invitó a los consumidores a consultar el análisis completo y utilizar las herramientas digitales para comparar precios antes de realizar sus compras.