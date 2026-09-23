Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko: Estas son las ofertas imperdibles en frutas y verduras este 23 de septiembre

Surtir la despensa sin gastar miles se ha convertido en todo un reto. Entre la rutina diaria y la búsqueda constante de calidad, encontrar alimentos frescos a buen precio marca la diferencia en el presupuesto mensual. Para quienes buscan optimizar sus compras, las jornadas del Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko son el aliado perfecto para mantener una alimentación balanceada sin sacrificar las finanzas del hogar.

Este 23 de septiembre de 2026, La Comer y Fresko despliegan una nueva edición de su tradicional Miércoles de Plaza, una iniciativa diseñada para ofrecer precios preferenciales en el departamento de perecederos. Si estás planeando tu lista del súper para los próximos días, conocer los productos destacados te permitirá organizar tu menú y aprovechar las promociones más atractivas antes de que se agoten.

Las mejores promociones en frutas y verduras de la temporada

En esta ocasión, las ofertas que no puedes dejar pasar son:.

Frutas y verduras

Pepino a $14.90 el kilo.

Jitomate Saladet a $19.90 el kilo.

Aguacate Hass a $39.90 el kilo.

Uva blanca sin semilla a $69.90 el kilo.

Mandarina a $49.90 el kilo.

Papaya Maradol a $39.90 el kilo.

Toronja Sangría a $29.90 el kilo.

Zanahoria a $19.90 el kilo.

Plátano Macho a $42.90 el kilo.

Chayote sin espinas a $29.90 el kilo.

Nopales a $29.90 el kilo.

Manzana Golden en bolsa a $39.90 el kilo.

Naranja Valencia a $39.90 el kilo.

Brócoli a $49.90 el kilo.

Manzana Granny Smith a $59.90 el kilo.

Plátano Tabasco a $21.90 el kilo.

Piña Miel a $36.90 el kilo.

Pera de Anjou a $59.90 el kilo.

Fresa a $89.90 la pieza.

Guayaba a $49.90 el kilo

Cebolla blanca a $59.90 el kilo.

Chile Poblano a $49.90 el kilo.

Nectarina a $89.90 el kilo.

Pimiento Semáforo a $39.90 la pieza.

Sandía roja a $18.90 el kilo.

Lechuga Romana a $17.90 la pieza.

Tuna blanca a $29.90 el kilo.

Limón agrio sin semilla a $29.90 el kilo.

Melón Chino a $29.90 el kilo.

Tomate verde sin cáscara a $29.90 el kilo.

Calabaza Italiana a $29.90 el kilo.

Papa blanca a $49.90 el kilo.

Carnes, pollos y pescados

Molida de Res 80/20 a $234.70 el kilo.

Filete de Pechuga de Pollo a $195.70 el kilo.

Filete de Salmón a $429.00 el kilo.

Camarón fresco con cabeza a $279.00 el kilo.

Tips para maximizar tu compra en el súper

Para sacarle el verdadero jugo a eventos como el Miércoles de Plaza, conviene ir un paso adelante y no comprar únicamente por impulso.

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Definir con anticipación qué vas a cocinar te ayuda a comprar únicamente las cantidades necesarias de verduras y carnes Combina compras presenciales y digitales: Si la rutina diaria te impide acudir a la sucursal física, las plataformas en línea de la tienda suelen mantener exactamente los mismos precios de la jornada con entrega a domicilio

Comparar costos y estar al pendiente de los Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko permite administrar de forma eficiente los recursos del hogar. Aprovechar los precios especiales de esta semana es la oportunidad ideal para surtir ingredientes de calidad y mantener el equilibrio financiero.