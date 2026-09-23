



Uber incorpora video en vivo para supervisar viajes de adolescentes en México

Uber anunció la incorporación de una función de video en vivo para los viajes realizados mediante Uber Teens, servicio dirigido a adolescentes de entre 13 y 17 años que utilizan la plataforma bajo supervisión de padres o tutores.

La nueva herramienta estará disponible a partir de esta semana en todas las ciudades de México donde opera la aplicación y permitirá a los responsables de las cuentas acceder desde su propia aplicación a una transmisión en vivo del interior del vehículo durante el trayecto. El video será capturado mediante el teléfono del conductor.

El acceso estará limitado al padre, madre o tutor vinculado con la cuenta del adolescente. Una vez concluido el viaje, el acceso a la transmisión quedará restringido y el archivo será protegido, con la posibilidad de que sirva como respaldo en caso de que se presente algún reporte.

La disponibilidad del video dependerá de las condiciones técnicas del dispositivo utilizado por el conductor para realizar la grabación. Cuando la función esté disponible para un viaje, los padres recibirán una notificación al comenzar el trayecto.

Uber Teens opera en México desde junio de 2024 y permite que personas de 13 a 17 años soliciten viajes bajo la supervisión de sus padres o tutores a través del Perfil Familiar. Como parte del servicio, los viajes son asignados a conductores que cumplen con requisitos adicionales de experiencia y calificación.

La plataforma ya ofrecía seguimiento en tiempo real, mediante el cual los responsables podían consultar desde que se solicita el viaje su avance y ubicación. También reciben información como el nombre del conductor, las placas, marca y modelo del vehículo, así como el destino solicitado.

Mantiene herramientas adicionales de seguridad

Las funciones incorporadas a Uber Teens son la comunicación anonimizada entre padres o tutores y el conductor, además de un chat grupal que permite coordinar la recolección del adolescente sin recurrir necesariamente a llamadas telefónicas.

El servicio también utiliza un código PIN. Antes de abordar, el adolescente recibe un código en su teléfono que debe proporcionar al conductor, quien tiene que ingresarlo en su aplicación para iniciar el viaje. La medida busca evitar confusiones respecto al vehículo correspondiente.

Otra herramienta es RideCheck, que emplea tecnología GPS para identificar situaciones como desviaciones de la ruta, detenciones inesperadas o terminaciones anticipadas del viaje.

Ante alguno de estos eventos, se envía una notificación al usuario y al padre, madre o tutor, además de facilitar el acceso a opciones de soporte y herramientas de seguridad, incluido el botón para llamar al 911.

Uber señaló que estas funciones no pueden ser desactivadas por el adolescente, el conductor ni el padre, madre o tutor.

La empresa también indicó que los conductores que utilizan la aplicación en México deben cumplir un proceso de activación que contempla validación de documentos, revisiones periódicas de antecedentes y una verificación mediante reconocimiento facial con una selfie aleatoria.

Para realizar viajes de Uber Teens, además, deben contar con mayor experiencia en el uso de la plataforma y mejores calificaciones.

Para configurar una cuenta de Uber Teens, el padre, madre o tutor debe ingresar al Perfil Familiar de su cuenta de Uber e invitar al adolescente. Posteriormente, éste recibe un enlace para descargar la aplicación, crear su cuenta y completar el proceso de registro de seguridad, tras lo cual puede solicitar viajes por su cuenta.