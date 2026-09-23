Tianguis de Mamá Lucha en Bodega Aurrerá: Las mejores ofertas en despensa hasta el 24 de septiembre

Comer rico y con productos de calidad, pero sin descuidar la economía del hogar, se ha vuelto una tarea complicada para las familias mexicanas. Con la constante variación de precios en los insumos básicos, encontrar un equilibrio entre frescura y presupuesto requiere conocer cómo, cuándo y dónde comprar; sin embargo, como cada semana, el Tianguis de Mamá Lucha en Bodega Aurrerá llega para salvar el día.

Hasta este 24 de septiembre de 2026, la cadena de supermercados mantendrá vigente su conocida campaña con los mejores precios en los departamentos de alimentos frescos y proteínas. Si planeas hacer el súper en estos días, revisar el listado de oportunidades te ayudará a preparar tu lista de compras y estirar cada peso al máximo.

Ofertas destacadas en frutas y verduras de temporada

El área de alimentos frescos encabeza las promociones de esta edición. La selección incluye ingredientes fundamentales para la cocina diaria, con rebajas directas en productos esenciales para cualquier menú familiar.

Frutas y verduras

Papa en Malla a $45.00pq.

Chile Poblano a $29.00kg.

Lechuga Romana a $15.00pz.

Sandía Roja a $15.00kg.

Manzana Delicious o Gala en Bolsa a $35.00kg.

Uva Red Globo a $35.00kg.

Jitomate Saladet a $25.00 el kilo.

Pepino a $28.90 el kilo.

Aguacate Hass a $30.00 la malla.

Sandía a $13.00 el kilo.

Calabaza de Castilla a $18.00 el kilo.

Manzana Red Delicious en bolsa a $35.00 el kilo.

Perón Golden en bolsa a $53.00 el kilo.

Manzana Pink Lady en bolsa a $56.00 el kilo.

Mango Paraíso a $40.00 el kilo.

Nopales a $44.00 el kilo.

Cebolla blanca a $44.00 la malla.

Tomate verde a $36.90 el kilo.

Cebolla morada a $65.00 el kilo.

Papa a $45.00 la malla de 1 K.

Papa blanca a $65.00 el kilo.

Jícama a $30.00 el kilo.

Camote amarillo a $89.00 el kilo.

Limón con semilla a $30.00 el kilo.

Limón con semilla en malla a $27.00 el kilo.

Limón sin semilla a $35.00 el kilo.

Limón sin semilla en malla a $33.00 el kilo.

Naranja a $31.00 el kilo.

Mandarina a $50.00 el kilo.

Toronja a $29.00 el kilo.

Manzana Red Delicious a $40.00 el kilo.

Manzana Gala en bolsa a $35.00 el kilo.

Manzana Gala a $44.00 el kilo.

Perón Golden a $57.00 el kilo.

Manzana Granny Smith a $55.00 el kilo.

Pera de Anjou a $50.00 el kilo.

Tuna a $45.00 el kilo.

Pera Bosc a $44.00 el kilo.

Durazno a $92.00 el kilo.

Papaya a $39.00 el kilo.

Melón Chino a $34.00 el kilo.

Guayaba a $59.00 el kilo.

Plátano Macho a $38.90 el kilo.

Plátano Dominico a $42.90 el kilo.

Plátano Chiapas a $15.00 el kilo.

Champiñones a $99.00 el kilo.

Chile Serrano a $54.00 el kilo.

Chile Jalapeño a $13.00 el kilo.

Col blanca a $29.90 el kilo.

Calabaza Japonesa a $34.00 el kilo.

Zanahoria a $12.50 el kilo.

Coliflor a $62.00 el kilo.

Ejote a $64.00 el kilo.

Lechuga Romana a $15.00 la pieza.

Brócoli a $62.00 el kilo.

Elote a $13.90 la pieza.

Apio a $38.90 el kilo.

Betabel a $38.90 el kilo.

Perejil a $10.00 el manojo.

Epazote a $16.90 el manojo.

Acelga a $12.90 el manojo.

Espinaca a $13.90 el manojo.

Cilantro a $11.00 el manojo.

Uva verde a $77.00 la charola.

Uva roja a $75.00 la charola.

Carnes, pollos y pescados

Alas Adobadas a $98.00kg.

Carne de Res Molida 70/30 a $56.00pq.

Mojarra Tilapia a $80.00kg.

Filete Basa Blanco a $86.00kg.

Filete Tilapia a $104.00kg.

Pierna con Muslo Corte Americnao a $30.00kg.

polloEntero a $36.00kg.

Pechuga Corte Americano a $88.00kg.

Carne de Res Molida 80/20 a $61.00pq.

Molida Especial de Res y Cerdo a $64.00pq.

Pechuga con Hueso sin Piel a $150.00kg.

Pechuga sin Hueso a $170.00kg.

Milanesa de Pechuga a $180.00kg.

Codillo de Cerdo a $66.00kg.

Chuleta Ahumada a $130.00kg.

Pierna de Cerdo a $93.00kg.

Variedad de Empanizados Del Día a $48.00pq.

Aprovechar las jornadas especiales del Tianguis de Mamá Lucha permite surtir alimentos variados y de calidad sin salirte del presupuesto, garantizando el bienestar de tu familia y la salud de tus finanzas.