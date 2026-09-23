Alertan por errores en refrigeradores Samsung con IA: ¿Qué modelos fueron afectados y por qué dejaron de funcionar? (Samsung Newsroom México)

Desde el martes 22 de septiembre, a través de foros, usuarios de Samsung en Corea han reportado fallas en sus refrigeradores con IA, las cuales han causado preocupaciones en los coreanos debido a que las fallas ocurrieron a días de la festividad Chuseok, que se celebrará del jueves hasta el domingo.

Aunque en el mercado es cada vez más común ver electrodomésticos inteligentes con conectividad a internet, también se han dado a conocer diversas historias sobre fallos entre los aparatos conectados a internet o que utilizan IA.

¿Qué pasó con los refrigeradores con IA de Samsung?

A través de la comunidad oficial de Samsung en Corea, distintos usuarios han reportado fallas con sus refrigeradores desde el martes 22 de septiembre, los cuales dejaron de funcionar por completo, lo que ocasionó que la comida se echara a perder.

Además de otros problemas, como que la función de apertura automática no sirve y las luces internas del refrigerador no encienden. Por otra parte, también los usuarios han reportado que los técnicos han estado reemplazando la placa base de los refrigeradores defectuosos.

Las publicaciones en las comunidades afirman que los refrigeradores con IA dejaron de funcionar a partir de la instalación de la actualización de SmartThings de Samsung.

¿Qué modelos fueron afectados y por qué dejaron de funcionar?

La mayoría de los casos reportados en la comunidad de Samsung correspondieron a los refrigeradores de cuatro puertas RM70F y RM80F Bespoke AI. Hasta el momento, Samsung Electronics se encuentra trabajando para determinar cuáles fueron los modelos que se vieron afectados.

De acuerdo a reportes del medio ZDNET Korea, los refrigeradores con IA dejaron de funcionar debido a una falla en una actualización que Samsung probaba para el software de sus electrodomésticos y que se distribuyó por un error de sistema.

¿Qué ha respondido Samsung?

Samsung no dio una respuesta oficial hasta las 11 de la mañana del miércoles, después de que los usuarios reportaran sus quejas durante la noche, por lo que varios clientes afirmaron que la empresa coreana había sido demasiado lenta en atender el problema.

La primera respuesta de Samsung fue suspender la actualización y ha ofrecido a los clientes afectados que las reparaciones necesarias serán de manera gratuita; además, informó que pretende solucionar el problema antes del jueves, mientras que la compensación por los alimentos en mal estado sigue sin resolverse.

Ante todos los reportes de fallos, Samsung afirmó que el problema no fue causado por defectos en los propios refrigeradores ni por alguna interrupción generalizada de SmartThings.